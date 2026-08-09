Giá The Final Form Bull hôm nay

Giá The Final Form Bull (CZ) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.005694, biến động 21.97% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CZ sang VND là ₫ 0.005694 mỗi CZ.

The Final Form Bull hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- CZ. Trong vòng 24 giờ qua, CZ được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.004401 (thấp) đến ₫ 0.006159 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, CZ biến động +2.77% trong giờ qua và -5.01% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 77.48K.

Thông tin thị trường The Final Form Bull (CZ)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 77.48K₫ 77.48K ₫ 77.48K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 5.69M₫ 5.69M ₫ 5.69M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Final Form Bull là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 77.48K. Nguồn cung lưu hành của CZ là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 5.69M.