Giá STORJ(STORJ)
Giá STORJ (STORJ) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04553, biến động 0.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STORJ sang VND là ₫ 0.04553 mỗi STORJ.
STORJ hiện xếp hạng #546 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 19.35M, với nguồn cung lưu hành 425.00M STORJ. Trong vòng 24 giờ qua, STORJ được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04513 (thấp) đến ₫ 0.04635 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 102,835.93535570, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,272.4074275924975.
Về hiệu suất ngắn hạn, STORJ biến động +0.19% trong giờ qua và -0.51% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.01K.
No.546
2017-07-03 00:00:00
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của STORJ là ₫ 19.35M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.01K. Nguồn cung lưu hành của STORJ là 425.00M, với tổng nguồn cung là 424999998.00000112. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 19.35M.
+0.19%
+0.19%
-0.51%
-0.51%
Theo dõi biến động giá của STORJ trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +2.2721147
|+0.19%
|30 ngày
|₫ -0.03023
|-39.91%
|60 ngày
|₫ -0.03173
|-41.07%
|90 ngày
|₫ -0.06704
|-59.56%
Hôm nay, STORJ đã biến động ₫ +2.2721147 (+0.19%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.03023 (-39.91%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, STORJ đã biến động ₫ -0.03173 (-41.07%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.06704 (-59.56%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của STORJ (STORJ)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá STORJ.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của STORJ. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường STORJ: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Giá < S2
|Dưới S2
|Rẻ hơn phạm vi "rẻ nhất" gần đây, ở vùng giá thấp.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
STORJ_USDT在4小时周期内运行于0.04521价位。价格位于S2枢纽点0.04546下方。中枢阻力位0.04562构成上方直接屏障。短期均线组呈现买入信号排列。长期EMA组维持多头指向。MACD指标完成金叉动作。RSI读数处于中性区域。快慢线指标出现分层现象。波动率维持在窄幅区间。动能分布未呈现单边集中特征。多空力量在当前位置形成平衡态。 近端支撑位于S2点位0.04546。该价位距离现价不足1%。上方第一阻力为中枢0.04562。第二阻力R1定位于0.04584。远端参考价位R2处于0.04600。下方关键防守位需观察前低结构。当前价格夹于S2与中枢之间。区间震荡格局保持完整。交易者需留意突破方向确认。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của STORJ có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Storj (STORJ) là một nền tảng lưu trữ đám mây phi tập trung sử dụng công nghệ blockchain và mật mã hóa để bảo mật các tệp trực tuyến. Thay vì duy trì dữ liệu trên một máy chủ tập trung, Storj chia nhỏ các tệp thành từng phần, mã hóa chúng và phân phối chúng trên một mạng lưới toàn cầu của các nút. Mạng lưới ngang hàng này được cung cấp bởi STORJ, một token ERC-20, khuyến khích và thưởng cho người dùng khi cho thuê không gian ổ cứng dư thừa của họ. Thiết kế của Storj nhằm tăng cường an ninh, riêng tư và kiểm soát dữ liệu, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các trung tâm dữ liệu tập trung. Nền tảng thường được sử dụng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu, cung cấp một lựa chọn thay thế cho các dịch vụ lưu trữ đám mây truyền thống.
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Sở hữu STORJ mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua STORJ (STORJ) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Storj là một giao thức tạo ra một mạng phân tán để hình thành và thực hiện các hợp đồng lưu trữ giữa các mạng ngang hàng. Giao thức Storj cho phép các đồng nghiệp trên mạng đàm phán hợp đồng, truyền dữ liệu, xác minh tính toàn vẹn và sẵn có của dữ liệu từ xa, truy xuất dữ liệu và thanh toán cho các nút khác. Mỗi ngang hàng là một tác nhân tự trị, có khả năng thực hiện những hành động này mà không cần sự tương tác đáng kể của con người. Nhiều công cụ cơ bản cho những tương tác này được mô tả trong tài liệu giao thức đầy đủ này.
Để hiểu thêm về STORJ, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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