Giá Unipeg hôm nay

Giá Unipeg (UPEG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 581.92, biến động 1.29% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UPEG sang VND là ₫ 581.92 mỗi UPEG.

Unipeg hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- UPEG. Trong vòng 24 giờ qua, UPEG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 394.95 (thấp) đến ₫ 600 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, UPEG biến động -3.01% trong giờ qua và +3.93% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 64.64K.

Thông tin thị trường Unipeg (UPEG)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 64.64K₫ 64.64K ₫ 64.64K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 5.82M₫ 5.82M ₫ 5.82M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 10,000 10,000 10,000 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Unipeg là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 64.64K. Nguồn cung lưu hành của UPEG là --, với tổng nguồn cung là 10000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 5.82M.