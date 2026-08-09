Giá RedStone hôm nay

Giá RedStone (RED) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.08944, biến động 1.34% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RED sang VND là ₫ 0.08944 mỗi RED.

RedStone hiện xếp hạng #478 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 37.37M, với nguồn cung lưu hành 417.81M RED. Trong vòng 24 giờ qua, RED được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.08784 (thấp) đến ₫ 0.09069 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 38,315.3580182441380190, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,350.61615669085310695.

Về hiệu suất ngắn hạn, RED biến động -0.66% trong giờ qua và +1.47% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 58.44K.

Thông tin thị trường RedStone (RED)

Xếp hạng No.478 Vốn hóa thị trường ₫ 37.37M₫ 37.37M ₫ 37.37M Khối lượng (24H) ₫ 58.44K₫ 58.44K ₫ 58.44K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 89.44M₫ 89.44M ₫ 89.44M Nguồn cung lưu thông 417.81M 417.81M 417.81M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 41.78% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của RedStone là ₫ 37.37M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 58.44K. Nguồn cung lưu hành của RED là 417.81M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 89.44M.