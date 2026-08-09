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Giá Immunefi theo thời gian thực hôm nay là 0.003889 VND. Vốn hoá thị trường của IMU là -- VND. Theo dõi cập nhật giá IMU sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Immunefi theo thời gian thực hôm nay là 0.003889 VND. Vốn hoá thị trường của IMU là -- VND. Theo dõi cập nhật giá IMU sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Immunefi(IMU)

Giá theo thời gian thực 1 IMU sang VND

₫102.47061
₫102.47061₫102.47061
+16.93%1D
VND
Biểu đồ giá Immunefi (IMU) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:02:38 (UTC+8)

Giá Immunefi hôm nay

Giá Immunefi (IMU) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.003889, biến động 16.93% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IMU sang VND là ₫ 0.003889 mỗi IMU.

Immunefi hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- IMU. Trong vòng 24 giờ qua, IMU được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00191 (thấp) đến ₫ 0.004713 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, IMU biến động -6.83% trong giờ qua và +223.54% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 273.89K.

Thông tin thị trường Immunefi (IMU)

--
----

₫ 273.89K
₫ 273.89K₫ 273.89K

₫ 38.89M
₫ 38.89M₫ 38.89M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Immunefi là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 273.89K. Nguồn cung lưu hành của IMU là --, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 38.89M.

Lịch sử giá Immunefi theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.00191
₫ 0.00191₫ 0.00191
Thấp nhất 24H
₫ 0.004713
₫ 0.004713₫ 0.004713
Cao nhất 24H

₫ 0.00191
₫ 0.00191₫ 0.00191

₫ 0.004713
₫ 0.004713₫ 0.004713

--
----

--
----

-6.83%

+16.93%

+223.54%

+223.54%

Lịch sử giá theo VND của Immunefi (IMU)

Theo dõi biến động giá của Immunefi trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +14.83646136+16.93%
30 ngày₫ +0.002535+187.22%
60 ngày₫ +0.002504+180.79%
90 ngày₫ +0.001459+60.04%
Biến động giá Immunefi hôm nay

Hôm nay, IMU đã biến động ₫ +14.83646136 (+16.93%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Immunefi trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.002535 (+187.22%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Immunefi trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, IMU đã biến động ₫ +0.002504 (+180.79%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Immunefi trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.001459 (+60.04%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Immunefi (IMU)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Immunefi.

Phân tích Immunefi

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Immunefi. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Immunefi hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường IMU: xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.

【Cấu trúc thị trường】 IMU_USDT đang giao dịch ở mức giá hiện tại 0,003192 trên khung thời gian 4 giờ, nằm dưới ngưỡng trung tâm 0,003236 và thuộc vùng thị trường có xu hướng giảm. Nhóm đường trung bình động cho thấy tín hiệu mua, trong khi giá vẫn duy trì trên các đường trung bình động chính, thể hiện cấu trúc ngắn hạn ổn định. Mức giá hiện tại chỉ cách ngưỡng trung tâm 44 điểm cơ bản, nằm trong khoảng dao động quan trọng của trạng thái cân bằng. 【Trạng thái động lượng】 Chỉ báo MACD đã xuất hiện tín hiệu cắt giảm (death cross), tạo nên sự phân kỳ với nhóm đường MA và EMA vốn đang phát tín hiệu mua. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, trong khi các chỉ báo động lượng nhanh và chậm đang di chuyển theo các hướng khác nhau. Động lượng ngắn hạn và trung hạn đang có dấu hiệu phân kỳ, với biên độ biến động tập trung trong phạm vi hẹp. 【Mức giá quan trọng】 Mức kháng cự phía trên R1 nằm ở 0,003357 (cao hơn 5,2% so với giá hiện tại), trong khi ngưỡng trung tâm 0,003236 đóng vai trò là mức tham chiếu gần. Về phía dưới, mức hỗ trợ S1 được xác định tại 0,003028 (thấp hơn 5,1% so với giá hiện tại), còn mức hỗ trợ xa hơn S2 nằm ở 0,002907.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Immunefi?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá token Immunefi (IMU):

1. Mức độ áp dụng của nền tảng – Sự gia tăng trong các chương trình thưởng bug và kiểm toán bảo mật làm tăng nhu cầu.
2. Xu hướng bảo mật DeFi – Các vụ tấn công mạng ngày càng gia tăng thúc đẩy tính phù hợp của nền tảng.
3. Tính tiện ích của token – Phần thưởng staking, quyền quản trị và các cơ chế thanh toán.
4. Tâm lý thị trường – Tình hình chung của thị trường tiền mã hóa tác động đến biến động giá.
5. Thông báo về các mối quan hệ đối tác – Những hợp tác với các giao thức DeFi lớn thúc đẩy sự quan tâm.
6. Cơ chế cung ứng – Các đợt đốt token, lịch trình vesting và những thay đổi trong lượng cung lưu hành.
7. Cạnh tranh – Các nền tảng tập trung vào bảo mật khác ảnh hưởng đến thị phần.
8. Môi trường quy định – Các yêu cầu tuân thủ bảo mật có tác động đến mức độ áp dụng.

Tại sao mọi người muốn biết giá Immunefi hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Immunefi (IMU) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư và phân tích thị trường. Các nhà giao dịch cần giá theo thời gian thực để thực hiện lệnh mua/bán vào những thời điểm tối ưu. Các nhà đầu tư theo dõi biến động giá hàng ngày để đánh giá hiệu quả của danh mục nắm giữ và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp.

Dự đoán giá Immunefi

Dự đoán giá Immunefi (IMU) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của IMU vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Immunefi (IMU) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Immunefi có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Immunefi sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá IMU cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Immunefi.

Hướng dẫn mua & đầu tư Immunefi tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Immunefi? Mua IMU nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Immunefi. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Immunefi (IMU).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Immunefi sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Immunefi (IMU)

Bạn có thể làm gì với Immunefi

Sở hữu Immunefi mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Immunefi (IMU) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Immunefi (IMU) là gì

Immunefi, nền tảng bảo mật nguồn cộng đồng hàng đầu dành cho web3, được thành lập vào năm 2020 với một sứ mệnh rõ ràng: làm cho web3 trở nên an toàn để đón nhận thế giới.

Nguồn Immunefi

Để hiểu thêm về Immunefi, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Immunefi
Block Explorer

Danh mục :

AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)CoinList Launchpad

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Immunefi

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:02:38 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Immunefi (IMU)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Immunefi

IMU USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short IMU với đòn bẩy. Khám phá giao dịch IMU USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Immunefi (IMU) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Immunefi theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
IMU/USDT
₫102.26009
₫102.26009₫102.26009
+16.31%
76.28M (USDT)

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Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán IMU sang VND

Số lượng

IMU
IMU
VND
VND

1 IMU = 102.339035 VND