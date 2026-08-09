Giá Chonketha Wet Beaver hôm nay

Giá Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.009359, biến động 7.23% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CHONKETHA sang VND là ₫ 0.009359 mỗi CHONKETHA.

Chonketha Wet Beaver hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- CHONKETHA. Trong vòng 24 giờ qua, CHONKETHA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.008002 (thấp) đến ₫ 0.010305 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, CHONKETHA biến động -0.03% trong giờ qua và +367.95% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.69K.

Thông tin thị trường Chonketha Wet Beaver (CHONKETHA)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 56.69K₫ 56.69K ₫ 56.69K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 9.36M₫ 9.36M ₫ 9.36M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 999,900,000 999,900,000 999,900,000 Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của Chonketha Wet Beaver là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.69K. Nguồn cung lưu hành của CHONKETHA là --, với tổng nguồn cung là 999900000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 9.36M.