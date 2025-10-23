Giá Naoris Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.04596 USD. Theo dõi cập nhật giá NAORIS sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá NAORIS dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Naoris Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.04596 USD. Theo dõi cập nhật giá NAORIS sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá NAORIS dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về NAORIS

Thông tin giá NAORIS

Whitepaper NAORIS

Website chính thức NAORIS

Tokenomics của NAORIS

Dự báo giá NAORIS

Lịch sử NAORIS

Hướng dẫn mua NAORIS

Chuyển đổi NAORIS sang fiat

NAORIS Spot

NAORIS USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Naoris Protocol

Giá Naoris Protocol(NAORIS)

Giá theo thời gian thực 1 NAORIS sang USD

$0.04577
$0.04577$0.04577
-0.10%1D
USD
Biểu đồ giá Naoris Protocol (NAORIS) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:13:26 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Naoris Protocol (NAORIS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.04057
$ 0.04057$ 0.04057
Thấp nhất 24H
$ 0.04873
$ 0.04873$ 0.04873
Cao nhất 24H

$ 0.04057
$ 0.04057$ 0.04057

$ 0.04873
$ 0.04873$ 0.04873

--
----

--
----

+2.84%

-0.10%

-14.61%

-14.61%

Giá thời gian thực của Naoris Protocol (NAORIS) là $ 0.04596. Trong 24 giờ qua, NAORIS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.04057 và cao nhất là $ 0.04873, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NAORIS là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, NAORIS đã biến động +2.84% trong 1 giờ qua, -0.10% trong 24 giờ và -14.61% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Naoris Protocol (NAORIS)

--
----

$ 152.11K
$ 152.11K$ 152.11K

$ 183.84M
$ 183.84M$ 183.84M

--
----

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Naoris Protocol là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 152.11K. Nguồn cung lưu hành của NAORIS là --, với tổng nguồn cung là 4000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 183.84M.

Lịch sử giá theo USD của Naoris Protocol (NAORIS)

Theo dõi biến động giá của Naoris Protocol trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.0000458-0.10%
30 ngày$ -0.01363-22.88%
60 ngày$ +0.01873+68.78%
90 ngày$ +0.01596+53.20%
Biến động giá Naoris Protocol hôm nay

Hôm nay, NAORIS đã biến động $ -0.0000458 (-0.10%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Naoris Protocol trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.01363 (-22.88%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Naoris Protocol trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, NAORIS đã biến động $ +0.01873 (+68.78%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Naoris Protocol trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.01596 (+53.20%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Naoris Protocol (NAORIS)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Naoris Protocol.

Naoris Protocol (NAORIS) là gì

Giao thức Naoris sử dụng khả năng chống lượng tử, xác thực hệ thống theo thời gian thực và mạng lưới tin cậy phi tập trung được thiết kế để mở rộng theo internet, nhằm bảo mật thế giới kỹ thuật số.

Naoris Protocol đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Naoris Protocol một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake NAORIS để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Naoris Protocol trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Naoris Protocol trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Naoris Protocol (USD)

Naoris Protocol (NAORIS) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Naoris Protocol (NAORIS) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Naoris Protocol.

Xem ngay dự đoán giá Naoris Protocol!

Tokenomics của Naoris Protocol (NAORIS)

Hiểu rõ tokenomics của Naoris Protocol (NAORIS) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token NAORIS ngay!

Cách mua Naoris Protocol (NAORIS)

Bạn đang tìm cách mua Naoris Protocol? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Naoris Protocol trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

NAORIS/Tiền tệ địa phương

1 Naoris Protocol (NAORIS) sang VND
1,209.4374
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang AUD
A$0.0707784
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang GBP
0.0340104
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang EUR
0.0395256
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang USD
$0.04596
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang MYR
RM0.1944108
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang TRY
1.9294008
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang JPY
¥6.98592
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang ARS
ARS$66.9968112
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang RUB
3.7452804
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang INR
4.035288
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang IDR
Rp765.9996936
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang PHP
2.6877408
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang EGP
￡E.2.1858576
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang BRL
R$0.248184
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang CAD
C$0.0638844
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang BDT
5.6062008
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang NGN
67.1926008
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang COP
$178.832658
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang ZAR
R.0.8010828
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang UAH
1.9151532
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang TZS
T.Sh.114.0442248
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang VES
Bs9.6516
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang CLP
$43.662
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang PKR
Rs12.979104
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang KZT
24.7094748
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang THB
฿1.5079476
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang TWD
NT$1.4137296
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang AED
د.إ0.1686732
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang CHF
Fr0.0363084
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang HKD
HK$0.3571092
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang AMD
֏17.5484472
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang MAD
.د.م0.4242108
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang MXN
$0.8470428
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang SAR
ريال0.17235
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang ETB
Br6.9091668
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang KES
KSh5.9201076
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang JOD
د.أ0.03258564
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang PLN
0.1672944
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang RON
лв0.2013048
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang SEK
kr0.4324836
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang BGN
лв0.0772128
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang HUF
Ft15.4227972
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang CZK
0.9624024
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang KWD
د.ك0.01406376
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang ILS
0.1512084
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang BOB
Bs0.3166644
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang AZN
0.078132
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang TJS
SM0.422832
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang GEL
0.124092
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang AOA
Kz42.0492636
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang BHD
.د.ب0.01732692
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang BMD
$0.04596
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang DKK
kr0.2955228
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang HNL
L1.2036924
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang MUR
2.0893416
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang NAD
$0.802002
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang NOK
kr0.4605192
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang NZD
$0.0799704
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang PAB
B/.0.04596
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang PGK
K0.1925724
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang QAR
ر.ق0.1672944
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang RSD
дин.4.6433388
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang UZS
soʻm553.7348124
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang ALL
L3.8252508
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang ANG
ƒ0.0822684
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang AWG
ƒ0.082728
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang BBD
$0.09192
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang BAM
KM0.0772128
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang BIF
Fr135.16836
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang BND
$0.0592884
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang BSD
$0.04596
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang JMD
$7.3724436
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang KHR
185.32221
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang KMF
Fr19.48704
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang LAK
999.1304148
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang LKR
රු13.9061172
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang MDL
L0.7794816
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang MGA
Ar206.098428
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang MOP
P0.3667608
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang MVR
0.703188
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang MWK
MK79.653276
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang MZN
MT2.936844
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang NPR
रु6.4376172
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang PYG
323.65032
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang RWF
Fr66.59604
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang SBD
$0.3782508
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang SCR
0.6232176
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang SRD
$1.8218544
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang SVC
$0.4007712
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang SZL
L0.802002
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang TMT
m0.1613196
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang TND
د.ت0.13493856
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang TTD
$0.3111492
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang UGX
Sh160.12464
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang XAF
Fr25.9674
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang XCD
$0.124092
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang XOF
Fr25.9674
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang XPF
Fr4.68792
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang BWP
P0.6586068
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang BZD
$0.09192
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang CVE
$4.3629828
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang DJF
Fr8.13492
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang DOP
$2.9216772
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang DZD
د.ج5.9973204
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang FJD
$0.105708
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang GNF
Fr399.6222
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang GTQ
Q0.3511344
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang GYD
$9.5909328
1 Naoris Protocol (NAORIS) sang ISK
kr5.60712

Nguồn Naoris Protocol

Để hiểu thêm về Naoris Protocol, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Naoris Protocol
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Naoris Protocol

Hôm nay giá của Naoris Protocol (NAORIS) là bao nhiêu?
Giá NAORIS theo thời gian thực bằng USD là 0.04596 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của NAORIS sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của NAORIS sang USD là $ 0.04596. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Naoris Protocol là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của NAORIS là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của NAORIS là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của NAORIS là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NAORIS là bao nhiêu?
NAORIS đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của NAORIS là bao nhiêu?
NAORIS từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của NAORIS là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của NAORIS là $ 152.11K USD.
NAORIS có tăng giá trong năm nay không?
NAORIS có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá NAORIS để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:13:26 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Naoris Protocol (NAORIS)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán NAORIS sang USD

Số lượng

NAORIS
NAORIS
USD
USD

1 NAORIS = 0.04596 USD

Giao dịch NAORIS

NAORIS/USDT
$0.04577
$0.04577$0.04577
-0.06%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures