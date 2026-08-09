Giá qONE Token hôm nay

Giá qONE Token (QONE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.005323, biến động 0.07% trong 24 giờ qua. Tỷ giá QONE sang VND là ₫ 0.005323 mỗi QONE.

qONE Token hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- QONE. Trong vòng 24 giờ qua, QONE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.005316 (thấp) đến ₫ 0.005364 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, QONE biến động 0.00% trong giờ qua và +9.25% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 43.67K.

Thông tin thị trường qONE Token (QONE)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 43.67K₫ 43.67K ₫ 43.67K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 5.36M₫ 5.36M ₫ 5.36M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,006,904,800 1,006,904,800 1,006,904,800 Blockchain công khai HYPEREVM

Vốn hoá thị trường hiện tại của qONE Token là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 43.67K. Nguồn cung lưu hành của QONE là --, với tổng nguồn cung là 1006904800. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 5.36M.