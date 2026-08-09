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Giá STORJ theo thời gian thực hôm nay là 0.04553 VND. Vốn hoá thị trường của STORJ là 19,350,249.9089400509936 VND. Theo dõi cập nhật giá STORJ sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá STORJ theo thời gian thực hôm nay là 0.04553 VND. Vốn hoá thị trường của STORJ là 19,350,249.9089400509936 VND. Theo dõi cập nhật giá STORJ sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá STORJ(STORJ)

Giá theo thời gian thực 1 STORJ sang VND

₫1,198.12195
₫1,198.12195₫1,198.12195
+0.19%1D
VND
Biểu đồ giá STORJ (STORJ) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:34:34 (UTC+8)

Giá STORJ hôm nay

Giá STORJ (STORJ) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04553, biến động 0.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STORJ sang VND là ₫ 0.04553 mỗi STORJ.

STORJ hiện xếp hạng #546 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 19.35M, với nguồn cung lưu hành 425.00M STORJ. Trong vòng 24 giờ qua, STORJ được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04513 (thấp) đến ₫ 0.04635 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 102,835.93535570, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,272.4074275924975.

Về hiệu suất ngắn hạn, STORJ biến động +0.19% trong giờ qua và -0.51% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.01K.

Thông tin thị trường STORJ (STORJ)

No.546

₫ 19.35M
₫ 19.35M₫ 19.35M

₫ 55.01K
₫ 55.01K₫ 55.01K

₫ 19.35M
₫ 19.35M₫ 19.35M

425.00M
425.00M 425.00M

424,999,998.00000112
424,999,998.00000112 424,999,998.00000112

2017-07-03 00:00:00

₫ 10,781.2555
₫ 10,781.2555₫ 10,781.2555

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của STORJ là ₫ 19.35M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.01K. Nguồn cung lưu hành của STORJ là 425.00M, với tổng nguồn cung là 424999998.00000112. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 19.35M.

Lịch sử giá STORJ theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.04513
₫ 0.04513₫ 0.04513
Thấp nhất 24H
₫ 0.04635
₫ 0.04635₫ 0.04635
Cao nhất 24H

₫ 0.04513
₫ 0.04513₫ 0.04513

₫ 0.04635
₫ 0.04635₫ 0.04635

₫ 102,835.93535570
₫ 102,835.93535570₫ 102,835.93535570

₫ 1,272.4074275924975
₫ 1,272.4074275924975₫ 1,272.4074275924975

+0.19%

+0.19%

-0.51%

-0.51%

Lịch sử giá theo VND của STORJ (STORJ)

Theo dõi biến động giá của STORJ trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +2.2721147+0.19%
30 ngày₫ -0.03023-39.91%
60 ngày₫ -0.03173-41.07%
90 ngày₫ -0.06704-59.56%
Biến động giá STORJ hôm nay

Hôm nay, STORJ đã biến động ₫ +2.2721147 (+0.19%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá STORJ trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.03023 (-39.91%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá STORJ trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, STORJ đã biến động ₫ -0.03173 (-41.07%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá STORJ trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.06704 (-59.56%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của STORJ (STORJ)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá STORJ.

Phân tích STORJ

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của STORJ. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường STORJ hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường STORJ: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayGiá < S2Dưới S2Rẻ hơn phạm vi "rẻ nhất" gần đây, ở vùng giá thấp.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.

STORJ_USDT在4小时周期内运行于0.04521价位。价格位于S2枢纽点0.04546下方。中枢阻力位0.04562构成上方直接屏障。短期均线组呈现买入信号排列。长期EMA组维持多头指向。MACD指标完成金叉动作。RSI读数处于中性区域。快慢线指标出现分层现象。波动率维持在窄幅区间。动能分布未呈现单边集中特征。多空力量在当前位置形成平衡态。 近端支撑位于S2点位0.04546。该价位距离现价不足1%。上方第一阻力为中枢0.04562。第二阻力R1定位于0.04584。远端参考价位R2处于0.04600。下方关键防守位需观察前低结构。当前价格夹于S2与中枢之间。区间震荡格局保持完整。交易者需留意突破方向确认。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá STORJ?

Giá STORJ bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính sau:

1. Mức độ áp dụng và sử dụng của nền tảng lưu trữ đám mây phi tập trung Storj trong mạng lưới.
2. Sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây truyền thống như AWS, Google Cloud.
3. Động lực về nguồn cung token và các cơ chế staking.
4. Tâm lý chung của thị trường tiền điện tử cũng như xu hướng của Bitcoin.
5. Các mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp và nhà phát triển.
6. Những cập nhật công nghệ và cải tiến nền tảng.
7. Các diễn biến liên quan đến quy định pháp luật đối với lĩnh vực tiền điện tử và lưu trữ dữ liệu.
8. Sự tăng trưởng nhu cầu lưu trữ trong nền kinh tế kỹ thuật số.

Tại sao mọi người muốn biết giá STORJ hôm nay?

Mọi người muốn biết giá STORJ hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, căn cứ vào thời điểm đặt lệnh mua/bán, đánh giá xu hướng thị trường và xem xét các cơ hội đầu tư. Tiện ích lưu trữ phi tập trung của STORJ mang lại sự biến động hấp dẫn.

Dự đoán giá STORJ

Dự đoán giá STORJ (STORJ) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của STORJ vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá STORJ (STORJ) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của STORJ có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá STORJ sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá STORJ cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá STORJ.

Giới thiệu STORJ

Storj (STORJ) là một nền tảng lưu trữ đám mây phi tập trung sử dụng công nghệ blockchain và mật mã hóa để bảo mật các tệp trực tuyến. Thay vì duy trì dữ liệu trên một máy chủ tập trung, Storj chia nhỏ các tệp thành từng phần, mã hóa chúng và phân phối chúng trên một mạng lưới toàn cầu của các nút. Mạng lưới ngang hàng này được cung cấp bởi STORJ, một token ERC-20, khuyến khích và thưởng cho người dùng khi cho thuê không gian ổ cứng dư thừa của họ. Thiết kế của Storj nhằm tăng cường an ninh, riêng tư và kiểm soát dữ liệu, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các trung tâm dữ liệu tập trung. Nền tảng thường được sử dụng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu, cung cấp một lựa chọn thay thế cho các dịch vụ lưu trữ đám mây truyền thống.

Hướng dẫn mua & đầu tư STORJ tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với STORJ? Mua STORJ nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua STORJ. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua STORJ (STORJ).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và STORJ sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua STORJ (STORJ)

Bạn có thể làm gì với STORJ

Sở hữu STORJ mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua STORJ (STORJ) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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STORJ (STORJ) là gì

Storj là một giao thức tạo ra một mạng phân tán để hình thành và thực hiện các hợp đồng lưu trữ giữa các mạng ngang hàng. Giao thức Storj cho phép các đồng nghiệp trên mạng đàm phán hợp đồng, truyền dữ liệu, xác minh tính toàn vẹn và sẵn có của dữ liệu từ xa, truy xuất dữ liệu và thanh toán cho các nút khác. Mỗi ngang hàng là một tác nhân tự trị, có khả năng thực hiện những hành động này mà không cần sự tương tác đáng kể của con người. Nhiều công cụ cơ bản cho những tương tác này được mô tả trong tài liệu giao thức đầy đủ này.

Nguồn STORJ

Để hiểu thêm về STORJ, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức STORJ
Block Explorer

Danh mục :

DePINEnergi EcosystemEthereum Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về STORJ

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:34:34 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành STORJ (STORJ)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về STORJ

STORJ USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short STORJ với đòn bẩy. Khám phá giao dịch STORJ USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường STORJ (STORJ) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá STORJ theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
STORJ/USDT
₫1,196.2799
₫1,196.2799₫1,196.2799
-0.02%
1.21M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán STORJ sang VND

Số lượng

STORJ
STORJ
VND
VND

1 STORJ = 1,198.12195 VND