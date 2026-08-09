Giá Manchester City Fan hôm nay

Giá Manchester City Fan (CITY) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.3737, biến động 0.51% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CITY sang VND là ₫ 0.3737 mỗi CITY.

Manchester City Fan hiện xếp hạng #1191 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 5.06M, với nguồn cung lưu hành 13.53M CITY. Trong vòng 24 giờ qua, CITY được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3671 (thấp) đến ₫ 0.3759 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 971,004.08084575, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 9,602.85598628018323775.

Về hiệu suất ngắn hạn, CITY biến động +0.29% trong giờ qua và +2.24% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.77K.

Thông tin thị trường Manchester City Fan (CITY)

Xếp hạng No.1191 Vốn hóa thị trường ₫ 5.06M₫ 5.06M ₫ 5.06M Khối lượng (24H) ₫ 56.77K₫ 56.77K ₫ 56.77K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 7.38M₫ 7.38M ₫ 7.38M Nguồn cung lưu thông 13.53M 13.53M 13.53M Nguồn cung tối đa 19,740,000 19,740,000 19,740,000 Tổng cung 19,740,000 19,740,000 19,740,000 Tỷ lệ lưu hành 68.55% Blockchain công khai CHZ

Vốn hoá thị trường hiện tại của Manchester City Fan là ₫ 5.06M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.77K. Nguồn cung lưu hành của CITY là 13.53M, với tổng nguồn cung là 19740000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 7.38M.