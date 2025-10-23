Giá EVAA Protocol theo thời gian thực hôm nay là 8.066 USD. Theo dõi cập nhật giá EVAA sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá EVAA dễ dàng ngay trên MEXC.Giá EVAA Protocol theo thời gian thực hôm nay là 8.066 USD. Theo dõi cập nhật giá EVAA sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá EVAA dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo EVAA Protocol

Giá EVAA Protocol(EVAA)

Giá theo thời gian thực 1 EVAA sang USD

$8.066
$8.066$8.066
-4.52%1D
USD
Biểu đồ giá EVAA Protocol (EVAA) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:43:19 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của EVAA Protocol (EVAA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 4.938
$ 4.938$ 4.938
Thấp nhất 24H
$ 9.397
$ 9.397$ 9.397
Cao nhất 24H

$ 4.938
$ 4.938$ 4.938

$ 9.397
$ 9.397$ 9.397

$ 7.340697124963786
$ 7.340697124963786$ 7.340697124963786

$ 1.4583095338977914
$ 1.4583095338977914$ 1.4583095338977914

-2.37%

-4.52%

+206.45%

+206.45%

Giá thời gian thực của EVAA Protocol (EVAA) là $ 8.066. Trong 24 giờ qua, EVAA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 4.938 và cao nhất là $ 9.397, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của EVAA là $ 7.340697124963786, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.4583095338977914.

Về hiệu suất ngắn hạn, EVAA đã biến động -2.37% trong 1 giờ qua, -4.52% trong 24 giờ và +206.45% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường EVAA Protocol (EVAA)

No.642

$ 53.38M
$ 53.38M$ 53.38M

$ 7.67M
$ 7.67M$ 7.67M

$ 403.30M
$ 403.30M$ 403.30M

6.62M
6.62M 6.62M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

13.23%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của EVAA Protocol là $ 53.38M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 7.67M. Nguồn cung lưu hành của EVAA là 6.62M, với tổng nguồn cung là 50000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 403.30M.

Lịch sử giá theo USD của EVAA Protocol (EVAA)

Theo dõi biến động giá của EVAA Protocol trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.38184-4.52%
30 ngày$ +6.066+303.30%
60 ngày$ +6.066+303.30%
90 ngày$ +6.066+303.30%
Biến động giá EVAA Protocol hôm nay

Hôm nay, EVAA đã biến động $ -0.38184 (-4.52%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá EVAA Protocol trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +6.066 (+303.30%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá EVAA Protocol trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, EVAA đã biến động $ +6.066 (+303.30%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá EVAA Protocol trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +6.066 (+303.30%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của EVAA Protocol (EVAA)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá EVAA Protocol.

EVAA Protocol (EVAA) là gì

EVAA là một giao thức thanh khoản phi tập trung mã nguồn mở, gốc Telegram, trên blockchain TON cho phép người dùng đóng vai trò là người nạp, nhận lợi nhuận thụ động bằng cách cung cấp thanh khoản, hoặc là người vay, có thể nhận các khoản vay thế chấp vượt mức.

EVAA Protocol đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư EVAA Protocol một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake EVAA để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về EVAA Protocol trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch EVAA Protocol trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá EVAA Protocol (USD)

EVAA Protocol (EVAA) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản EVAA Protocol (EVAA) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho EVAA Protocol.

Xem ngay dự đoán giá EVAA Protocol!

Tokenomics của EVAA Protocol (EVAA)

Hiểu rõ tokenomics của EVAA Protocol (EVAA) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token EVAA ngay!

Cách mua EVAA Protocol (EVAA)

Bạn đang tìm cách mua EVAA Protocol? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua EVAA Protocol trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

1 EVAA Protocol (EVAA) sang VND
212,256.79
1 EVAA Protocol (EVAA) sang AUD
A$12.42164
1 EVAA Protocol (EVAA) sang GBP
5.96884
1 EVAA Protocol (EVAA) sang EUR
6.93676
1 EVAA Protocol (EVAA) sang USD
$8.066
1 EVAA Protocol (EVAA) sang MYR
RM34.11918
1 EVAA Protocol (EVAA) sang TRY
338.53002
1 EVAA Protocol (EVAA) sang JPY
¥1,226.032
1 EVAA Protocol (EVAA) sang ARS
ARS$11,757.96952
1 EVAA Protocol (EVAA) sang RUB
657.29834
1 EVAA Protocol (EVAA) sang INR
707.95282
1 EVAA Protocol (EVAA) sang IDR
Rp134,433.27956
1 EVAA Protocol (EVAA) sang PHP
471.37704
1 EVAA Protocol (EVAA) sang EGP
￡E.383.69962
1 EVAA Protocol (EVAA) sang BRL
R$43.5564
1 EVAA Protocol (EVAA) sang CAD
C$11.21174
1 EVAA Protocol (EVAA) sang BDT
983.89068
1 EVAA Protocol (EVAA) sang NGN
11,809.59192
1 EVAA Protocol (EVAA) sang COP
$31,385.2093
1 EVAA Protocol (EVAA) sang ZAR
R.140.59038
1 EVAA Protocol (EVAA) sang UAH
336.11022
1 EVAA Protocol (EVAA) sang TZS
T.Sh.20,014.81108
1 EVAA Protocol (EVAA) sang VES
Bs1,693.86
1 EVAA Protocol (EVAA) sang CLP
$7,662.7
1 EVAA Protocol (EVAA) sang PKR
Rs2,277.8384
1 EVAA Protocol (EVAA) sang KZT
4,336.52358
1 EVAA Protocol (EVAA) sang THB
฿264.72612
1 EVAA Protocol (EVAA) sang TWD
NT$248.0295
1 EVAA Protocol (EVAA) sang AED
د.إ29.60222
1 EVAA Protocol (EVAA) sang CHF
Fr6.37214
1 EVAA Protocol (EVAA) sang HKD
HK$62.67282
1 EVAA Protocol (EVAA) sang AMD
֏3,079.76012
1 EVAA Protocol (EVAA) sang MAD
.د.م74.44918
1 EVAA Protocol (EVAA) sang MXN
$148.73704
1 EVAA Protocol (EVAA) sang SAR
ريال30.2475
1 EVAA Protocol (EVAA) sang ETB
Br1,212.56178
1 EVAA Protocol (EVAA) sang KES
KSh1,038.98146
1 EVAA Protocol (EVAA) sang JOD
د.أ5.718794
1 EVAA Protocol (EVAA) sang PLN
29.36024
1 EVAA Protocol (EVAA) sang RON
лв35.32908
1 EVAA Protocol (EVAA) sang SEK
kr75.90106
1 EVAA Protocol (EVAA) sang BGN
лв13.55088
1 EVAA Protocol (EVAA) sang HUF
Ft2,707.59488
1 EVAA Protocol (EVAA) sang CZK
168.90204
1 EVAA Protocol (EVAA) sang KWD
د.ك2.468196
1 EVAA Protocol (EVAA) sang ILS
26.53714
1 EVAA Protocol (EVAA) sang BOB
Bs55.57474
1 EVAA Protocol (EVAA) sang AZN
13.7122
1 EVAA Protocol (EVAA) sang TJS
SM74.2072
1 EVAA Protocol (EVAA) sang GEL
21.7782
1 EVAA Protocol (EVAA) sang AOA
Kz7,379.66406
1 EVAA Protocol (EVAA) sang BHD
.د.ب3.040882
1 EVAA Protocol (EVAA) sang BMD
$8.066
1 EVAA Protocol (EVAA) sang DKK
kr51.86438
1 EVAA Protocol (EVAA) sang HNL
L211.24854
1 EVAA Protocol (EVAA) sang MUR
366.68036
1 EVAA Protocol (EVAA) sang NAD
$140.7517
1 EVAA Protocol (EVAA) sang NOK
kr80.82132
1 EVAA Protocol (EVAA) sang NZD
$14.03484
1 EVAA Protocol (EVAA) sang PAB
B/.8.066
1 EVAA Protocol (EVAA) sang PGK
K33.79654
1 EVAA Protocol (EVAA) sang QAR
ر.ق29.36024
1 EVAA Protocol (EVAA) sang RSD
дин.814.82732
1 EVAA Protocol (EVAA) sang UZS
soʻm97,180.70054
1 EVAA Protocol (EVAA) sang ALL
L671.33318
1 EVAA Protocol (EVAA) sang ANG
ƒ14.43814
1 EVAA Protocol (EVAA) sang AWG
ƒ14.5188
1 EVAA Protocol (EVAA) sang BBD
$16.132
1 EVAA Protocol (EVAA) sang BAM
KM13.55088
1 EVAA Protocol (EVAA) sang BIF
Fr23,722.106
1 EVAA Protocol (EVAA) sang BND
$10.40514
1 EVAA Protocol (EVAA) sang BSD
$8.066
1 EVAA Protocol (EVAA) sang JMD
$1,293.86706
1 EVAA Protocol (EVAA) sang KHR
32,524.1285
1 EVAA Protocol (EVAA) sang KMF
Fr3,419.984
1 EVAA Protocol (EVAA) sang LAK
175,347.82258
1 EVAA Protocol (EVAA) sang LKR
රු2,440.52962
1 EVAA Protocol (EVAA) sang MDL
L136.79936
1 EVAA Protocol (EVAA) sang MGA
Ar36,170.3638
1 EVAA Protocol (EVAA) sang MOP
P64.36668
1 EVAA Protocol (EVAA) sang MVR
123.4098
1 EVAA Protocol (EVAA) sang MWK
MK13,979.1846
1 EVAA Protocol (EVAA) sang MZN
MT515.4174
1 EVAA Protocol (EVAA) sang NPR
रु1,129.80462
1 EVAA Protocol (EVAA) sang PYG
56,800.772
1 EVAA Protocol (EVAA) sang RWF
Fr11,687.634
1 EVAA Protocol (EVAA) sang SBD
$66.38318
1 EVAA Protocol (EVAA) sang SCR
109.37496
1 EVAA Protocol (EVAA) sang SRD
$319.73624
1 EVAA Protocol (EVAA) sang SVC
$70.33552
1 EVAA Protocol (EVAA) sang SZL
L140.7517
1 EVAA Protocol (EVAA) sang TMT
m28.31166
1 EVAA Protocol (EVAA) sang TND
د.ت23.657578
1 EVAA Protocol (EVAA) sang TTD
$54.60682
1 EVAA Protocol (EVAA) sang UGX
Sh28,101.944
1 EVAA Protocol (EVAA) sang XAF
Fr4,557.29
1 EVAA Protocol (EVAA) sang XCD
$21.7782
1 EVAA Protocol (EVAA) sang XOF
Fr4,557.29
1 EVAA Protocol (EVAA) sang XPF
Fr822.732
1 EVAA Protocol (EVAA) sang BWP
P115.58578
1 EVAA Protocol (EVAA) sang BZD
$16.132
1 EVAA Protocol (EVAA) sang CVE
$765.70538
1 EVAA Protocol (EVAA) sang DJF
Fr1,427.682
1 EVAA Protocol (EVAA) sang DOP
$512.75562
1 EVAA Protocol (EVAA) sang DZD
د.ج1,052.45168
1 EVAA Protocol (EVAA) sang FJD
$18.5518
1 EVAA Protocol (EVAA) sang GNF
Fr70,133.87
1 EVAA Protocol (EVAA) sang GTQ
Q61.62424
1 EVAA Protocol (EVAA) sang GYD
$1,683.21288
1 EVAA Protocol (EVAA) sang ISK
kr984.052

Để hiểu thêm về EVAA Protocol, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức EVAA Protocol
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về EVAA Protocol

Hôm nay giá của EVAA Protocol (EVAA) là bao nhiêu?
Giá EVAA theo thời gian thực bằng USD là 8.066 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của EVAA sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của EVAA sang USD là $ 8.066. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của EVAA Protocol là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của EVAA là $ 53.38M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của EVAA là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của EVAA là 6.62M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của EVAA là bao nhiêu?
EVAA đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 7.340697124963786 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của EVAA là bao nhiêu?
EVAA từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 1.4583095338977914 USD.
Khối lượng giao dịch của EVAA là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của EVAA là $ 7.67M USD.
EVAA có tăng giá trong năm nay không?
EVAA có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá EVAA để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:43:19 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành EVAA Protocol (EVAA)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

