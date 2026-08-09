Giá Metis hôm nay

Giá Metis (METIS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 2.56, biến động 0.86% trong 24 giờ qua. Tỷ giá METIS sang VND là ₫ 2.56 mỗi METIS.

Metis hiện xếp hạng #693 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 19.18M, với nguồn cung lưu hành 7.49M METIS. Trong vòng 24 giờ qua, METIS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 2.481 (thấp) đến ₫ 2.589 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 8,499,634.4282204529040, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 61,490.8047068419759925.

Về hiệu suất ngắn hạn, METIS biến động -0.28% trong giờ qua và +2.60% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.54K.

Thông tin thị trường Metis (METIS)

Xếp hạng No.693 Vốn hóa thị trường ₫ 19.18M₫ 19.18M ₫ 19.18M Khối lượng (24H) ₫ 61.54K₫ 61.54K ₫ 61.54K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 25.60M₫ 25.60M ₫ 25.60M Nguồn cung lưu thông 7.49M 7.49M 7.49M Nguồn cung tối đa 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Tổng cung 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Tỷ lệ lưu hành 74.92% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Metis là ₫ 19.18M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.54K. Nguồn cung lưu hành của METIS là 7.49M, với tổng nguồn cung là 10000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 25.60M.