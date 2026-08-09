Giá Yei Finance hôm nay

Giá Yei Finance (CLO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.12668, biến động 4.43% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CLO sang VND là ₫ 0.12668 mỗi CLO.

Yei Finance hiện xếp hạng #602 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 16.35M, với nguồn cung lưu hành 129.10M CLO. Trong vòng 24 giờ qua, CLO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.12036 (thấp) đến ₫ 0.12714 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 23,971.6313000391518230, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,413.75895497155225290.

Về hiệu suất ngắn hạn, CLO biến động +0.46% trong giờ qua và +1.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 104.43K.

Thông tin thị trường Yei Finance (CLO)

Xếp hạng No.602 Vốn hóa thị trường ₫ 16.35M₫ 16.35M ₫ 16.35M Khối lượng (24H) ₫ 104.43K₫ 104.43K ₫ 104.43K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 126.68M₫ 126.68M ₫ 126.68M Nguồn cung lưu thông 129.10M 129.10M 129.10M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 999,919,717.4101555 999,919,717.4101555 999,919,717.4101555 Tỷ lệ lưu hành 12.91% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Yei Finance là ₫ 16.35M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 104.43K. Nguồn cung lưu hành của CLO là 129.10M, với tổng nguồn cung là 999919717.4101555. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 126.68M.