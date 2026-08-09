Giá OP hôm nay

Giá OP (OP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.08871, biến động 0.31% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OP sang VND là ₫ 0.08871 mỗi OP.

OP hiện xếp hạng #123 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 190.95M, với nguồn cung lưu hành 2.15B OP. Trong vòng 24 giờ qua, OP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.08791 (thấp) đến ₫ 0.08964 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 127,667.408946669484740, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,337.54737171909925575.

Về hiệu suất ngắn hạn, OP biến động +0.66% trong giờ qua và +3.69% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 34.54K.

Thông tin thị trường OP (OP)

Xếp hạng No.123 Vốn hóa thị trường ₫ 190.95M₫ 190.95M ₫ 190.95M Khối lượng (24H) ₫ 34.54K₫ 34.54K ₫ 34.54K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 381.01M₫ 381.01M ₫ 381.01M Nguồn cung lưu thông 2.15B 2.15B 2.15B Nguồn cung tối đa 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 Tổng cung 4,294,967,296 4,294,967,296 4,294,967,296 Tỷ lệ lưu hành 50.11% Thị phần 0.01% Blockchain công khai NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của OP là ₫ 190.95M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 34.54K. Nguồn cung lưu hành của OP là 2.15B, với tổng nguồn cung là 4294967296. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 381.01M.