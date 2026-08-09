Giá ShotsAI hôm nay

Giá ShotsAI (SHOT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.000238, biến động 56.60% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SHOT sang VND là ₫ 0.000238 mỗi SHOT.

ShotsAI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- SHOT. Trong vòng 24 giờ qua, SHOT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00015 (thấp) đến ₫ 0.0003292 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, SHOT biến động -4.08% trong giờ qua và -27.77% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 593.84K.

Thông tin thị trường ShotsAI (SHOT)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 593.84K₫ 593.84K ₫ 593.84K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 238.00K₫ 238.00K ₫ 238.00K Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của ShotsAI là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 593.84K. Nguồn cung lưu hành của SHOT là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 238.00K.