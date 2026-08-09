Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá Cardano theo thời gian thực hôm nay là 0.198 VND. Vốn hoá thị trường của ADA là 7,201,890,376.84299843 VND. Theo dõi cập nhật giá ADA sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Cardano theo thời gian thực hôm nay là 0.198 VND. Vốn hoá thị trường của ADA là 7,201,890,376.84299843 VND. Theo dõi cập nhật giá ADA sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về ADA

Thông tin giá ADA

ADA là gì

Whitepaper ADA

Website chính thức ADA

Tokenomics của ADA

Dự báo giá ADA

Lịch sử ADA

Hướng dẫn mua ADA

Chuyển đổi ADA sang fiat

ADA Spot

ADA Coin-M Futures

ADA USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Cardano

Giá Cardano(ADA)

Giá theo thời gian thực 1 ADA sang VND

₫5,210.37
₫5,210.37₫5,210.37
-0.80%1D
VND
Biểu đồ giá Cardano (ADA) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 16:37:32 (UTC+8)

Giá Cardano hôm nay

Giá Cardano (ADA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.198, biến động 0.80% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ADA sang VND là ₫ 0.198 mỗi ADA.

Cardano hiện xếp hạng #13 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 7.20B, với nguồn cung lưu hành 36.37B ADA. Trong vòng 24 giờ qua, ADA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.197 (thấp) đến ₫ 0.2011 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 81,555.08616875, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 456.67311728931976325.

Về hiệu suất ngắn hạn, ADA biến động -0.71% trong giờ qua và +6.68% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 3.05M.

Thông tin thị trường Cardano (ADA)

No.13

₫ 7.20B
₫ 7.20B₫ 7.20B

₫ 3.05M
₫ 3.05M₫ 3.05M

₫ 8.91B
₫ 8.91B₫ 8.91B

36.37B
36.37B 36.37B

45,000,000,000
45,000,000,000 45,000,000,000

44,993,823,497.474743
44,993,823,497.474743 44,993,823,497.474743

80.82%

0.29%

2015-09-01 00:00:00

₫ 52.630
₫ 52.630₫ 52.630

ADA

Vốn hoá thị trường hiện tại của Cardano là ₫ 7.20B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 3.05M. Nguồn cung lưu hành của ADA là 36.37B, với tổng nguồn cung là 44993823497.474743. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 8.91B.

Lịch sử giá Cardano theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.197
₫ 0.197₫ 0.197
Thấp nhất 24H
₫ 0.2011
₫ 0.2011₫ 0.2011
Cao nhất 24H

₫ 0.197
₫ 0.197₫ 0.197

₫ 0.2011
₫ 0.2011₫ 0.2011

₫ 81,555.08616875
₫ 81,555.08616875₫ 81,555.08616875

₫ 456.67311728931976325
₫ 456.67311728931976325₫ 456.67311728931976325

-0.71%

-0.80%

+6.68%

+6.68%

Lịch sử giá theo VND của Cardano (ADA)

Theo dõi biến động giá của Cardano trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -42.019113-0.80%
30 ngày₫ +0.0301+17.92%
60 ngày₫ +0.0384+24.06%
90 ngày₫ -0.0814-29.14%
Biến động giá Cardano hôm nay

Hôm nay, ADA đã biến động ₫ -42.019113 (-0.80%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Cardano trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0301 (+17.92%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Cardano trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ADA đã biến động ₫ +0.0384 (+24.06%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Cardano trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0814 (-29.14%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Cardano (ADA)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Cardano.

Phân tích Cardano

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Cardano. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Cardano hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ADA: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

ADA_USDT 在 4 小时周期中，当前价格为 0.2024，运行于中枢 0.2003 之上。价格已突破 R1 阻力位 0.2018，目前处于 S2 至 R2 区间内的上半部分。枢纽体系显示多头在短期结构中占据优势，下方的中枢则提供了基础支撑。 MACD 指标呈现金叉形态，快慢线呈同向发散趋势。均线组与 EMA 组尚未发出明确的买入信号，指标之间存在一定的分层现象。RSI 处于中性区域，动能分布较为分散。波动率维持正常水平，未出现极端扩张或收缩，市场正处于震荡整理后的方向选择阶段。 近期关键价位为 R1 对应的 0.2018，当前价格已站稳该位置，下一参考点为 R2 阻力位 0.2043，距离当前价格约 1.9%。下方最近支撑位于中枢 0.2003，距离当前价格约 1.0%。更远端的防御位为 S1 支撑 0.1978，距离当前价格约 2.3%。交易者需密切关注价格在 R1 与中枢之间的回踩确认情况。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Cardano?

Giá của Cardano (ADA) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Tiến độ phát triển – Các bản cập nhật về blockchain, khả năng hợp đồng thông minh và sự tăng trưởng của hệ sinh thái.
2. Tâm lý thị trường – Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư.
3. Tỷ lệ áp dụng – Các trường hợp sử dụng trong thế giới thực và các mối quan hệ đối tác.
4. Tin tức về quy định – Các chính sách của chính phủ có ảnh hưởng đến tiền mã hóa.
5. Cạnh tranh – Hiệu suất so với các nền tảng blockchain khác như Ethereum.
6. Phần thưởng staking – Lợi suất hấp dẫn khuyến khích người nắm giữ.
7. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản.
8. Các tuyên bố công khai và thông báo về lộ trình của nhà sáng lập Charles Hoskinson.

Tại sao mọi người muốn biết giá Cardano hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Cardano (ADA) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư, xác định thời điểm mua/bán phù hợp, theo dõi hiệu suất đầu tư và cập nhật kịp thời các xu hướng thị trường. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ biến động, lên kế hoạch chiến lược và phản ứng nhanh chóng trước những chuyển động của thị trường.

Dự đoán giá Cardano

Dự đoán giá Cardano (ADA) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ADA vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Cardano (ADA) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Cardano có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Cardano sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ADA cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Cardano.

Giới thiệu Cardano

Cardano (ADA) là một nền tảng blockchain dành cho hợp đồng thông minh, tương tự như Ethereum. Tuy nhiên, phương pháp tiếp cận của Cardano độc đáo ở chỗ nó được xây dựng trên triết lý khoa học và nghiên cứu học thuật được xem xét đồng nghiệp. Nền tảng hoạt động bằng cách sử dụng giao thức đồng thuận chứng minh cổ phần Ouroboros, được thiết kế để tiết kiệm năng lượng hơn so với các giao thức chứng minh công việc. ADA, tiền điện tử bản địa của nền tảng Cardano, được sử dụng để xác nhận giao dịch, tham gia vào cơ chế đồng thuận của giao thức và làm đơn vị kế toán trong hợp đồng thông minh. Cardano nhằm cân nhắc giữa nhu cầu của người dùng và những người quản lý, kết hợp quyền riêng tư với quy định. Tầm nhìn rộng lớn hơn của nó là cung cấp một nền kinh tế phi tập trung mới và dân chủ hóa tài chính ở các thị trường mới nổi.

Hướng dẫn mua & đầu tư Cardano tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Cardano? Mua ADA nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Cardano. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Cardano (ADA).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Cardano sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Cardano (ADA)

Bạn có thể làm gì với Cardano

Sở hữu Cardano mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Cardano (ADA) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Cardano (ADA) là gì

Cardano là một dự án tiền điện tử và blockchain công cộng phi tập trung và hoàn toàn là mã nguồn mở.

Whitepaper

Nguồn Cardano

Để hiểu thêm về Cardano, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Cardano
Block Explorer

Danh mục :

Crypto-Backed TokensBinance-Peg TokensBNB Chain Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Cardano

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 16:37:32 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Cardano (ADA)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Cardano

ADA USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short ADA với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ADA USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Cardano (ADA) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Cardano theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ADA/USDT
₫5,210.37
₫5,210.37₫5,210.37
-0.85%
15.09M (USDT)
ADA/USDC
₫5,207.7385
₫5,207.7385₫5,207.7385
-0.85%
364.74K (USDT)
ADA/BTC
₫0.08031338
₫0.08031338₫0.08031338
-0.48%
46.52K (USDT)
ADA/EUR
₫4,507.7595
₫4,507.7595₫4,507.7595
-0.86%
311.67K (USDT)
ADA/USD1
₫5,210.37
₫5,210.37₫5,210.37
-0.75%
272.36K (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

AurumX

AurumX

UMX

₫5,599.83200
₫5,599.83200₫5,599.83200

-15.18%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫84,208.0000
₫84,208.0000₫84,208.0000

+171.76%

JMDT

JMDT

JMDT

₫26,604.4650
₫26,604.4650₫26,604.4650

+4.39%

STONK

STONK

STONK

₫173.415850
₫173.415850₫173.415850

-6.08%

Squid

Squid

QUID

₫2,371.50780
₫2,371.50780₫2,371.50780

-0.69%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₫104.654755
₫104.654755₫104.654755

+127.77%

Tutorial

Tutorial

TUT

₫4,174.716860
₫4,174.716860₫4,174.716860

+122.82%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫84,208.0000
₫84,208.0000₫84,208.0000

+171.76%

Aether Network

Aether Network

AET

₫994.7070
₫994.7070₫994.7070

+44.27%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₫6.8392685
₫6.8392685₫6.8392685

+73.26%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán ADA sang VND

Số lượng

ADA
ADA
VND
VND

1 ADA = 5,210.37 VND