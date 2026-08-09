Giá Cardano hôm nay

Giá Cardano (ADA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.198, biến động 0.80% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ADA sang VND là ₫ 0.198 mỗi ADA.

Cardano hiện xếp hạng #13 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 7.20B, với nguồn cung lưu hành 36.37B ADA. Trong vòng 24 giờ qua, ADA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.197 (thấp) đến ₫ 0.2011 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 81,555.08616875, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 456.67311728931976325.

Về hiệu suất ngắn hạn, ADA biến động -0.71% trong giờ qua và +6.68% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 3.05M.

Thông tin thị trường Cardano (ADA)

Xếp hạng No.13 Vốn hóa thị trường ₫ 7.20B₫ 7.20B ₫ 7.20B Khối lượng (24H) ₫ 3.05M₫ 3.05M ₫ 3.05M Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 8.91B₫ 8.91B ₫ 8.91B Nguồn cung lưu thông 36.37B 36.37B 36.37B Nguồn cung tối đa 45,000,000,000 45,000,000,000 45,000,000,000 Tổng cung 44,993,823,497.474743 44,993,823,497.474743 44,993,823,497.474743 Tỷ lệ lưu hành 80.82% Thị phần 0.29% Ngày phát hành 2015-09-01 00:00:00 Giá phát hành ₫ 52.630₫ 52.630 ₫ 52.630 Blockchain công khai ADA

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cardano là ₫ 7.20B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 3.05M. Nguồn cung lưu hành của ADA là 36.37B, với tổng nguồn cung là 44993823497.474743. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 8.91B.