Giá Immunefi hôm nay

Giá Immunefi (IMU) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.003889, biến động 16.93% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IMU sang VND là ₫ 0.003889 mỗi IMU.

Immunefi hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- IMU. Trong vòng 24 giờ qua, IMU được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00191 (thấp) đến ₫ 0.004713 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, IMU biến động -6.83% trong giờ qua và +223.54% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 273.89K.

Thông tin thị trường Immunefi (IMU)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 273.89K₫ 273.89K ₫ 273.89K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 38.89M₫ 38.89M ₫ 38.89M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Immunefi là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 273.89K. Nguồn cung lưu hành của IMU là --, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 38.89M.