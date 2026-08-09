Giá Genius hôm nay

Giá Genius (GENIUS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.34348, biến động 0.79% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GENIUS sang VND là ₫ 0.34348 mỗi GENIUS.

Genius hiện xếp hạng #146 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 115.20M, với nguồn cung lưu hành 335.38M GENIUS. Trong vòng 24 giờ qua, GENIUS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.34067 (thấp) đến ₫ 0.35387 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 25,002.6127346604494240, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 4,577.36905546761917620.

Về hiệu suất ngắn hạn, GENIUS biến động +0.13% trong giờ qua và +6.19% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 63.55K.

Thông tin thị trường Genius (GENIUS)

Xếp hạng No.146 Vốn hóa thị trường ₫ 115.20M₫ 115.20M ₫ 115.20M Khối lượng (24H) ₫ 63.55K₫ 63.55K ₫ 63.55K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 343.48M₫ 343.48M ₫ 343.48M Nguồn cung lưu thông 335.38M 335.38M 335.38M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 953,973,324.288 953,973,324.288 953,973,324.288 Tỷ lệ lưu hành 33.53% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Genius là ₫ 115.20M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 63.55K. Nguồn cung lưu hành của GENIUS là 335.38M, với tổng nguồn cung là 953973324.288. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 343.48M.