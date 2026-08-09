Giá ENS(ENS)
Giá ENS (ENS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 4.293, biến động 0.57% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ENS sang VND là ₫ 4.293 mỗi ENS.
ENS hiện xếp hạng #132 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 173.47M, với nguồn cung lưu hành 40.41M ENS. Trong vòng 24 giờ qua, ENS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 4.271 (thấp) đến ₫ 4.329 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,254,865.253675299682145, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 113,224.677917707043610.
Về hiệu suất ngắn hạn, ENS biến động -0.12% trong giờ qua và +1.17% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.93K.
No.132
0.01%
2021-11-09 00:00:00
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của ENS là ₫ 173.47M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.93K. Nguồn cung lưu hành của ENS là 40.41M, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 429.30M.
-0.12%
-0.57%
+1.17%
+1.17%
Theo dõi biến động giá của ENS trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -647.62213
|-0.57%
|30 ngày
|₫ +0.096
|+2.28%
|60 ngày
|₫ -0.224
|-4.96%
|90 ngày
|₫ -3.118
|-42.08%
Hôm nay, ENS đã biến động ₫ -647.62213 (-0.57%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.096 (+2.28%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ENS đã biến động ₫ -0.224 (-4.96%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -3.118 (-42.08%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của ENS (ENS)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá ENS.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của ENS. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ENS: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
ENS_USDT在4小时周期内运行于中枢4.291上方，当前价格为4.298，已接近R1阻力位4.308。价格目前处于S2至R2的枢纽区间内，短期结构呈现窄幅震荡特征。均线系统发出买入信号，MACD指标形成金叉，表明多头动能正在逐步积聚。RSI指数位于中性区域，未出现超买或超卖的极端情况，快慢指标方向存在轻微分化。波动率维持低位，布林带收口显示市场可能即将迎来变盘节点，但缺乏明确的单边突破驱动。 近期关键价位方面，上方R1位于4.308，距离当前价格不足0.25%，是短期内的重要测试目标。下方S1支撑位位于4.276，与现价差距约0.5%，可作为短期回调的缓冲区域。远端参考点位包括上轨R2的4.323以及下轨S2的4.259，分别界定了本周期的价格波动边界。当前价格夹击于中枢与R1之间，多空双方在狭窄空间内激烈争夺定价权，投资者需密切关注价格能否有效站稳4.308以打开上行空间，或回落测试4.276支撑的有效性。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của ENS có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Dịch vụ Tên Ethereum (ENS) là một hệ thống tên miền phi tập trung được xây dựng trên blockchain Ethereum. Nó hoạt động để dịch tên dễ đọc của con người thành các định danh dễ đọc của máy, như địa chỉ Ethereum, băm nội dung, và các định danh khác, do đó cải thiện trải nghiệm người dùng trong hệ sinh thái Ethereum. ENS hoạt động tương tự như Hệ thống Tên miền của Internet (DNS), nhưng với lợi ích bảo mật và phi tập trung được cải thiện của công nghệ blockchain. Nó chủ yếu được sử dụng để gán tên dễ đọc cho các địa chỉ ví Ethereum, làm cho việc gửi và nhận giao dịch trở nên dễ dàng hơn mà không cần phải đối phó với các chuỗi ký tự số và chữ cái phức tạp dài.
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Sở hữu ENS mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua ENS (ENS) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.
Để hiểu thêm về ENS, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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