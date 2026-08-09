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Giá OP theo thời gian thực hôm nay là 0.08871 VND. Vốn hoá thị trường của OP là 190,950,021.78861 VND. Theo dõi cập nhật giá OP sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá OP theo thời gian thực hôm nay là 0.08871 VND. Vốn hoá thị trường của OP là 190,950,021.78861 VND. Theo dõi cập nhật giá OP sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá OP(OP)

Giá theo thời gian thực 1 OP sang VND

₫2,334.40365
₫2,334.40365₫2,334.40365
-0.31%1D
VND
Biểu đồ giá OP (OP) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:42:35 (UTC+8)

Giá OP hôm nay

Giá OP (OP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.08871, biến động 0.31% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OP sang VND là ₫ 0.08871 mỗi OP.

OP hiện xếp hạng #123 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 190.95M, với nguồn cung lưu hành 2.15B OP. Trong vòng 24 giờ qua, OP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.08791 (thấp) đến ₫ 0.08964 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 127,667.408946669484740, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,337.54737171909925575.

Về hiệu suất ngắn hạn, OP biến động +0.66% trong giờ qua và +3.69% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 34.54K.

Thông tin thị trường OP (OP)

No.123

₫ 190.95M
₫ 190.95M₫ 190.95M

₫ 34.54K
₫ 34.54K₫ 34.54K

₫ 381.01M
₫ 381.01M₫ 381.01M

2.15B
2.15B 2.15B

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

50.11%

0.01%

NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của OP là ₫ 190.95M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 34.54K. Nguồn cung lưu hành của OP là 2.15B, với tổng nguồn cung là 4294967296. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 381.01M.

Lịch sử giá OP theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.08791
₫ 0.08791₫ 0.08791
Thấp nhất 24H
₫ 0.08964
₫ 0.08964₫ 0.08964
Cao nhất 24H

₫ 0.08791
₫ 0.08791₫ 0.08791

₫ 0.08964
₫ 0.08964₫ 0.08964

₫ 127,667.408946669484740
₫ 127,667.408946669484740₫ 127,667.408946669484740

₫ 2,337.54737171909925575
₫ 2,337.54737171909925575₫ 2,337.54737171909925575

+0.66%

-0.31%

+3.69%

+3.69%

Lịch sử giá theo VND của OP (OP)

Theo dõi biến động giá của OP trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -7.2591547-0.31%
30 ngày₫ -0.01709-16.16%
60 ngày₫ -0.00669-7.02%
90 ngày₫ -0.06899-43.75%
Biến động giá OP hôm nay

Hôm nay, OP đã biến động ₫ -7.2591547 (-0.31%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá OP trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.01709 (-16.16%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá OP trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, OP đã biến động ₫ -0.00669 (-7.02%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá OP trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.06899 (-43.75%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của OP (OP)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá OP.

Phân tích OP

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của OP. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường OP hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường OP: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

OP_USDT在4小时周期内运行于0.08624，处于S1支撑位与中枢0.0873之间。当前价格位于枢轴体系的下半区，多头排列的均线组与死叉形态的MACD指标呈现出结构背离现象。目前价位尚未突破中枢阻力，也未跌破S1支撑，市场整体呈现区间震荡整理的状态。 从动能表现来看，快慢指标呈现分层特征。MA和EMA均发出买入信号，表明短期趋势仍保持向上的惯性。然而，MACD出现死叉，RSI指数处于中性区域，这说明上涨动能正在减弱，且缺乏持续性的买盘推动。波动率趋于收敛，KDJ与StochRSI数值均未进入极端超买或超卖区间，多空双方力量暂时均衡，尚未出现单边行情爆发的迹象。 近期关键价位方面，下方S1支撑位为0.0854，距离当前价格约0.00084；上方最近参考位为中枢0.0873，距离当前价格约0.00106。远端防守位S2位于0.0841，而阻力位R1则位于0.0886。若价格无法有效站稳中枢位置，后续可能将继续维持在S1至中枢之间的窄幅波动状态。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá OP?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá token OP:

1. Mức độ ứng dụng của mạng lưới: Việc gia tăng mức độ sử dụng giải pháp mở rộng quy mô Layer 2 của Optimism thúc đẩy nhu cầu đối với token OP.

2. Sự phát triển của hệ sinh thái Ethereum: Khi Optimism giúp mở rộng quy mô Ethereum, sự bùng nổ của mạng lưới ETH sẽ tác động tích cực đến giá trị của OP.

3. Hoạt động DeFi: Các giao thức DeFi và tổng giá trị bị khóa (TVL) trên Optimism càng cao thì tính tiện ích của token OP càng được nâng cao.

4. Tính tiện ích của token: Quyền bỏ phiếu trong quá trình quản trị cũng như việc thanh toán phí bằng token OP tạo nên giá trị nội tại cho đồng tiền này.

5. Thị trường tâm lý: Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể đến giá cả.

6. Cạnh tranh: Hiệu suất của Optimism so với các giải pháp Layer 2 khác như Arbitrum và Polygon.

7. Tiến độ phát triển: Những nâng cấp kỹ thuật, các mối quan hệ hợp tác cùng những cột mốc quan trọng trong lộ trình phát triển.

8. Bối cảnh quy định: Những thay đổi trong chính sách có thể tác động đến các mạng lưới Layer 2 và lĩnh vực DeFi.

Tại sao mọi người muốn biết giá OP hôm nay?

Mọi người muốn biết giá OP trong ngày vì nhiều lý do quan trọng: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. Các nhà giao dịch cần có giá hiện tại để thực hiện các lệnh mua/bán một cách có lợi nhuận. Các nhà đầu tư theo dõi hiệu suất hàng ngày để đánh giá giá trị danh mục đầu tư của mình và đưa ra những điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Dự đoán giá OP

Dự đoán giá OP (OP) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của OP vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá OP (OP) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của OP có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá OP sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá OP cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá OP.

Giới thiệu OP

OP (Opulus) là một nền tảng tài chính phi tập trung nhằm mục đích dân chủ hóa ngành công nghiệp âm nhạc bằng cách cung cấp một thị trường cho các nghệ sĩ và nhà đầu tư. Nền tảng sử dụng công nghệ blockchain để tạo ra các token không thể trao đổi (NFTs) được bảo đảm bởi bản quyền âm nhạc, cho phép các nghệ sĩ tăng vốn bằng cách bán một phần quyền lợi tương lai của họ. Nhà đầu tư, ngược lại, có thể kiếm lợi nhuận từ các quyền lợi được tạo ra từ các bản nhạc này. Được xây dựng trên blockchain Ethereum, Opulus sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake. Token OP phục vụ nhiều mục đích trong hệ sinh thái, bao gồm quyền bỏ phiếu quản trị và là phương tiện trao đổi cho các dịch vụ. Mục tiêu của nền tảng là làm thay đổi các mô hình tài chính âm nhạc truyền thống, cung cấp một giải pháp minh bạch và công bằng hơn cho các nghệ sĩ và nhà đầu tư.

Hướng dẫn mua & đầu tư OP tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với OP? Mua OP nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua OP. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua OP (OP).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và OP sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua OP (OP)

Bạn có thể làm gì với OP

Sở hữu OP mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua OP (OP) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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OP (OP) là gì

Giải pháp mở rộng quy mô lớp hai của Ethereum, Optimism đã giới thiệu mã thông báo quản trị mới OP cho Token House - một trong hai trung tâm cấu thành hệ thống quản trị mới của giao thức, Optimism Collective. Những người dùng sớm của mạng sẽ có cơ hội nhận được các đợt airdrop OP vào quý 2 năm 2022, chiếm 5% tổng nguồn cung của tài sản.

Nguồn OP

Để hiểu thêm về OP, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức OP
Block Explorer

Danh mục :

Base EcosystemGovernanceLayer 2 (L2)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về OP

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:42:35 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành OP (OP)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về OP

OP USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short OP với đòn bẩy. Khám phá giao dịch OP USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường OP (OP) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá OP theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
OP/USDT
₫2,336.50885
₫2,336.50885₫2,336.50885
-0.13%
389.41K (USDT)
OP/USDC
₫2,331.77215
₫2,331.77215₫2,331.77215
-0.38%
288.24K (USDT)

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₫69.892640₫69.892640

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₫214.20410
₫214.20410₫214.20410

+35.66%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán OP sang VND

Số lượng

OP
OP
VND
VND

1 OP = 2,334.40365 VND