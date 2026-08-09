Giá RedStone(RED)
Giá RedStone (RED) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.08944, biến động 1.34% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RED sang VND là ₫ 0.08944 mỗi RED.
RedStone hiện xếp hạng #478 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 37.37M, với nguồn cung lưu hành 417.81M RED. Trong vòng 24 giờ qua, RED được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.08784 (thấp) đến ₫ 0.09069 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 38,315.3580182441380190, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,350.61615669085310695.
Về hiệu suất ngắn hạn, RED biến động -0.66% trong giờ qua và +1.47% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 58.44K.
No.478
41.78%
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của RedStone là ₫ 37.37M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 58.44K. Nguồn cung lưu hành của RED là 417.81M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 89.44M.
-0.66%
+1.34%
+1.47%
+1.47%
Theo dõi biến động giá của RedStone trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +31.1213955
|+1.34%
|30 ngày
|₫ -0.02083
|-18.89%
|60 ngày
|₫ -0.00471
|-5.01%
|90 ngày
|₫ -0.06516
|-42.15%
Hôm nay, RED đã biến động ₫ +31.1213955 (+1.34%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.02083 (-18.89%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, RED đã biến động ₫ -0.00471 (-5.01%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.06516 (-42.15%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của RedStone (RED)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá RedStone.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của RedStone. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường RED: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|S1 ≤ Giá < Điểm xoay
|Giữa S1-Điểm xoay
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|3-4 Mua
|40‑60% Trung lập
|Các đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
RED_USDT在4小时周期内运行于0.08847价位。价格位于中枢点0.0886下方极近位置。当前处于S1与R1构成的窄幅震荡区间内部。枢纽体系显示价格紧贴中轴波动。多空双方在此区域形成短暂平衡状态。结构上未出现明显的突破或跌破迹象。 均线组MA与EMA均呈现买入排列信号。MACD指标完成金叉动作。动能方向在短周期内指向多头。RSI读数处于中性区域。快慢指标之间存在轻微分层现象。波动率维持低位水平。市场缺乏单边推动力。动能分布较为分散。未见集中放量行为。 上方第一参考位R1位于0.0892。该价位距离现价约0.8%。第二参考位R2位于0.0900。下方第一参考位S1位于0.0878。该价位距离现价约0.7%。第二参考位S2位于0.0872。近端价位密集分布在±1%范围内。远端参考位提供边界限制。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của RedStone có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
RedCoin (RED) là một tài sản số phân cấp, ngang hàng được thiết kế để hoạt động như một loại tiền tệ. Nó dựa trên thuật toán Scrypt, tương tự như Litecoin, và nhằm mục đích cung cấp một nền tảng cho các giao dịch số an toàn, nhanh chóng và hiệu quả. Mục đích chính của RED là tạo điều kiện cho việc thanh toán và giao dịch trên internet, với trọng tâm là tích hợp với các nền tảng truyền thông xã hội. Mô hình cung cấp của nó dựa trên Chứng minh Sở hữu Tốc độ (PoSV), khuyến khích cả sở hữu (stake) và hoạt động (velocity). Mô hình này được thiết kế để khuyến khích người dùng giữ ví của họ mở, do đó tăng cường an ninh của mạng lưới.
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Sở hữu RedStone mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua RedStone (RED) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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RedStone là mô-đun Oracle phát triển nhanh nhất chuyên về tài sản thế chấp mang lại lợi nhuận cho các thị trường cho vay, như LST & LRT. Nền tảng cung cấp nguồn dữ liệu được tối ưu về gas trên hơn 50 chuỗi & tất cả rollup. Được Morpho, Venus, ether.fi và nhiều công ty khác tin dùng.
Để hiểu thêm về RedStone, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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