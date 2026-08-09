GCoin là gì?

GCoin là một loại tiền điện tử được thiết kế để thúc đẩy một hệ sinh thái giúp dân chủ hóa đầu tư bất động sản. Nó cung cấp các chương trình giáo dục dễ tiếp cận và những công cụ sáng tạo nhằm thu hẹp khoảng cách giữa bất động sản truyền thống và tài chính phi tập trung.

Điều gì làm nên sự độc đáo của GCoin?

GCoin độc đáo ở chỗ nó đóng vai trò là nguồn năng lượng cho nền tảng học để kiếm tiền và trung tâm token hóa, giúp đầu tư bất động sản trở nên dễ dàng tiếp cận với tất cả mọi người, chứ không chỉ dành riêng cho giới nhà giàu.

Giá hiện tại của GCoin là bao nhiêu?

Giá thực tế của GCoin (GC) là ₫ VND. Giá trị định giá theo thời gian thực này được cập nhật liên tục và tổng hợp từ các sàn giao dịch lớn trên thế giới để đảm bảo bạn thấy được tỷ giá thị trường chính xác.

GCoin đang xếp hạng ra sao trên thị trường?

GCoin hiện đang đứng ở vị trí thứ #6238 trên thị trường, với vốn hóa thị trường đạt ₫2012314145.824180000. Vị trí này bị ảnh hưởng bởi độ sâu thanh khoản, nhu cầu chung của nhà đầu tư và nguồn cung token lưu hành.

Nguồn cung lưu hành của GC là bao nhiêu?

Nguồn cung lưu hành của GC là 100000000.0 token, thể hiện số lượng sẵn có trên thị trường mở. Con số này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị thị trường, mức độ khan hiếm và động lực lạm phát dài hạn.

Khoảng giá 24 giờ của GCoin là bao nhiêu?

Trong vòng 24 giờ qua, GCoin đã giao dịch trong khoảng từ ₫ (mức thấp 24 giờ) đến ₫ (mức cao 24 giờ). Khoảng biến động này giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về động lực ngắn hạn và tính bất định của thị trường.

GCoin cách đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất mọi thời đại bao xa?

GCoin từng đạt mức cao nhất mọi thời đại là ₫1704.117143829120000, trong khi mức giá thấp nhất từng ghi nhận (ATL) là ₫. Những mốc lịch sử này giúp các nhà giao dịch đánh giá tiềm năng giá cả và chu kỳ dài hạn.

Giao dịch của GC hôm nay sôi động ra sao?

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là ₫--, phản ánh mức độ tham gia của thị trường hiện tại. Khối lượng giao dịch cao thường cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ hơn của nhà đầu tư và thanh khoản thị trường sâu hơn.

Điều gì đang ảnh hưởng đến xu hướng gần đây của GCoin?

Diễn biến giá hiện tại, tăng giảm 0.23% trong 24 giờ qua, chịu tác động bởi tâm lý thị trường, hoạt động giao dịch, các yếu tố kinh tế vĩ mô và những cập nhật đặc thù của hệ sinh thái liên quan đến Tokenized Real Estate,Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Hedera Ecosystem. Sự gia tăng đột ngột về khối lượng cũng có thể trở thành chất xúc tác cho những biến động mạnh về giá.