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Giá RedStone theo thời gian thực hôm nay là 0.08944 VND. Vốn hoá thị trường của RED là 37,368,682.58656 VND. Theo dõi cập nhật giá RED sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá RedStone theo thời gian thực hôm nay là 0.08944 VND. Vốn hoá thị trường của RED là 37,368,682.58656 VND. Theo dõi cập nhật giá RED sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá RedStone(RED)

Giá theo thời gian thực 1 RED sang VND

₫2,353.6136
₫2,353.6136₫2,353.6136
+1.34%1D
VND
Biểu đồ giá RedStone (RED) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:34:16 (UTC+8)

Giá RedStone hôm nay

Giá RedStone (RED) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.08944, biến động 1.34% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RED sang VND là ₫ 0.08944 mỗi RED.

RedStone hiện xếp hạng #478 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 37.37M, với nguồn cung lưu hành 417.81M RED. Trong vòng 24 giờ qua, RED được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.08784 (thấp) đến ₫ 0.09069 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 38,315.3580182441380190, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,350.61615669085310695.

Về hiệu suất ngắn hạn, RED biến động -0.66% trong giờ qua và +1.47% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 58.44K.

Thông tin thị trường RedStone (RED)

No.478

₫ 37.37M
₫ 37.37M₫ 37.37M

₫ 58.44K
₫ 58.44K₫ 58.44K

₫ 89.44M
₫ 89.44M₫ 89.44M

417.81M
417.81M 417.81M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

41.78%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của RedStone là ₫ 37.37M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 58.44K. Nguồn cung lưu hành của RED là 417.81M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 89.44M.

Lịch sử giá RedStone theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.08784
₫ 0.08784₫ 0.08784
Thấp nhất 24H
₫ 0.09069
₫ 0.09069₫ 0.09069
Cao nhất 24H

₫ 0.08784
₫ 0.08784₫ 0.08784

₫ 0.09069
₫ 0.09069₫ 0.09069

₫ 38,315.3580182441380190
₫ 38,315.3580182441380190₫ 38,315.3580182441380190

₫ 2,350.61615669085310695
₫ 2,350.61615669085310695₫ 2,350.61615669085310695

-0.66%

+1.34%

+1.47%

+1.47%

Lịch sử giá theo VND của RedStone (RED)

Theo dõi biến động giá của RedStone trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +31.1213955+1.34%
30 ngày₫ -0.02083-18.89%
60 ngày₫ -0.00471-5.01%
90 ngày₫ -0.06516-42.15%
Biến động giá RedStone hôm nay

Hôm nay, RED đã biến động ₫ +31.1213955 (+1.34%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá RedStone trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.02083 (-18.89%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá RedStone trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, RED đã biến động ₫ -0.00471 (-5.01%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá RedStone trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.06516 (-42.15%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của RedStone (RED)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá RedStone.

Phân tích RedStone

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của RedStone. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường RedStone hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường RED: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.

RED_USDT在4小时周期内运行于0.08847价位。价格位于中枢点0.0886下方极近位置。当前处于S1与R1构成的窄幅震荡区间内部。枢纽体系显示价格紧贴中轴波动。多空双方在此区域形成短暂平衡状态。结构上未出现明显的突破或跌破迹象。 均线组MA与EMA均呈现买入排列信号。MACD指标完成金叉动作。动能方向在短周期内指向多头。RSI读数处于中性区域。快慢指标之间存在轻微分层现象。波动率维持低位水平。市场缺乏单边推动力。动能分布较为分散。未见集中放量行为。 上方第一参考位R1位于0.0892。该价位距离现价约0.8%。第二参考位R2位于0.0900。下方第一参考位S1位于0.0878。该价位距离现价约0.7%。第二参考位S2位于0.0872。近端价位密集分布在±1%范围内。远端参考位提供边界限制。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá RedStone?

Giá của RedStone (RED) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa
2. Động lực cung cầu
3. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
4. Mức độ áp dụng dịch vụ oracle của RedStone bởi các giao thức DeFi
5. Những phát triển kỹ thuật và các mối quan hệ hợp tác
6. Tin tức về quy định pháp lý có ảnh hưởng đến lĩnh vực DeFi
7. Sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp oracle khác như Chainlink
8. Tính tiện ích của token và phần thưởng staking
9. Các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến các tài sản rủi ro
10. Sự tăng trưởng của cộng đồng và hoạt động của các nhà phát triển

Tại sao mọi người muốn biết giá RedStone hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của RedStone (RED) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, xác định thời điểm vào/ra thị trường, đánh giá lợi nhuận/thua lỗ từ khoản đầu tư, cũng như cập nhật tình hình biến động của thị trường. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch tận dụng tối đa các cơ hội.

Dự đoán giá RedStone

Dự đoán giá RedStone (RED) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của RED vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá RedStone (RED) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của RedStone có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá RedStone sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá RED cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá RedStone.

Giới thiệu RedStone

RedCoin (RED) là một tài sản số phân cấp, ngang hàng được thiết kế để hoạt động như một loại tiền tệ. Nó dựa trên thuật toán Scrypt, tương tự như Litecoin, và nhằm mục đích cung cấp một nền tảng cho các giao dịch số an toàn, nhanh chóng và hiệu quả. Mục đích chính của RED là tạo điều kiện cho việc thanh toán và giao dịch trên internet, với trọng tâm là tích hợp với các nền tảng truyền thông xã hội. Mô hình cung cấp của nó dựa trên Chứng minh Sở hữu Tốc độ (PoSV), khuyến khích cả sở hữu (stake) và hoạt động (velocity). Mô hình này được thiết kế để khuyến khích người dùng giữ ví của họ mở, do đó tăng cường an ninh của mạng lưới.

Hướng dẫn mua & đầu tư RedStone tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với RedStone? Mua RED nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua RedStone. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua RedStone (RED).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và RedStone sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua RedStone (RED)

Bạn có thể làm gì với RedStone

Sở hữu RedStone mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua RedStone (RED) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

RedStone (RED) là gì

RedStone là mô-đun Oracle phát triển nhanh nhất chuyên về tài sản thế chấp mang lại lợi nhuận cho các thị trường cho vay, như LST & LRT. Nền tảng cung cấp nguồn dữ liệu được tối ưu về gas trên hơn 50 chuỗi & tất cả rollup. Được Morpho, Venus, ether.fi và nhiều công ty khác tin dùng.

Nguồn RedStone

Để hiểu thêm về RedStone, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức RedStone
Block Explorer

Danh mục :

Base EcosystemBase NativeBinance Launchpool

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về RedStone

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:34:16 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành RedStone (RED)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về RedStone

RED USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short RED với đòn bẩy. Khám phá giao dịch RED USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường RedStone (RED) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá RedStone theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
RED/USDT
₫2,354.92935
₫2,354.92935₫2,354.92935
+1.35%
654.76K (USDT)
RED/USDC
₫2,356.7714
₫2,356.7714₫2,356.7714
+1.33%
582.76K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán RED sang VND

Số lượng

RED
RED
VND
VND

1 RED = 2,353.6136 VND