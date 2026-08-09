Giá Cardano(ADA)
Giá Cardano (ADA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.198, biến động 0.80% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ADA sang VND là ₫ 0.198 mỗi ADA.
Cardano hiện xếp hạng #13 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 7.20B, với nguồn cung lưu hành 36.37B ADA. Trong vòng 24 giờ qua, ADA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.197 (thấp) đến ₫ 0.2011 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 81,555.08616875, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 456.67311728931976325.
Về hiệu suất ngắn hạn, ADA biến động -0.71% trong giờ qua và +6.68% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 3.05M.
No.13
80.82%
0.29%
2015-09-01 00:00:00
ADA
Vốn hoá thị trường hiện tại của Cardano là ₫ 7.20B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 3.05M. Nguồn cung lưu hành của ADA là 36.37B, với tổng nguồn cung là 44993823497.474743. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 8.91B.
-0.71%
-0.80%
+6.68%
+6.68%
Theo dõi biến động giá của Cardano trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -42.019113
|-0.80%
|30 ngày
|₫ +0.0301
|+17.92%
|60 ngày
|₫ +0.0384
|+24.06%
|90 ngày
|₫ -0.0814
|-29.14%
Hôm nay, ADA đã biến động ₫ -42.019113 (-0.80%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0301 (+17.92%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ADA đã biến động ₫ +0.0384 (+24.06%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0814 (-29.14%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Cardano (ADA)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Cardano.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Cardano. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ADA: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|R1 < Giá ≤ R2
|Giữa R1-R2
|Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
ADA_USDT 在 4 小时周期中，当前价格为 0.2024，运行于中枢 0.2003 之上。价格已突破 R1 阻力位 0.2018，目前处于 S2 至 R2 区间内的上半部分。枢纽体系显示多头在短期结构中占据优势，下方的中枢则提供了基础支撑。 MACD 指标呈现金叉形态，快慢线呈同向发散趋势。均线组与 EMA 组尚未发出明确的买入信号，指标之间存在一定的分层现象。RSI 处于中性区域，动能分布较为分散。波动率维持正常水平，未出现极端扩张或收缩，市场正处于震荡整理后的方向选择阶段。 近期关键价位为 R1 对应的 0.2018，当前价格已站稳该位置，下一参考点为 R2 阻力位 0.2043，距离当前价格约 1.9%。下方最近支撑位于中枢 0.2003，距离当前价格约 1.0%。更远端的防御位为 S1 支撑 0.1978，距离当前价格约 2.3%。交易者需密切关注价格在 R1 与中枢之间的回踩确认情况。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Cardano có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Cardano (ADA) là một nền tảng blockchain dành cho hợp đồng thông minh, tương tự như Ethereum. Tuy nhiên, phương pháp tiếp cận của Cardano độc đáo ở chỗ nó được xây dựng trên triết lý khoa học và nghiên cứu học thuật được xem xét đồng nghiệp. Nền tảng hoạt động bằng cách sử dụng giao thức đồng thuận chứng minh cổ phần Ouroboros, được thiết kế để tiết kiệm năng lượng hơn so với các giao thức chứng minh công việc. ADA, tiền điện tử bản địa của nền tảng Cardano, được sử dụng để xác nhận giao dịch, tham gia vào cơ chế đồng thuận của giao thức và làm đơn vị kế toán trong hợp đồng thông minh. Cardano nhằm cân nhắc giữa nhu cầu của người dùng và những người quản lý, kết hợp quyền riêng tư với quy định. Tầm nhìn rộng lớn hơn của nó là cung cấp một nền kinh tế phi tập trung mới và dân chủ hóa tài chính ở các thị trường mới nổi.
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Sở hữu Cardano mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Cardano là một dự án tiền điện tử và blockchain công cộng phi tập trung và hoàn toàn là mã nguồn mở.
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