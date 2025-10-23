Giá Arm Holdings PLC theo thời gian thực hôm nay là 164.71 USD. Theo dõi cập nhật giá ARMON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá ARMON dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Arm Holdings PLC theo thời gian thực hôm nay là 164.71 USD. Theo dõi cập nhật giá ARMON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá ARMON dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Arm Holdings PLC

Giá Arm Holdings PLC(ARMON)

Giá theo thời gian thực 1 ARMON sang USD

$164.81
$164.81$164.81
+0.20%1D
USD
Biểu đồ giá Arm Holdings PLC (ARMON) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:16:41 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Arm Holdings PLC (ARMON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 161.03
$ 161.03$ 161.03
Thấp nhất 24H
$ 170.51
$ 170.51$ 170.51
Cao nhất 24H

$ 161.03
$ 161.03$ 161.03

$ 170.51
$ 170.51$ 170.51

$ 191.8179294374928
$ 191.8179294374928$ 191.8179294374928

$ 130.83952449123566
$ 130.83952449123566$ 130.83952449123566

-0.07%

+0.20%

-4.80%

-4.80%

Giá thời gian thực của Arm Holdings PLC (ARMON) là $ 164.71. Trong 24 giờ qua, ARMON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 161.03 và cao nhất là $ 170.51, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ARMON là $ 191.8179294374928, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 130.83952449123566.

Về hiệu suất ngắn hạn, ARMON đã biến động -0.07% trong 1 giờ qua, +0.20% trong 24 giờ và -4.80% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Arm Holdings PLC (ARMON)

No.2214

$ 911.94K
$ 911.94K$ 911.94K

$ 60.50K
$ 60.50K$ 60.50K

$ 911.94K
$ 911.94K$ 911.94K

5.54K
5.54K 5.54K

5,536.62590314
5,536.62590314 5,536.62590314

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Arm Holdings PLC là $ 911.94K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 60.50K. Nguồn cung lưu hành của ARMON là 5.54K, với tổng nguồn cung là 5536.62590314. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 911.94K.

Lịch sử giá theo USD của Arm Holdings PLC (ARMON)

Theo dõi biến động giá của Arm Holdings PLC trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.329+0.20%
30 ngày$ +20.63+14.31%
60 ngày$ +64.71+64.71%
90 ngày$ +64.71+64.71%
Biến động giá Arm Holdings PLC hôm nay

Hôm nay, ARMON đã biến động $ +0.329 (+0.20%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Arm Holdings PLC trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +20.63 (+14.31%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Arm Holdings PLC trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ARMON đã biến động $ +64.71 (+64.71%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Arm Holdings PLC trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +64.71 (+64.71%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Arm Holdings PLC (ARMON)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Arm Holdings PLC.

Arm Holdings PLC (ARMON) là gì

Ondo là một công ty công nghệ blockchain. Sứ mệnh của công ty là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế mở bằng cách xây dựng các nền tảng, tài sản và cơ sở hạ tầng giúp đưa thị trường tài chính lên chuỗi.

Arm Holdings PLC đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Arm Holdings PLC một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake ARMON để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Arm Holdings PLC trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Arm Holdings PLC trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Arm Holdings PLC (USD)

Arm Holdings PLC (ARMON) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Arm Holdings PLC (ARMON) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Arm Holdings PLC.

Xem ngay dự đoán giá Arm Holdings PLC!

Tokenomics của Arm Holdings PLC (ARMON)

Hiểu rõ tokenomics của Arm Holdings PLC (ARMON) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token ARMON ngay!

Cách mua Arm Holdings PLC (ARMON)

Bạn đang tìm cách mua Arm Holdings PLC? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Arm Holdings PLC trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

ARMON/Tiền tệ địa phương

1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang VND
4,334,343.65
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang AUD
A$253.6534
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang GBP
121.8854
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang EUR
141.6506
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang USD
$164.71
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang MYR
RM695.0762
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang TRY
6,914.5258
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang JPY
¥24,871.21
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang ARS
ARS$240,101.0612
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang RUB
13,422.2179
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang INR
14,451.6554
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang IDR
Rp2,745,165.5686
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang PHP
9,628.9466
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang EGP
￡E.7,835.2547
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang BRL
R$889.434
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang CAD
C$228.9469
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang BDT
20,091.3258
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang NGN
241,155.2052
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang COP
$640,894.8455
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang ZAR
R.2,869.2482
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang UAH
6,863.4657
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang TZS
T.Sh.408,708.0998
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang VES
Bs34,589.1
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang CLP
$156,474.5
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang PKR
Rs46,514.104
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang KZT
88,553.0373
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang THB
฿5,400.8409
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang TWD
NT$5,064.8325
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang AED
د.إ604.4857
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang CHF
Fr130.1209
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang HKD
HK$1,279.7967
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang AMD
֏62,889.5722
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang MAD
.د.م1,520.2733
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang MXN
$3,037.2524
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang SAR
ريال617.6625
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang ETB
Br24,760.8543
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang KES
KSh21,216.2951
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang JOD
د.أ116.77939
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang PLN
599.5444
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang RON
лв719.7827
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang SEK
kr1,549.9211
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang BGN
лв276.7128
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang HUF
Ft55,215.7333
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang CZK
3,447.3803
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang KWD
د.ك50.40126
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang ILS
541.8959
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang BOB
Bs1,134.8519
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang AZN
280.007
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang TJS
SM1,515.332
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang GEL
444.717
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang AOA
Kz150,694.8261
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang BHD
.د.ب61.93096
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang BMD
$164.71
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang DKK
kr1,059.0853
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang HNL
L4,313.7549
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang MUR
7,487.7166
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang NAD
$2,874.1895
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang NOK
kr1,650.3942
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang NZD
$286.5954
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang PAB
B/.164.71
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang PGK
K690.1349
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang QAR
ر.ق599.5444
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang RSD
дин.16,637.3571
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang UZS
soʻm1,984,457.3749
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang ALL
L13,708.8133
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang ANG
ƒ294.8309
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang AWG
ƒ296.478
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang BBD
$329.42
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang BAM
KM276.7128
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang BIF
Fr484,412.11
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang BND
$212.4759
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang BSD
$164.71
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang JMD
$26,421.1311
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang KHR
664,151.8975
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang KMF
Fr69,837.04
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang LAK
3,580,652.1023
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang LKR
රු49,836.3047
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang MDL
L2,793.4816
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang MGA
Ar738,609.053
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang MOP
P1,314.3858
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang MVR
2,520.063
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang MWK
MK285,458.901
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang MZN
MT10,524.969
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang NPR
रु23,070.9297
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang PYG
1,159,887.82
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang RWF
Fr238,664.79
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang SBD
$1,355.5633
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang SCR
2,233.4676
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang SRD
$6,529.1044
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang SVC
$1,436.2712
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang SZL
L2,874.1895
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang TMT
m578.1321
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang TND
د.ت483.09443
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang TTD
$1,115.0867
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang UGX
Sh573,849.64
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang XAF
Fr92,896.44
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang XCD
$444.717
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang XOF
Fr92,896.44
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang XPF
Fr16,800.42
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang BWP
P2,360.2943
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang BZD
$329.42
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang CVE
$15,635.9203
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang DJF
Fr29,153.67
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang DOP
$10,470.6147
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang DZD
د.ج21,488.0666
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang FJD
$378.833
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang GNF
Fr1,432,153.45
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang GTQ
Q1,258.3844
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang GYD
$34,371.6828
1 Arm Holdings PLC (ARMON) sang ISK
kr20,094.62

Để hiểu thêm về Arm Holdings PLC, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Arm Holdings PLC
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Arm Holdings PLC

Hôm nay giá của Arm Holdings PLC (ARMON) là bao nhiêu?
Giá ARMON theo thời gian thực bằng USD là 164.71 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của ARMON sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của ARMON sang USD là $ 164.71. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Arm Holdings PLC là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của ARMON là $ 911.94K USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của ARMON là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của ARMON là 5.54K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ARMON là bao nhiêu?
ARMON đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 191.8179294374928 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của ARMON là bao nhiêu?
ARMON từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 130.83952449123566 USD.
Khối lượng giao dịch của ARMON là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của ARMON là $ 60.50K USD.
ARMON có tăng giá trong năm nay không?
ARMON có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá ARMON để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:16:41 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Arm Holdings PLC (ARMON)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

