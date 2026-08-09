Giá Yei Finance(CLO)
Giá Yei Finance (CLO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.12668, biến động 4.43% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CLO sang VND là ₫ 0.12668 mỗi CLO.
Yei Finance hiện xếp hạng #602 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 16.35M, với nguồn cung lưu hành 129.10M CLO. Trong vòng 24 giờ qua, CLO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.12036 (thấp) đến ₫ 0.12714 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 23,971.6313000391518230, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,413.75895497155225290.
Về hiệu suất ngắn hạn, CLO biến động +0.46% trong giờ qua và +1.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 104.43K.
No.602
12.91%
BSC
Vốn hoá thị trường hiện tại của Yei Finance là ₫ 16.35M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 104.43K. Nguồn cung lưu hành của CLO là 129.10M, với tổng nguồn cung là 999919717.4101555. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 126.68M.
+0.46%
+4.43%
+1.00%
+1.00%
Theo dõi biến động giá của Yei Finance trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +141.3908503
|+4.43%
|30 ngày
|₫ -0.08542
|-40.28%
|60 ngày
|₫ +0.01664
|+15.12%
|90 ngày
|₫ +0.0173
|+15.81%
Hôm nay, CLO đã biến động ₫ +141.3908503 (+4.43%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.08542 (-40.28%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CLO đã biến động ₫ +0.01664 (+15.12%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.0173 (+15.81%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Yei Finance (CLO)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Yei Finance.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Yei Finance. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CLO: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|R1 < Giá ≤ R2
|Giữa R1-R2
|Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
CLO_USDT在4小时周期内运行于0.1214中枢上方，当前价格为0.12274，已突破R1阻力位0.1222。目前价格位于S2至R2枢纽区间的上沿区域，多头排列的MA与EMA组合确认了短期上升趋势。然而，指标一致性呈现分化：均线系统支持看涨结构，但价格已触及区间顶部边界。 MACD指标录得死叉信号，表明上涨动能正在减弱。RSI处于中性区域，未出现超买或超卖的极端值。KDJ与StochRSI指标分层运行，快慢线未能形成同步共振。布林带开口保持平稳，波动率尚未发生显著扩张。动能分布较为分散，缺乏单边推进的集中力量。 近期关键价位方面，R2阻力位为0.1229，距离当前价格不足0.5%。下方第一支撑位于R1转支撑位0.1222，紧邻当前价格。远端参考中枢点位0.1214，作为多空分水岭。S1支撑位0.1207与S2支撑位0.1198构成下行防守梯队。若价格回落，需密切关注0.1222位置的承接力度。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Yei Finance có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
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Sở hữu Yei Finance mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Yei Finance (Clovis) là lớp trừu tượng hóa thanh khoản (liquidity-abstraction layer), hợp nhất vốn phân mảnh với DEX chuỗi chéo khả dụng, thị trường tiền tệ và cầu nối, với thanh khoản toàn cầu theo yêu cầu cho bất kỳ mạng lưới và tài sản nào. Kiến trúc mới được phát triển này mang lại lợi nhuận cao hơn (cho vay + phí hoán đổi + cầu nối) cho các nhà cung cấp thanh khoản và thanh khoản cầu nối gần như tức thì cho người dùng liên mạng.
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