Giá Lombard theo thời gian thực hôm nay là 0.6561 USD. Theo dõi cập nhật giá BARD sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá BARD dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Lombard

Giá Lombard(BARD)

Giá theo thời gian thực 1 BARD sang USD

$0.6561
$0.6561$0.6561
+3.04%1D
USD
Biểu đồ giá Lombard (BARD) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:20:49 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Lombard (BARD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.62
$ 0.62$ 0.62
Thấp nhất 24H
$ 0.6657
$ 0.6657$ 0.6657
Cao nhất 24H

$ 0.62
$ 0.62$ 0.62

$ 0.6657
$ 0.6657$ 0.6657

--
----

--
----

+2.19%

+3.04%

-2.09%

-2.09%

Giá thời gian thực của Lombard (BARD) là $ 0.6561. Trong 24 giờ qua, BARD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.62 và cao nhất là $ 0.6657, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BARD là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, BARD đã biến động +2.19% trong 1 giờ qua, +3.04% trong 24 giờ và -2.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Lombard (BARD)

--
----

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

$ 656.10M
$ 656.10M$ 656.10M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Lombard là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.46M. Nguồn cung lưu hành của BARD là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 656.10M.

Lịch sử giá theo USD của Lombard (BARD)

Theo dõi biến động giá của Lombard trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.019357+3.04%
30 ngày$ -0.2784-29.80%
60 ngày$ +0.5361+446.75%
90 ngày$ +0.5361+446.75%
Biến động giá Lombard hôm nay

Hôm nay, BARD đã biến động $ +0.019357 (+3.04%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Lombard trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.2784 (-29.80%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Lombard trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BARD đã biến động $ +0.5361 (+446.75%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Lombard trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.5361 (+446.75%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Lombard (BARD)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Lombard.

Lombard (BARD) là gì

Lombard đang xây dựng thị trường vốn Bitcoin trên chuỗi, nhằm khai thác tối đa tiềm năng của loại tài sản mang tính biểu tượng của thế hệ này. Được thành lập vào năm 2024, công ty tiên phong trong việc tích hợp Bitcoin vào DeFi thông qua LBTC - loại Bitcoin tạo lợi nhuận hàng đầu, được đảm bảo bởi một liên minh phi tập trung gồm 14 tổ chức tài sản kỹ thuật số, và hiện là LST Bitcoin lớn nhất trên thị trường. Lombard đang phát triển hạ tầng toàn diện nhằm thúc đẩy việc áp dụng BTC trên chuỗi cho người nắm giữ, giao thức và nền tảng, bao gồm tài sản BTC, bộ công cụ staking SDK và các dịch vụ hỗ trợ khác. Công ty được xây dựng và hậu thuẫn bởi các tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, bao gồm các giao thức DeFi, tổ chức và sàn giao dịch.

Lombard đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Lombard một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake BARD để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Lombard trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Lombard trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Lombard (USD)

Lombard (BARD) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Lombard (BARD) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Lombard.

Xem ngay dự đoán giá Lombard!

Tokenomics của Lombard (BARD)

Hiểu rõ tokenomics của Lombard (BARD) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token BARD ngay!

Cách mua Lombard (BARD)

Bạn đang tìm cách mua Lombard? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Lombard trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

BARD/Tiền tệ địa phương

Nguồn Lombard

Để hiểu thêm về Lombard, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Lombard
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Lombard

Hôm nay giá của Lombard (BARD) là bao nhiêu?
Giá BARD theo thời gian thực bằng USD là 0.6561 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của BARD sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của BARD sang USD là $ 0.6561. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Lombard là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của BARD là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của BARD là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của BARD là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BARD là bao nhiêu?
BARD đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của BARD là bao nhiêu?
BARD từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của BARD là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của BARD là $ 1.46M USD.
BARD có tăng giá trong năm nay không?
BARD có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá BARD để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:20:49 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Lombard (BARD)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

