Giá COSMOS(ATOM)
Giá COSMOS (ATOM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.38, biến động 0.86% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ATOM sang VND là ₫ 1.38 mỗi ATOM.
COSMOS hiện xếp hạng #55 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 708.96M, với nguồn cung lưu hành 513.74M ATOM. Trong vòng 24 giờ qua, ATOM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.374 (thấp) đến ₫ 1.402 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,176,162.7610347617675, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 29,761.27885142745.
Về hiệu suất ngắn hạn, ATOM biến động +0.07% trong giờ qua và +9.52% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 207.04K.
No.55
0.04%
2019-03-15 00:00:00
ATOM
Vốn hoá thị trường hiện tại của COSMOS là ₫ 708.96M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 207.04K. Nguồn cung lưu hành của ATOM là 513.74M, với tổng nguồn cung là 513740729.244691. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 708.96M.
+0.07%
-0.86%
+9.52%
+9.52%
Theo dõi biến động giá của COSMOS trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -315.01555
|-0.86%
|30 ngày
|₫ -0.207
|-13.05%
|60 ngày
|₫ -0.411
|-22.95%
|90 ngày
|₫ -0.656
|-32.23%
Hôm nay, ATOM đã biến động ₫ -315.01555 (-0.86%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.207 (-13.05%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ATOM đã biến động ₫ -0.411 (-22.95%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.656 (-32.23%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của COSMOS (ATOM)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá COSMOS.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của COSMOS. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ATOM: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|R1 < Giá ≤ R2
|Giữa R1-R2
|Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
ATOM_USDT đang giao dịch tại mức giá 1.376 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại nằm phía trên điểm trục 1.3573, và đang dao động trong khoảng giữa ngưỡng kháng cự R1 ở 1.3696 và R2 ở 1.3773. Hệ thống đường trung bình động cho thấy sự sắp xếp mua ngắn hạn, với giá gần sát vùng biên trên của dải. Hệ thống các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế ở phần trên của phạm vi. Chỉ báo MACD đã phát tín hiệu cắt giảm (death cross), đồng thời xuất hiện sự phân kỳ ngược chiều giữa đường nhanh và đường chậm. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, trong khi KDJ và StochRSI chưa tạo ra sự đồng bộ rõ ràng. Động lượng ngắn hạn đang thể hiện trạng thái phân tán, còn độ biến động thì không có sự mở rộng đáng kể. Lực mua và lực bán đang tạm thời cân bằng ở mức cao, dẫn đến xung đột về định hướng giữa các chỉ báo. Kháng cự gần nhất nằm tại mức 1.3773, cách giá hiện tại 0.0013. Hỗ trợ đầu tiên phía dưới được xác định tại 1.3696, cách giá hiện tại 0.0064. Ngưỡng tham chiếu xa hơn là điểm trục 1.3573, cách giá hiện tại 0.0187. Hỗ trợ sâu hơn nữa nằm tại 1.3496. Các mức thanh khoản quan trọng tập trung chủ yếu tại các ngưỡng nêu trên. Độ lệch giá hiện tại vẫn duy trì ở mức thấp.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của COSMOS có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Cosmos (ATOM) là một mạng lưới phi tập trung của các chuỗi khối song song độc lập, mỗi chuỗi được cung cấp bởi các thuật toán đồng thuận BFT cổ điển như Tendermint. Vai trò chính của Cosmos là giải quyết một số vấn đề khó khăn nhất mà ngành công nghiệp blockchain đang đối mặt, chẳng hạn như khả năng mở rộng và khả năng tương tác, bằng cách tạo ra một Internet của các chuỗi khối. Nó sử dụng mô hình trung tâm và các bánh xe để kết nối các chuỗi khối khác nhau, cho phép chúng giao tiếp và giao dịch với nhau. ATOM, token gốc của mạng lưới Cosmos, được sử dụng để cược và tham gia vào quản trị mạng lưới. Mạng lưới Cosmos nhằm tạo ra một nền kinh tế phi tập trung mới và dân chủ hóa công nghệ blockchain bằng cách làm cho nó dễ tiếp cận và mở rộng.
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Sở hữu COSMOS mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Cosmos là một mạng không đồng nhất do nhóm Tendermint đưa ra hỗ trợ tương tác chuỗi chéo. Nó bao gồm nhiều blockchain song song độc lập. Nó áp dụng thuật toán đồng thuận Tendermint, cho phép một số lượng lớn các blockchain độc lập và dễ phát triển mở rộng và tương tác với nhau, giải quyết vấn đề Vấn đề hòn đảo giá trị blockchain bị cô lập và thiết lập cầu nối với mạng giá trị.
Để hiểu thêm về COSMOS, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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