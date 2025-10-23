Giá Coinbase xStock theo thời gian thực hôm nay là 318.91 USD. Theo dõi cập nhật giá COINX sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá COINX dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Coinbase xStock theo thời gian thực hôm nay là 318.91 USD. Theo dõi cập nhật giá COINX sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá COINX dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá Coinbase xStock(COINX)

Giá theo thời gian thực 1 COINX sang USD

$318.86
$318.86$318.86
+1.21%1D
USD
Biểu đồ giá Coinbase xStock (COINX) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:30:03 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Coinbase xStock (COINX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 311.37
$ 311.37$ 311.37
Thấp nhất 24H
$ 335.68
$ 335.68$ 335.68
Cao nhất 24H

$ 311.37
$ 311.37$ 311.37

$ 335.68
$ 335.68$ 335.68

$ 444.5539034948311
$ 444.5539034948311$ 444.5539034948311

$ 292.4649785882087
$ 292.4649785882087$ 292.4649785882087

+0.31%

+1.21%

-5.67%

-5.67%

Giá thời gian thực của Coinbase xStock (COINX) là $ 318.91. Trong 24 giờ qua, COINX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 311.37 và cao nhất là $ 335.68, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của COINX là $ 444.5539034948311, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 292.4649785882087.

Về hiệu suất ngắn hạn, COINX đã biến động +0.31% trong 1 giờ qua, +1.21% trong 24 giờ và -5.67% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Coinbase xStock (COINX)

No.1178

$ 8.61M
$ 8.61M$ 8.61M

$ 62.93K
$ 62.93K$ 62.93K

$ 8.61M
$ 8.61M$ 8.61M

27.00K
27.00K 27.00K

--
----

26,999.99805248
26,999.99805248 26,999.99805248

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Coinbase xStock là $ 8.61M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 62.93K. Nguồn cung lưu hành của COINX là 27.00K, với tổng nguồn cung là 26999.99805248. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.61M.

Lịch sử giá theo USD của Coinbase xStock (COINX)

Theo dõi biến động giá của Coinbase xStock trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +3.8121+1.21%
30 ngày$ -14.22-4.27%
60 ngày$ -0.17-0.06%
90 ngày$ -75.7-19.19%
Biến động giá Coinbase xStock hôm nay

Hôm nay, COINX đã biến động $ +3.8121 (+1.21%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Coinbase xStock trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -14.22 (-4.27%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Coinbase xStock trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, COINX đã biến động $ -0.17 (-0.06%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Coinbase xStock trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -75.7 (-19.19%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Coinbase xStock (COINX)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Coinbase xStock.

Coinbase xStock (COINX) là gì

Coinbase xStock (COINx) là chứng chỉ theo dõi được phát hành dưới dạng token Solana SPL và ERC-20. COINx theo dõi giá của Coinbase Global, Inc. (cơ sở). COINx được thiết kế để cung cấp cho những người tham gia thị trường tiền mã hoá đủ điều kiện quyền truy cập tuân thủ quy định vào giá cổ phiếu của Coinbase Global, Inc., đồng thời duy trì các lợi ích của công nghệ blockchain.

Coinbase xStock đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Coinbase xStock một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake COINX để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Coinbase xStock trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Coinbase xStock trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Coinbase xStock (USD)

Coinbase xStock (COINX) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Coinbase xStock (COINX) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Coinbase xStock.

Xem ngay dự đoán giá Coinbase xStock!

Tokenomics của Coinbase xStock (COINX)

Hiểu rõ tokenomics của Coinbase xStock (COINX) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token COINX ngay!

Cách mua Coinbase xStock (COINX)

Bạn đang tìm cách mua Coinbase xStock? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Coinbase xStock trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

COINX/Tiền tệ địa phương

1 Coinbase xStock (COINX) sang VND
8,392,116.65
1 Coinbase xStock (COINX) sang AUD
A$491.1214
1 Coinbase xStock (COINX) sang GBP
235.9934
1 Coinbase xStock (COINX) sang EUR
274.2626
1 Coinbase xStock (COINX) sang USD
$318.91
1 Coinbase xStock (COINX) sang MYR
RM1,345.8002
1 Coinbase xStock (COINX) sang TRY
13,384.6527
1 Coinbase xStock (COINX) sang JPY
¥48,474.32
1 Coinbase xStock (COINX) sang ARS
ARS$464,881.4852
1 Coinbase xStock (COINX) sang RUB
25,987.9759
1 Coinbase xStock (COINX) sang INR
27,981.1634
1 Coinbase xStock (COINX) sang IDR
Rp5,315,164.5406
1 Coinbase xStock (COINX) sang PHP
18,643.4786
1 Coinbase xStock (COINX) sang EGP
￡E.15,170.5487
1 Coinbase xStock (COINX) sang BRL
R$1,722.114
1 Coinbase xStock (COINX) sang CAD
C$443.2849
1 Coinbase xStock (COINX) sang BDT
38,900.6418
1 Coinbase xStock (COINX) sang NGN
466,922.5092
1 Coinbase xStock (COINX) sang COP
$1,240,894.7555
1 Coinbase xStock (COINX) sang ZAR
R.5,558.6013
1 Coinbase xStock (COINX) sang UAH
13,288.9797
1 Coinbase xStock (COINX) sang TZS
T.Sh.791,336.8958
1 Coinbase xStock (COINX) sang VES
Bs66,971.1
1 Coinbase xStock (COINX) sang CLP
$302,964.5
1 Coinbase xStock (COINX) sang PKR
Rs90,060.184
1 Coinbase xStock (COINX) sang KZT
171,455.5833
1 Coinbase xStock (COINX) sang THB
฿10,476.1935
1 Coinbase xStock (COINX) sang TWD
NT$9,806.4825
1 Coinbase xStock (COINX) sang AED
د.إ1,170.3997
1 Coinbase xStock (COINX) sang CHF
Fr251.9389
1 Coinbase xStock (COINX) sang HKD
HK$2,477.9307
1 Coinbase xStock (COINX) sang AMD
֏121,766.2162
1 Coinbase xStock (COINX) sang MAD
.د.م2,943.5393
1 Coinbase xStock (COINX) sang MXN
$5,880.7004
1 Coinbase xStock (COINX) sang SAR
ريال1,195.9125
1 Coinbase xStock (COINX) sang ETB
Br47,941.7403
1 Coinbase xStock (COINX) sang KES
KSh41,078.7971
1 Coinbase xStock (COINX) sang JOD
د.أ226.10719
1 Coinbase xStock (COINX) sang PLN
1,160.8324
1 Coinbase xStock (COINX) sang RON
лв1,396.8258
1 Coinbase xStock (COINX) sang SEK
kr3,000.9431
1 Coinbase xStock (COINX) sang BGN
лв535.7688
1 Coinbase xStock (COINX) sang HUF
Ft107,051.7088
1 Coinbase xStock (COINX) sang CZK
6,677.9754
1 Coinbase xStock (COINX) sang KWD
د.ك97.58646
1 Coinbase xStock (COINX) sang ILS
1,049.2139
1 Coinbase xStock (COINX) sang BOB
Bs2,197.2899
1 Coinbase xStock (COINX) sang AZN
542.147
1 Coinbase xStock (COINX) sang TJS
SM2,933.972
1 Coinbase xStock (COINX) sang GEL
861.057
1 Coinbase xStock (COINX) sang AOA
Kz291,773.9481
1 Coinbase xStock (COINX) sang BHD
.د.ب119.91016
1 Coinbase xStock (COINX) sang BMD
$318.91
1 Coinbase xStock (COINX) sang DKK
kr2,050.5913
1 Coinbase xStock (COINX) sang HNL
L8,352.2529
1 Coinbase xStock (COINX) sang MUR
14,497.6486
1 Coinbase xStock (COINX) sang NAD
$5,564.9795
1 Coinbase xStock (COINX) sang NOK
kr3,195.4782
1 Coinbase xStock (COINX) sang NZD
$554.9034
1 Coinbase xStock (COINX) sang PAB
B/.318.91
1 Coinbase xStock (COINX) sang PGK
K1,336.2329
1 Coinbase xStock (COINX) sang QAR
ر.ق1,160.8324
1 Coinbase xStock (COINX) sang RSD
дин.32,229.0446
1 Coinbase xStock (COINX) sang UZS
soʻm3,842,288.2729
1 Coinbase xStock (COINX) sang ALL
L26,542.8793
1 Coinbase xStock (COINX) sang ANG
ƒ570.8489
1 Coinbase xStock (COINX) sang AWG
ƒ574.038
1 Coinbase xStock (COINX) sang BBD
$637.82
1 Coinbase xStock (COINX) sang BAM
KM535.7688
1 Coinbase xStock (COINX) sang BIF
Fr937,914.31
1 Coinbase xStock (COINX) sang BND
$411.3939
1 Coinbase xStock (COINX) sang BSD
$318.91
1 Coinbase xStock (COINX) sang JMD
$51,156.3531
1 Coinbase xStock (COINX) sang KHR
1,285,924.8475
1 Coinbase xStock (COINX) sang KMF
Fr135,217.84
1 Coinbase xStock (COINX) sang LAK
6,932,825.9483
1 Coinbase xStock (COINX) sang LKR
රු96,492.5987
1 Coinbase xStock (COINX) sang MDL
L5,408.7136
1 Coinbase xStock (COINX) sang MGA
Ar1,430,088.113
1 Coinbase xStock (COINX) sang MOP
P2,544.9018
1 Coinbase xStock (COINX) sang MVR
4,879.323
1 Coinbase xStock (COINX) sang MWK
MK552,702.921
1 Coinbase xStock (COINX) sang MZN
MT20,378.349
1 Coinbase xStock (COINX) sang NPR
रु44,669.7237
1 Coinbase xStock (COINX) sang PYG
2,245,764.22
1 Coinbase xStock (COINX) sang RWF
Fr462,100.59
1 Coinbase xStock (COINX) sang SBD
$2,624.6293
1 Coinbase xStock (COINX) sang SCR
4,324.4196
1 Coinbase xStock (COINX) sang SRD
$12,641.5924
1 Coinbase xStock (COINX) sang SVC
$2,780.8952
1 Coinbase xStock (COINX) sang SZL
L5,564.9795
1 Coinbase xStock (COINX) sang TMT
m1,119.3741
1 Coinbase xStock (COINX) sang TND
د.ت935.36303
1 Coinbase xStock (COINX) sang TTD
$2,159.0207
1 Coinbase xStock (COINX) sang UGX
Sh1,111,082.44
1 Coinbase xStock (COINX) sang XAF
Fr180,184.15
1 Coinbase xStock (COINX) sang XCD
$861.057
1 Coinbase xStock (COINX) sang XOF
Fr180,184.15
1 Coinbase xStock (COINX) sang XPF
Fr32,528.82
1 Coinbase xStock (COINX) sang BWP
P4,569.9803
1 Coinbase xStock (COINX) sang BZD
$637.82
1 Coinbase xStock (COINX) sang CVE
$30,274.1263
1 Coinbase xStock (COINX) sang DJF
Fr56,447.07
1 Coinbase xStock (COINX) sang DOP
$20,273.1087
1 Coinbase xStock (COINX) sang DZD
د.ج41,611.3768
1 Coinbase xStock (COINX) sang FJD
$733.493
1 Coinbase xStock (COINX) sang GNF
Fr2,772,922.45
1 Coinbase xStock (COINX) sang GTQ
Q2,436.4724
1 Coinbase xStock (COINX) sang GYD
$66,550.1388
1 Coinbase xStock (COINX) sang ISK
kr38,907.02

Nguồn Coinbase xStock

Để hiểu thêm về Coinbase xStock, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Coinbase xStock
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Coinbase xStock

Hôm nay giá của Coinbase xStock (COINX) là bao nhiêu?
Giá COINX theo thời gian thực bằng USD là 318.91 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của COINX sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của COINX sang USD là $ 318.91. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Coinbase xStock là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của COINX là $ 8.61M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của COINX là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của COINX là 27.00K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của COINX là bao nhiêu?
COINX đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 444.5539034948311 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của COINX là bao nhiêu?
COINX từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 292.4649785882087 USD.
Khối lượng giao dịch của COINX là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của COINX là $ 62.93K USD.
COINX có tăng giá trong năm nay không?
COINX có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá COINX để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:30:03 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Coinbase xStock (COINX)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

