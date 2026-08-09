Giá ENS hôm nay

Giá ENS (ENS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 4.293, biến động 0.57% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ENS sang VND là ₫ 4.293 mỗi ENS.

ENS hiện xếp hạng #132 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 173.47M, với nguồn cung lưu hành 40.41M ENS. Trong vòng 24 giờ qua, ENS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 4.271 (thấp) đến ₫ 4.329 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,254,865.253675299682145, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 113,224.677917707043610.

Về hiệu suất ngắn hạn, ENS biến động -0.12% trong giờ qua và +1.17% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.93K.

Thông tin thị trường ENS (ENS)

Xếp hạng No.132 Vốn hóa thị trường ₫ 173.47M₫ 173.47M ₫ 173.47M Khối lượng (24H) ₫ 53.93K₫ 53.93K ₫ 53.93K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 429.30M₫ 429.30M ₫ 429.30M Nguồn cung lưu thông 40.41M 40.41M 40.41M Tổng cung 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Thị phần 0.01% Ngày phát hành 2021-11-09 00:00:00 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của ENS là ₫ 173.47M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.93K. Nguồn cung lưu hành của ENS là 40.41M, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 429.30M.