Giá Sentio hôm nay

Giá Sentio (ST) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01367, biến động 2.07% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ST sang VND là ₫ 0.01367 mỗi ST.

Sentio hiện xếp hạng #1783 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 765.52K, với nguồn cung lưu hành 56.00M ST. Trong vòng 24 giờ qua, ST được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01357 (thấp) đến ₫ 0.014 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,712.1464481003735845, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 601.90708372976390080.

Về hiệu suất ngắn hạn, ST biến động -0.59% trong giờ qua và -9.05% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.37K.

Thông tin thị trường Sentio (ST)

Xếp hạng No.1783 Vốn hóa thị trường ₫ 765.52K₫ 765.52K ₫ 765.52K Khối lượng (24H) ₫ 57.37K₫ 57.37K ₫ 57.37K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 13.67M₫ 13.67M ₫ 13.67M Nguồn cung lưu thông 56.00M 56.00M 56.00M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 5.60% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Sentio là ₫ 765.52K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.37K. Nguồn cung lưu hành của ST là 56.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 13.67M.