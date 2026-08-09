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Giá ENS theo thời gian thực hôm nay là 4.293 VND. Vốn hoá thị trường của ENS là 173,474,323.07165670114 VND. Theo dõi cập nhật giá ENS sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá ENS theo thời gian thực hôm nay là 4.293 VND. Vốn hoá thị trường của ENS là 173,474,323.07165670114 VND. Theo dõi cập nhật giá ENS sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá ENS(ENS)

Giá theo thời gian thực 1 ENS sang VND

₫112,970.295
₫112,970.295₫112,970.295
-0.57%1D
VND
Biểu đồ giá ENS (ENS) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:00:48 (UTC+8)

Giá ENS hôm nay

Giá ENS (ENS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 4.293, biến động 0.57% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ENS sang VND là ₫ 4.293 mỗi ENS.

ENS hiện xếp hạng #132 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 173.47M, với nguồn cung lưu hành 40.41M ENS. Trong vòng 24 giờ qua, ENS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 4.271 (thấp) đến ₫ 4.329 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,254,865.253675299682145, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 113,224.677917707043610.

Về hiệu suất ngắn hạn, ENS biến động -0.12% trong giờ qua và +1.17% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.93K.

Thông tin thị trường ENS (ENS)

No.132

₫ 173.47M
₫ 173.47M₫ 173.47M

₫ 53.93K
₫ 53.93K₫ 53.93K

₫ 429.30M
₫ 429.30M₫ 429.30M

40.41M
40.41M 40.41M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.01%

2021-11-09 00:00:00

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của ENS là ₫ 173.47M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.93K. Nguồn cung lưu hành của ENS là 40.41M, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 429.30M.

Lịch sử giá ENS theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 4.271
₫ 4.271₫ 4.271
Thấp nhất 24H
₫ 4.329
₫ 4.329₫ 4.329
Cao nhất 24H

₫ 4.271
₫ 4.271₫ 4.271

₫ 4.329
₫ 4.329₫ 4.329

₫ 2,254,865.253675299682145
₫ 2,254,865.253675299682145₫ 2,254,865.253675299682145

₫ 113,224.677917707043610
₫ 113,224.677917707043610₫ 113,224.677917707043610

-0.12%

-0.57%

+1.17%

+1.17%

Lịch sử giá theo VND của ENS (ENS)

Theo dõi biến động giá của ENS trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -647.62213-0.57%
30 ngày₫ +0.096+2.28%
60 ngày₫ -0.224-4.96%
90 ngày₫ -3.118-42.08%
Biến động giá ENS hôm nay

Hôm nay, ENS đã biến động ₫ -647.62213 (-0.57%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá ENS trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.096 (+2.28%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá ENS trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ENS đã biến động ₫ -0.224 (-4.96%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá ENS trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -3.118 (-42.08%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của ENS (ENS)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá ENS.

Phân tích ENS

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của ENS. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường ENS hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ENS: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

ENS_USDT在4小时周期内运行于中枢4.291上方，当前价格为4.298，已接近R1阻力位4.308。价格目前处于S2至R2的枢纽区间内，短期结构呈现窄幅震荡特征。均线系统发出买入信号，MACD指标形成金叉，表明多头动能正在逐步积聚。RSI指数位于中性区域，未出现超买或超卖的极端情况，快慢指标方向存在轻微分化。波动率维持低位，布林带收口显示市场可能即将迎来变盘节点，但缺乏明确的单边突破驱动。 近期关键价位方面，上方R1位于4.308，距离当前价格不足0.25%，是短期内的重要测试目标。下方S1支撑位位于4.276，与现价差距约0.5%，可作为短期回调的缓冲区域。远端参考点位包括上轨R2的4.323以及下轨S2的4.259，分别界定了本周期的价格波动边界。当前价格夹击于中枢与R1之间，多空双方在狭窄空间内激烈争夺定价权，投资者需密切关注价格能否有效站稳4.308以打开上行空间，或回落测试4.276支撑的有效性。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá ENS?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá token ENS (Ethereum Name Service):

1. Mức độ áp dụng mạng Ethereum – Việc sử dụng ETH càng nhiều thì nhu cầu về các tên miền .eth càng tăng.
2. Số lượng đăng ký tên miền – Số lượng đăng ký càng cao thì tính tiện ích của token ENS càng được thúc đẩy.
3. Sự tham gia vào quá trình quản trị – Những người nắm giữ token sẽ bỏ phiếu quyết định các thay đổi trong giao thức.
4. Sự phát triển của Web3 – Khi mạng lưới web phi tập trung ngày càng mở rộng, giá trị của ENS cũng tăng theo.
5. Tâm lý thị trường – Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa có tác động đến giá cả của ENS.
6. Các tiến bộ kỹ thuật – Những bản nâng cấp giao thức và các tính năng mới.
7. Cạnh tranh từ các dịch vụ đặt tên khác.
8. Môi trường quy định đối với các dự án tiền mã hóa và Web3.

Tại sao mọi người muốn biết giá ENS hôm nay?

Mọi người muốn biết giá ENS hôm nay vì đây là một token dịch vụ tên miền Ethereum phổ biến. Các nhà đầu tư theo dõi giá hàng ngày để đưa ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư và xác định thời điểm thị trường. Biến động giá cho thấy mức độ áp dụng các tên miền phi tập trung và sự tăng trưởng của Web3. Các nhà giao dịch sử dụng giá hiện tại để xác định điểm vào/ra lệnh.

Dự đoán giá ENS

Dự đoán giá ENS (ENS) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ENS vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá ENS (ENS) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của ENS có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá ENS sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ENS cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá ENS.

Giới thiệu ENS

Dịch vụ Tên Ethereum (ENS) là một hệ thống tên miền phi tập trung được xây dựng trên blockchain Ethereum. Nó hoạt động để dịch tên dễ đọc của con người thành các định danh dễ đọc của máy, như địa chỉ Ethereum, băm nội dung, và các định danh khác, do đó cải thiện trải nghiệm người dùng trong hệ sinh thái Ethereum. ENS hoạt động tương tự như Hệ thống Tên miền của Internet (DNS), nhưng với lợi ích bảo mật và phi tập trung được cải thiện của công nghệ blockchain. Nó chủ yếu được sử dụng để gán tên dễ đọc cho các địa chỉ ví Ethereum, làm cho việc gửi và nhận giao dịch trở nên dễ dàng hơn mà không cần phải đối phó với các chuỗi ký tự số và chữ cái phức tạp dài.

Hướng dẫn mua & đầu tư ENS tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với ENS? Mua ENS nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua ENS. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua ENS (ENS).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và ENS sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua ENS (ENS)

Bạn có thể làm gì với ENS

Sở hữu ENS mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua ENS (ENS) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

ENS (ENS) là gì

The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.

Whitepaper

Nguồn ENS

Để hiểu thêm về ENS, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức ENS
Block Explorer

Danh mục :

Ethereum EcosystemGovernanceDecentralized Identifier (DID)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về ENS

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:00:48 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành ENS (ENS)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về ENS

ENS USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short ENS với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ENS USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường ENS (ENS) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá ENS theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ENS/USDT
₫113,128.185
₫113,128.185₫113,128.185
-0.38%
12.59K (USDT)
ENS/USDC
₫112,865.035
₫112,865.035₫112,865.035
-0.51%
6.21K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán ENS sang VND

Số lượng

ENS
ENS
VND
VND

1 ENS = 112,970.295 VND