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Giá Yei Finance theo thời gian thực hôm nay là 0.12668 VND. Vốn hoá thị trường của CLO là 16,354,388 VND. Theo dõi cập nhật giá CLO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Yei Finance theo thời gian thực hôm nay là 0.12668 VND. Vốn hoá thị trường của CLO là 16,354,388 VND. Theo dõi cập nhật giá CLO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Yei Finance(CLO)

Giá theo thời gian thực 1 CLO sang VND

₫3,333.0579
₫3,333.0579₫3,333.0579
+4.43%1D
VND
Biểu đồ giá Yei Finance (CLO) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:10:00 (UTC+8)

Giá Yei Finance hôm nay

Giá Yei Finance (CLO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.12668, biến động 4.43% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CLO sang VND là ₫ 0.12668 mỗi CLO.

Yei Finance hiện xếp hạng #602 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 16.35M, với nguồn cung lưu hành 129.10M CLO. Trong vòng 24 giờ qua, CLO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.12036 (thấp) đến ₫ 0.12714 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 23,971.6313000391518230, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,413.75895497155225290.

Về hiệu suất ngắn hạn, CLO biến động +0.46% trong giờ qua và +1.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 104.43K.

Thông tin thị trường Yei Finance (CLO)

No.602

₫ 16.35M
₫ 16.35M₫ 16.35M

₫ 104.43K
₫ 104.43K₫ 104.43K

₫ 126.68M
₫ 126.68M₫ 126.68M

129.10M
129.10M 129.10M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,919,717.4101555
999,919,717.4101555 999,919,717.4101555

12.91%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Yei Finance là ₫ 16.35M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 104.43K. Nguồn cung lưu hành của CLO là 129.10M, với tổng nguồn cung là 999919717.4101555. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 126.68M.

Lịch sử giá Yei Finance theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.12036
₫ 0.12036₫ 0.12036
Thấp nhất 24H
₫ 0.12714
₫ 0.12714₫ 0.12714
Cao nhất 24H

₫ 0.12036
₫ 0.12036₫ 0.12036

₫ 0.12714
₫ 0.12714₫ 0.12714

₫ 23,971.6313000391518230
₫ 23,971.6313000391518230₫ 23,971.6313000391518230

₫ 1,413.75895497155225290
₫ 1,413.75895497155225290₫ 1,413.75895497155225290

+0.46%

+4.43%

+1.00%

+1.00%

Lịch sử giá theo VND của Yei Finance (CLO)

Theo dõi biến động giá của Yei Finance trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +141.3908503+4.43%
30 ngày₫ -0.08542-40.28%
60 ngày₫ +0.01664+15.12%
90 ngày₫ +0.0173+15.81%
Biến động giá Yei Finance hôm nay

Hôm nay, CLO đã biến động ₫ +141.3908503 (+4.43%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Yei Finance trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.08542 (-40.28%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Yei Finance trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CLO đã biến động ₫ +0.01664 (+15.12%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Yei Finance trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.0173 (+15.81%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Yei Finance (CLO)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Yei Finance.

Phân tích Yei Finance

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Yei Finance. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Yei Finance hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CLO: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.

CLO_USDT在4小时周期内运行于0.1214中枢上方，当前价格为0.12274，已突破R1阻力位0.1222。目前价格位于S2至R2枢纽区间的上沿区域，多头排列的MA与EMA组合确认了短期上升趋势。然而，指标一致性呈现分化：均线系统支持看涨结构，但价格已触及区间顶部边界。 MACD指标录得死叉信号，表明上涨动能正在减弱。RSI处于中性区域，未出现超买或超卖的极端值。KDJ与StochRSI指标分层运行，快慢线未能形成同步共振。布林带开口保持平稳，波动率尚未发生显著扩张。动能分布较为分散，缺乏单边推进的集中力量。 近期关键价位方面，R2阻力位为0.1229，距离当前价格不足0.5%。下方第一支撑位于R1转支撑位0.1222，紧邻当前价格。远端参考中枢点位0.1214，作为多空分水岭。S1支撑位0.1207与S2支撑位0.1198构成下行防守梯队。若价格回落，需密切关注0.1222位置的承接力度。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Yei Finance?

Giá của Yei Finance (CLO) chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính sau:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa
2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
3. Tính ứng dụng và mức độ phổ biến của token trong hệ sinh thái Yei Finance
4. Hiệu suất và mức độ cạnh tranh của lĩnh vực DeFi
5. Các bản cập nhật giao thức, mối quan hệ đối tác và tiến độ phát triển của dự án
6. Tin tức về quy định pháp luật có ảnh hưởng đến các dự án DeFi
7. Phần thưởng farming lợi nhuận và các ưu đãi staking
8. Mức độ tương tác của cộng đồng và sức lan tỏa trên mạng xã hội
9. Biến động giá của Bitcoin và Ethereum
10. Động lực cung – cầu trên thị trường

Tại sao mọi người muốn biết giá Yei Finance hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Yei Finance (CLO) hôm nay vì nhiều lý do: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư, xác định thời điểm mua/bán phù hợp, theo dõi hiệu suất đầu tư, phân tích xu hướng giá, đánh giá mức độ biến động của thị trường và luôn cập nhật giá trị các khoản nắm giữ của mình.

Dự đoán giá Yei Finance

Dự đoán giá Yei Finance (CLO) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của CLO vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Yei Finance (CLO) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Yei Finance có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Yei Finance sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá CLO cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Yei Finance.

Hướng dẫn mua & đầu tư Yei Finance tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Yei Finance? Mua CLO nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Yei Finance. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Yei Finance (CLO).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Yei Finance sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Yei Finance (CLO)

Bạn có thể làm gì với Yei Finance

Sở hữu Yei Finance mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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Mua Yei Finance (CLO) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Yei Finance (CLO) là gì

Yei Finance (Clovis) là lớp trừu tượng hóa thanh khoản (liquidity-abstraction layer), hợp nhất vốn phân mảnh với DEX chuỗi chéo khả dụng, thị trường tiền tệ và cầu nối, với thanh khoản toàn cầu theo yêu cầu cho bất kỳ mạng lưới và tài sản nào. Kiến trúc mới được phát triển này mang lại lợi nhuận cao hơn (cho vay + phí hoán đổi + cầu nối) cho các nhà cung cấp thanh khoản và thanh khoản cầu nối gần như tức thì cho người dùng liên mạng.

Nguồn Yei Finance

Để hiểu thêm về Yei Finance, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Yei Finance
Block Explorer

Danh mục :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Yei Finance

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:10:00 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Yei Finance (CLO)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Yei Finance

CLO USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short CLO với đòn bẩy. Khám phá giao dịch CLO USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Yei Finance (CLO) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Yei Finance theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
CLO/USDT
₫3,310.16385
₫3,310.16385₫3,310.16385
+3.73%
820.79K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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1 CLO = 3,333.5841 VND