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Giá Metis theo thời gian thực hôm nay là 2.56 VND. Vốn hoá thị trường của METIS là 19,180,631.91552 VND. Theo dõi cập nhật giá METIS sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Metis theo thời gian thực hôm nay là 2.56 VND. Vốn hoá thị trường của METIS là 19,180,631.91552 VND. Theo dõi cập nhật giá METIS sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Metis(METIS)

Giá theo thời gian thực 1 METIS sang VND

₫67,340.085
₫67,340.085₫67,340.085
+0.86%1D
VND
Biểu đồ giá Metis (METIS) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:02:01 (UTC+8)

Giá Metis hôm nay

Giá Metis (METIS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 2.56, biến động 0.86% trong 24 giờ qua. Tỷ giá METIS sang VND là ₫ 2.56 mỗi METIS.

Metis hiện xếp hạng #693 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 19.18M, với nguồn cung lưu hành 7.49M METIS. Trong vòng 24 giờ qua, METIS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 2.481 (thấp) đến ₫ 2.589 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 8,499,634.4282204529040, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 61,490.8047068419759925.

Về hiệu suất ngắn hạn, METIS biến động -0.28% trong giờ qua và +2.60% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 61.54K.

Thông tin thị trường Metis (METIS)

No.693

₫ 19.18M
₫ 19.18M₫ 19.18M

₫ 61.54K
₫ 61.54K₫ 61.54K

₫ 25.60M
₫ 25.60M₫ 25.60M

7.49M
7.49M 7.49M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

74.92%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Metis là ₫ 19.18M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 61.54K. Nguồn cung lưu hành của METIS là 7.49M, với tổng nguồn cung là 10000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 25.60M.

Lịch sử giá Metis theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 2.481
₫ 2.481₫ 2.481
Thấp nhất 24H
₫ 2.589
₫ 2.589₫ 2.589
Cao nhất 24H

₫ 2.481
₫ 2.481₫ 2.481

₫ 2.589
₫ 2.589₫ 2.589

₫ 8,499,634.4282204529040
₫ 8,499,634.4282204529040₫ 8,499,634.4282204529040

₫ 61,490.8047068419759925
₫ 61,490.8047068419759925₫ 61,490.8047068419759925

-0.28%

+0.86%

+2.60%

+2.60%

Lịch sử giá theo VND của Metis (METIS)

Theo dõi biến động giá của Metis trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +574.18673+0.86%
30 ngày₫ -0.305-10.65%
60 ngày₫ +0.061+2.44%
90 ngày₫ -1.436-35.94%
Biến động giá Metis hôm nay

Hôm nay, METIS đã biến động ₫ +574.18673 (+0.86%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Metis trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.305 (-10.65%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Metis trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, METIS đã biến động ₫ +0.061 (+2.44%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Metis trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -1.436 (-35.94%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Metis (METIS)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Metis.

Phân tích Metis

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Metis. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Metis hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường METIS: xu hướng tăng, tăng 65% | giảm 35%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

METIS_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang vận động trên mức trung tâm 2.5116. Mức giá hiện tại 2.576 nằm cao hơn mức kháng cự R2 là 2.5336. Giá đã bứt phá qua đường biên trên của hệ thống trung tâm, cho thấy cấu trúc phe mua đang chiếm ưu thế. Các chỉ báo đều thể hiện sự đồng thuận với xu hướng tăng: nhóm đường trung bình di động và nhóm EMA đều phát ra tín hiệu mua; MACD hình thành mô hình cắt vàng; động lượng đang được tập trung và đẩy mạnh về phía phe mua. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, các chỉ báo nhanh và chậm cùng chiều vận hành. Biến động thị trường duy trì trạng thái ổn định. Mức giá tham chiếu gần nhất là R2 ở 2.5336, cách mức giá hiện tại khoảng 1.6%. Mức hỗ trợ xa hơn nằm tại S1 ở 2.5003, cách mức giá hiện tại khoảng 2.9%. Ở phía dưới, mức trung tâm 2.5116 đóng vai trò hỗ trợ thứ cấp. Phía trên không có ngưỡng kháng cự tức thời nào đáng chú ý. Khoảng cách giữa giá hiện tại và trung tâm của hệ thống trung tâm khá lớn, lực lượng phe mua và phe bán đang tái phân bổ ở vùng giá cao.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Metis?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá token Metis (METIS):

1. Mức độ ứng dụng của mạng lưới - Việc sử dụng các giải pháp mở rộng quy mô Layer 2 của Metis và các dApp được xây dựng trên nền tảng này.
2. Thị trường tâm lý - Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư.
3. Các phát triển kỹ thuật - Các bản nâng cấp giao thức, quan hệ đối tác và sự tăng trưởng của hệ sinh thái.
4. Tính tiện ích của token - Phần thưởng staking, khả năng tham gia quản trị và việc thanh toán phí giao dịch.
5. Sự cạnh tranh - Hiệu suất so với các giải pháp Layer 2 khác như Arbitrum và Optimism.
6. Tin tức về quy định - Tác động của các quy định liên quan đến tiền mã hóa đối với DeFi và các giải pháp mở rộng quy mô.

Tại sao mọi người muốn biết giá Metis hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Metis (METIS) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng:

1. Quyết định đầu tư – Các nhà giao dịch cần biết giá hiện tại để mua, bán hoặc nắm giữ vị thế.
2. Theo dõi danh mục đầu tư – Nhà đầu tư theo dõi giá trị và hiệu suất của các khoản đầu tư trong danh mục.
3. Phân tích thị trường – Dữ liệu giá giúp xác định xu hướng và các cơ hội giao dịch.
4. Quản lý rủi ro – Giá hiện tại cung cấp thông tin cho các chiến lược đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời.

Dự đoán giá Metis

Dự đoán giá Metis (METIS) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của METIS vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Metis (METIS) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Metis có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Metis sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá METIS cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Metis.

Giới thiệu Metis

MetisDAO (METIS) là một tổ chức tự quản phi tập trung (DAO) được xây dựng trên blockchain Ethereum. Nó nhằm mục đích cung cấp một cơ sở hạ tầng mở rộng và tiết kiệm chi phí cho các ứng dụng phi tập trung (dApps) và DAOs, tận dụng công nghệ lớp 2 để cải thiện tốc độ giao dịch và giảm phí gas. METIS kết hợp một cơ chế đồng thuận độc đáo được gọi là mô hình "Công ty Tự quản Phi tập trung" (DAC), được thiết kế để khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và quản trị. Token METIS phục vụ nhiều mục đích trong hệ sinh thái, bao gồm staking, bỏ phiếu quản trị, và khuyến khích sự đóng góp của cộng đồng. Trọng tâm chính của dự án là tạo ra một môi trường dễ tiếp cận và hiệu quả hơn cho việc phát triển và hoạt động của dApps và DAOs.

Hướng dẫn mua & đầu tư Metis tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Metis? Mua METIS nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Metis. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Metis (METIS).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Metis sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Metis (METIS)

Bạn có thể làm gì với Metis

Sở hữu Metis mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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  • MEXC Launchpool

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Metis (METIS) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Metis (METIS) là gì

Metis: Hệ sinh thái đa mạng định nghĩa lại cơ sở hạ tầng phi tập trung. Metis không chỉ là Layer 2, mà còn là hệ sinh thái đa mạng được hỗ trợ bởi MetisSDK đột phá. Metis đang xây dựng tương lai của cơ sở hạ tầng phi tập trung với kiến trúc mạng kép: Andromeda cho các dApp an toàn, thông dụng và Hyperion cho hiệu suất cao, thực thi áp dụng AI. Cả hai chuỗi đều tương tác liền mạch, cho phép nhà phát triển triển khai các ứng dụng Web3 có khả năng mở rộng, hiệu quả và thông minh trong nhiều lĩnh vực như DeFi, trò chơi, DEPIN và AI.

Nguồn Metis

Để hiểu thêm về Metis, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Metis
Block Explorer

Danh mục :

Ethereum EcosystemLayer 2 (L2)Metis Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Metis

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:02:01 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Metis (METIS)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Metis

METIS USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short METIS với đòn bẩy. Khám phá giao dịch METIS USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Metis (METIS) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Metis theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
METIS/USDT
₫67,076.935
₫67,076.935₫67,076.935
+0.55%
24.22K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán METIS sang VND

Số lượng

METIS
METIS
VND
VND

1 METIS = 67,366.4 VND