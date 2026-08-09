Giá Metis(METIS)
Giá Metis (METIS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 2.56, biến động 0.86% trong 24 giờ qua. Tỷ giá METIS sang VND là ₫ 2.56 mỗi METIS.
Metis hiện xếp hạng #693 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 19.18M, với nguồn cung lưu hành 7.49M METIS. Trong vòng 24 giờ qua, METIS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 2.481 (thấp) đến ₫ 2.589 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 8,499,634.4282204529040, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 61,490.8047068419759925.
Về hiệu suất ngắn hạn, METIS biến động -0.28% trong giờ qua và +2.60% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.54K.
No.693
74.92%
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Metis là ₫ 19.18M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.54K. Nguồn cung lưu hành của METIS là 7.49M, với tổng nguồn cung là 10000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 25.60M.
-0.28%
+0.86%
+2.60%
+2.60%
Theo dõi biến động giá của Metis trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +574.18673
|+0.86%
|30 ngày
|₫ -0.305
|-10.65%
|60 ngày
|₫ +0.061
|+2.44%
|90 ngày
|₫ -1.436
|-35.94%
Hôm nay, METIS đã biến động ₫ +574.18673 (+0.86%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.305 (-10.65%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, METIS đã biến động ₫ +0.061 (+2.44%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -1.436 (-35.94%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Metis (METIS)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Metis.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Metis. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường METIS: xu hướng tăng, tăng 65% | giảm 35%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
METIS_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang vận động trên mức trung tâm 2.5116. Mức giá hiện tại 2.576 nằm cao hơn mức kháng cự R2 là 2.5336. Giá đã bứt phá qua đường biên trên của hệ thống trung tâm, cho thấy cấu trúc phe mua đang chiếm ưu thế. Các chỉ báo đều thể hiện sự đồng thuận với xu hướng tăng: nhóm đường trung bình di động và nhóm EMA đều phát ra tín hiệu mua; MACD hình thành mô hình cắt vàng; động lượng đang được tập trung và đẩy mạnh về phía phe mua. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, các chỉ báo nhanh và chậm cùng chiều vận hành. Biến động thị trường duy trì trạng thái ổn định. Mức giá tham chiếu gần nhất là R2 ở 2.5336, cách mức giá hiện tại khoảng 1.6%. Mức hỗ trợ xa hơn nằm tại S1 ở 2.5003, cách mức giá hiện tại khoảng 2.9%. Ở phía dưới, mức trung tâm 2.5116 đóng vai trò hỗ trợ thứ cấp. Phía trên không có ngưỡng kháng cự tức thời nào đáng chú ý. Khoảng cách giữa giá hiện tại và trung tâm của hệ thống trung tâm khá lớn, lực lượng phe mua và phe bán đang tái phân bổ ở vùng giá cao.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Metis có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
MetisDAO (METIS) là một tổ chức tự quản phi tập trung (DAO) được xây dựng trên blockchain Ethereum. Nó nhằm mục đích cung cấp một cơ sở hạ tầng mở rộng và tiết kiệm chi phí cho các ứng dụng phi tập trung (dApps) và DAOs, tận dụng công nghệ lớp 2 để cải thiện tốc độ giao dịch và giảm phí gas. METIS kết hợp một cơ chế đồng thuận độc đáo được gọi là mô hình "Công ty Tự quản Phi tập trung" (DAC), được thiết kế để khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và quản trị. Token METIS phục vụ nhiều mục đích trong hệ sinh thái, bao gồm staking, bỏ phiếu quản trị, và khuyến khích sự đóng góp của cộng đồng. Trọng tâm chính của dự án là tạo ra một môi trường dễ tiếp cận và hiệu quả hơn cho việc phát triển và hoạt động của dApps và DAOs.
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Metis: Hệ sinh thái đa mạng định nghĩa lại cơ sở hạ tầng phi tập trung. Metis không chỉ là Layer 2, mà còn là hệ sinh thái đa mạng được hỗ trợ bởi MetisSDK đột phá. Metis đang xây dựng tương lai của cơ sở hạ tầng phi tập trung với kiến trúc mạng kép: Andromeda cho các dApp an toàn, thông dụng và Hyperion cho hiệu suất cao, thực thi áp dụng AI. Cả hai chuỗi đều tương tác liền mạch, cho phép nhà phát triển triển khai các ứng dụng Web3 có khả năng mở rộng, hiệu quả và thông minh trong nhiều lĩnh vực như DeFi, trò chơi, DEPIN và AI.
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