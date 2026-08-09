Giá Aztec hôm nay

Giá Aztec (AZTEC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01403, biến động 0.42% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AZTEC sang VND là ₫ 0.01403 mỗi AZTEC.

Aztec hiện xếp hạng #405 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 40.40M, với nguồn cung lưu hành 2.88B AZTEC. Trong vòng 24 giờ qua, AZTEC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01397 (thấp) đến ₫ 0.01414 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,036.741529501519585, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 372.97846181020053395.

Về hiệu suất ngắn hạn, AZTEC biến động -0.15% trong giờ qua và -0.71% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 59.34K.

Thông tin thị trường Aztec (AZTEC)

Xếp hạng No.405 Vốn hóa thị trường ₫ 40.40M₫ 40.40M ₫ 40.40M Khối lượng (24H) ₫ 59.34K₫ 59.34K ₫ 59.34K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 145.21M₫ 145.21M ₫ 145.21M Nguồn cung lưu thông 2.88B 2.88B 2.88B Nguồn cung tối đa 10,350,000,000 10,350,000,000 10,350,000,000 Tổng cung 10,350,000,000 10,350,000,000 10,350,000,000 Tỷ lệ lưu hành 27.82% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Aztec là ₫ 40.40M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 59.34K. Nguồn cung lưu hành của AZTEC là 2.88B, với tổng nguồn cung là 10350000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 145.21M.