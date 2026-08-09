Giá STORJ hôm nay

Giá STORJ (STORJ) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04553, biến động 0.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STORJ sang VND là ₫ 0.04553 mỗi STORJ.

STORJ hiện xếp hạng #546 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 19.35M, với nguồn cung lưu hành 425.00M STORJ. Trong vòng 24 giờ qua, STORJ được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04513 (thấp) đến ₫ 0.04635 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 102,835.93535570, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,272.4074275924975.

Về hiệu suất ngắn hạn, STORJ biến động +0.19% trong giờ qua và -0.51% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.01K.

Thông tin thị trường STORJ (STORJ)

Xếp hạng No.546 Vốn hóa thị trường ₫ 19.35M₫ 19.35M ₫ 19.35M Khối lượng (24H) ₫ 55.01K₫ 55.01K ₫ 55.01K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 19.35M₫ 19.35M ₫ 19.35M Nguồn cung lưu thông 425.00M 425.00M 425.00M Tổng cung 424,999,998.00000112 424,999,998.00000112 424,999,998.00000112 Ngày phát hành 2017-07-03 00:00:00 Giá phát hành ₫ 10,781.2555₫ 10,781.2555 ₫ 10,781.2555 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của STORJ là ₫ 19.35M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.01K. Nguồn cung lưu hành của STORJ là 425.00M, với tổng nguồn cung là 424999998.00000112. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 19.35M.