RWAINC

RWA Inc. là hệ sinh thái giao dịch và mã hóa tài sản thế giới thực đầu tiên trên thế giới. RWA Inc. đang xây dựng dịch vụ mã hóa RWA, launchpad/staking RWA, sàn giao dịch RWA và marketplace RWA để giao dịch tài sản thế giới thực trên thị trường toàn cầu. Hiện tại, RWA Inc. đã ra mắt launchpad RWA và sàn giao dịch RWA sẽ hoạt động vào tháng 11 năm 2024. Marketplace sẽ hoạt động vào năm 2025.

Tên tokenRWAINC

Xếp hạngNo.1389

Vốn hóa thị trường$0.00

Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn$0.00

Thị phần%

Khối lượng giao dịch/Vốn hóa thị trường (24 giờ)1.28%

Nguồn cung lưu hành334,870,190.71

Nguồn cung tối đa1,000,000,000

Tổng cung999,992,030.45

Tỷ lệ lưu hành0.3348%

Ngày phát hành--

Giá tài sản được phát hành lần đầu tiên--

Giá cao nhất0.14355853970647262,2024-12-04

Giá thấp nhất0.00999,2024-11-25

Blockchain công khaiBASE

