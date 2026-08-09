Giá ShareToken hôm nay

Giá ShareToken (SHR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0002884, biến động 9.22% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SHR sang VND là ₫ 0.0002884 mỗi SHR.

ShareToken hiện xếp hạng #1770 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.04M, với nguồn cung lưu hành 3.61B SHR. Trong vòng 24 giờ qua, SHR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0002787 (thấp) đến ₫ 0.0003239 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,593.51008710, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 4.02113745244703115.

Về hiệu suất ngắn hạn, SHR biến động -7.42% trong giờ qua và +19.91% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 11.72K.

Thông tin thị trường ShareToken (SHR)

Xếp hạng No.1770 Vốn hóa thị trường ₫ 1.04M₫ 1.04M ₫ 1.04M Khối lượng (24H) ₫ 11.72K₫ 11.72K ₫ 11.72K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.91M₫ 1.91M ₫ 1.91M Nguồn cung lưu thông 3.61B 3.61B 3.61B Tổng cung 6,631,168,865.24 6,631,168,865.24 6,631,168,865.24 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của ShareToken là ₫ 1.04M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 11.72K. Nguồn cung lưu hành của SHR là 3.61B, với tổng nguồn cung là 6631168865.24. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.91M.