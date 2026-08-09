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Giá Manchester City Fan theo thời gian thực hôm nay là 0.3737 VND. Vốn hoá thị trường của CITY là 5,057,192.0383 VND. Theo dõi cập nhật giá CITY sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Manchester City Fan theo thời gian thực hôm nay là 0.3737 VND. Vốn hoá thị trường của CITY là 5,057,192.0383 VND. Theo dõi cập nhật giá CITY sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Manchester City Fan(CITY)

Giá theo thời gian thực 1 CITY sang VND

₫9,831.284
₫9,831.284₫9,831.284
+0.51%1D
VND
Biểu đồ giá Manchester City Fan (CITY) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:08:19 (UTC+8)

Giá Manchester City Fan hôm nay

Giá Manchester City Fan (CITY) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.3737, biến động 0.51% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CITY sang VND là ₫ 0.3737 mỗi CITY.

Manchester City Fan hiện xếp hạng #1191 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 5.06M, với nguồn cung lưu hành 13.53M CITY. Trong vòng 24 giờ qua, CITY được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.3671 (thấp) đến ₫ 0.3759 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 971,004.08084575, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 9,602.85598628018323775.

Về hiệu suất ngắn hạn, CITY biến động +0.29% trong giờ qua và +2.24% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.77K.

Thông tin thị trường Manchester City Fan (CITY)

No.1191

₫ 5.06M
₫ 5.06M₫ 5.06M

₫ 56.77K
₫ 56.77K₫ 56.77K

₫ 7.38M
₫ 7.38M₫ 7.38M

13.53M
13.53M 13.53M

19,740,000
19,740,000 19,740,000

19,740,000
19,740,000 19,740,000

68.55%

CHZ

Vốn hoá thị trường hiện tại của Manchester City Fan là ₫ 5.06M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.77K. Nguồn cung lưu hành của CITY là 13.53M, với tổng nguồn cung là 19740000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 7.38M.

Lịch sử giá Manchester City Fan theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.3671
₫ 0.3671₫ 0.3671
Thấp nhất 24H
₫ 0.3759
₫ 0.3759₫ 0.3759
Cao nhất 24H

₫ 0.3671
₫ 0.3671₫ 0.3671

₫ 0.3759
₫ 0.3759₫ 0.3759

₫ 971,004.08084575
₫ 971,004.08084575₫ 971,004.08084575

₫ 9,602.85598628018323775
₫ 9,602.85598628018323775₫ 9,602.85598628018323775

+0.29%

+0.51%

+2.24%

+2.24%

Lịch sử giá theo VND của Manchester City Fan (CITY)

Theo dõi biến động giá của Manchester City Fan trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +49.885134+0.51%
30 ngày₫ -0.0216-5.47%
60 ngày₫ -0.0279-6.95%
90 ngày₫ -0.2132-36.33%
Biến động giá Manchester City Fan hôm nay

Hôm nay, CITY đã biến động ₫ +49.885134 (+0.51%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Manchester City Fan trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0216 (-5.47%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Manchester City Fan trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CITY đã biến động ₫ -0.0279 (-6.95%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Manchester City Fan trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.2132 (-36.33%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Manchester City Fan (CITY)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Manchester City Fan.

Phân tích Manchester City Fan

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Manchester City Fan. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Manchester City Fan hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CITY: xu hướng giảm, tăng 25% | giảm 75%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

【Cấu trúc thị trường】 Trên khung thời gian 4 giờ, giá hiện tại của CITY_USDT là 0.5136, nằm dưới mức trung tâm 0.517 và đang trong vùng hội tụ giữa ngưỡng hỗ trợ S1 (0.508) và vùng trung tâm. Hệ thống đường trung bình động cho thấy tín hiệu mua trên toàn bộ, giá đang vận hành trong cấu trúc kỹ thuật theo xu hướng tăng. Mức giá hiện tại chỉ cách ngưỡng hỗ trợ S1 phía dưới 1.1%, còn ngưỡng kháng cự R1 phía trên là 0.529. 【Tình trạng động lượng】 Hệ thống MA và EMA đồng thời cho thấy sự nhất quán với tỷ lệ 7 mua – 0 bán, thể hiện cấu hình xu hướng tăng rõ rệt. Các chỉ báo xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đều duy trì cùng chiều. Tuy nhiên, MACD đang ở trạng thái cắt chéo giảm, với sự phân kỳ giữa đường nhanh và đường chậm. Chỉ số RSI vẫn duy trì trong vùng trung tính, chưa cho thấy sự thiên lệch rõ ràng trong phân bố động lượng.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Manchester City Fan?

Giá token CITY bị ảnh hưởng bởi phong độ của Manchester City, kết quả các trận đấu, chuyển nhượng cầu thủ, việc tham dự Champions League, mức độ tương tác của người hâm mộ, tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa, khối lượng giao dịch, tiện ích của token trong hệ sinh thái dành cho người hâm mộ, các thông báo về quan hệ đối tác cũng như những sự kiện theo lịch bóng đá mùa giải.

Tại sao mọi người muốn biết giá Manchester City Fan hôm nay?

Mọi người muốn biết giá token Manchester City Fan (CITY) hôm nay vì nhiều lý do: quyết định giao dịch, theo dõi danh mục đầu tư, xác định thời điểm đầu tư, tính toán lợi nhuận/lỗ cũng như phân tích tâm lý thị trường. Là một loại token dành cho người hâm mộ, biến động giá cả phản ánh phong độ của đội bóng, các tin tức mới và mức độ tương tác của người hâm mộ.

Dự đoán giá Manchester City Fan

Dự đoán giá Manchester City Fan (CITY) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của CITY vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Manchester City Fan (CITY) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Manchester City Fan có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Manchester City Fan sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá CITY cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Manchester City Fan.

Giới thiệu Manchester City Fan

CITY (City Coin) là một loại tiền mã hóa hoạt động trên City Chain, một blockchain được thiết kế để cung cấp cơ sở cho các thành phố xây dựng và phát triển các ứng dụng thành phố thông minh của riêng mình. Vai trò chính của CITY là hoạt động như token tiện ích bản địa trong hệ sinh thái này, tạo điều kiện cho các giao dịch, khuyến khích sự tham gia, và cho phép truy cập vào các dịch vụ khác nhau. City Chain sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake, cho phép những người sở hữu CITY đặt token của mình để giúp bảo mật mạng và kiếm phần thưởng. Mục tiêu tổng thể của City Coin và City Chain là thúc đẩy sự phát triển của các thành phố thông minh, khuyến khích sự đổi mới và hiệu quả trong môi trường đô thị.

Hướng dẫn mua & đầu tư Manchester City Fan tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Manchester City Fan? Mua CITY nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Manchester City Fan. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Manchester City Fan (CITY).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Manchester City Fan sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Manchester City Fan (CITY)

Bạn có thể làm gì với Manchester City Fan

Sở hữu Manchester City Fan mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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Manchester City Fan (CITY) là gì

$ CITY là tên chính thức duy nhất của Manchester City FF.C. Fan Token.

Nguồn Manchester City Fan

Để hiểu thêm về Manchester City Fan, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Manchester City Fan
Block Explorer

Danh mục :

AI MemeBase EcosystemBinance Launchpool

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Manchester City Fan

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:08:19 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Manchester City Fan (CITY)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Manchester City Fan

CITY USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short CITY với đòn bẩy. Khám phá giao dịch CITY USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Manchester City Fan (CITY) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Manchester City Fan theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
CITY/USDT
₫9,768.128
₫9,768.128₫9,768.128
-0.16%
152.29K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán CITY sang VND

Số lượng

CITY
CITY
VND
VND

1 CITY = 9,833.9154 VND