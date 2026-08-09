Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá COSMOS theo thời gian thực hôm nay là 1.38 VND. Vốn hoá thị trường của ATOM là 708,962,206.35767358 VND. Theo dõi cập nhật giá ATOM sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá COSMOS theo thời gian thực hôm nay là 1.38 VND. Vốn hoá thị trường của ATOM là 708,962,206.35767358 VND. Theo dõi cập nhật giá ATOM sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về ATOM

Thông tin giá ATOM

ATOM là gì

Whitepaper ATOM

Website chính thức ATOM

Tokenomics của ATOM

Dự báo giá ATOM

Lịch sử ATOM

Hướng dẫn mua ATOM

Chuyển đổi ATOM sang fiat

ATOM Spot

ATOM Coin-M Futures

ATOM USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo COSMOS

Giá COSMOS(ATOM)

Giá theo thời gian thực 1 ATOM sang VND

₫36,314.7
₫36,314.7₫36,314.7
-0.86%1D
VND
Biểu đồ giá COSMOS (ATOM) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:13:12 (UTC+8)

Giá COSMOS hôm nay

Giá COSMOS (ATOM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.38, biến động 0.86% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ATOM sang VND là ₫ 1.38 mỗi ATOM.

COSMOS hiện xếp hạng #55 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 708.96M, với nguồn cung lưu hành 513.74M ATOM. Trong vòng 24 giờ qua, ATOM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.374 (thấp) đến ₫ 1.402 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,176,162.7610347617675, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 29,761.27885142745.

Về hiệu suất ngắn hạn, ATOM biến động +0.07% trong giờ qua và +9.52% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 207.04K.

Thông tin thị trường COSMOS (ATOM)

No.55

₫ 708.96M
₫ 708.96M₫ 708.96M

₫ 207.04K
₫ 207.04K₫ 207.04K

₫ 708.96M
₫ 708.96M₫ 708.96M

513.74M
513.74M 513.74M

--
----

513,740,729.244691
513,740,729.244691 513,740,729.244691

0.04%

2019-03-15 00:00:00

₫ 2,631.5
₫ 2,631.5₫ 2,631.5

ATOM

Vốn hoá thị trường hiện tại của COSMOS là ₫ 708.96M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 207.04K. Nguồn cung lưu hành của ATOM là 513.74M, với tổng nguồn cung là 513740729.244691. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 708.96M.

Lịch sử giá COSMOS theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 1.374
₫ 1.374₫ 1.374
Thấp nhất 24H
₫ 1.402
₫ 1.402₫ 1.402
Cao nhất 24H

₫ 1.374
₫ 1.374₫ 1.374

₫ 1.402
₫ 1.402₫ 1.402

₫ 1,176,162.7610347617675
₫ 1,176,162.7610347617675₫ 1,176,162.7610347617675

₫ 29,761.27885142745
₫ 29,761.27885142745₫ 29,761.27885142745

+0.07%

-0.86%

+9.52%

+9.52%

Lịch sử giá theo VND của COSMOS (ATOM)

Theo dõi biến động giá của COSMOS trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -315.01555-0.86%
30 ngày₫ -0.207-13.05%
60 ngày₫ -0.411-22.95%
90 ngày₫ -0.656-32.23%
Biến động giá COSMOS hôm nay

Hôm nay, ATOM đã biến động ₫ -315.01555 (-0.86%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá COSMOS trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.207 (-13.05%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá COSMOS trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ATOM đã biến động ₫ -0.411 (-22.95%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá COSMOS trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.656 (-32.23%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của COSMOS (ATOM)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá COSMOS.

Phân tích COSMOS

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của COSMOS. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường COSMOS hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ATOM: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

ATOM_USDT đang giao dịch tại mức giá 1.376 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại nằm phía trên điểm trục 1.3573, và đang dao động trong khoảng giữa ngưỡng kháng cự R1 ở 1.3696 và R2 ở 1.3773. Hệ thống đường trung bình động cho thấy sự sắp xếp mua ngắn hạn, với giá gần sát vùng biên trên của dải. Hệ thống các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế ở phần trên của phạm vi. Chỉ báo MACD đã phát tín hiệu cắt giảm (death cross), đồng thời xuất hiện sự phân kỳ ngược chiều giữa đường nhanh và đường chậm. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, trong khi KDJ và StochRSI chưa tạo ra sự đồng bộ rõ ràng. Động lượng ngắn hạn đang thể hiện trạng thái phân tán, còn độ biến động thì không có sự mở rộng đáng kể. Lực mua và lực bán đang tạm thời cân bằng ở mức cao, dẫn đến xung đột về định hướng giữa các chỉ báo. Kháng cự gần nhất nằm tại mức 1.3773, cách giá hiện tại 0.0013. Hỗ trợ đầu tiên phía dưới được xác định tại 1.3696, cách giá hiện tại 0.0064. Ngưỡng tham chiếu xa hơn là điểm trục 1.3573, cách giá hiện tại 0.0187. Hỗ trợ sâu hơn nữa nằm tại 1.3496. Các mức thanh khoản quan trọng tập trung chủ yếu tại các ngưỡng nêu trên. Độ lệch giá hiện tại vẫn duy trì ở mức thấp.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá COSMOS?

Giá của COSMOS (ATOM) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Mức độ ứng dụng mạng lưới và sự phát triển của hệ sinh thái – Càng nhiều dự án được xây dựng trên Cosmos thì nhu cầu đối với ATOM càng tăng.
2. Phần thưởng staking và mô hình tokenomics – Mô hình lạm phát của ATOM tác động đến cung/cầu.
3. Mức độ sử dụng giao thức giao tiếp liên chuỗi (IBC) – Việc áp dụng công nghệ cốt lõi thúc đẩy giá trị của ATOM.
4. Tâm lý thị trường và mối tương quan với Bitcoin – Các xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa có thể ảnh hưởng đến ATOM.
5. Hiệu suất của các trình xác thực và mức độ bảo mật của mạng lưới – Điều này ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư.
6. Sự cạnh tranh từ các giải pháp interoperability blockchain khác.
7. Những diễn biến về quy định ảnh hưởng đến các dự án DeFi và blockchain.
8. Các thông báo hợp tác và tích hợp với các nền tảng lớn.

Tại sao mọi người muốn biết giá COSMOS hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của COSMOS (ATOM) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, xác định thời điểm mua/bán trên thị trường, lập kế hoạch đầu tư cũng như theo dõi giá trị tài sản nắm giữ. Vì ATOM là một token interoperability blockchain lớn, nên những biến động về giá sẽ ảnh hưởng đến các chiến lược DeFi và mức thưởng staking.

Dự đoán giá COSMOS

Dự đoán giá COSMOS (ATOM) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ATOM vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá COSMOS (ATOM) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của COSMOS có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá COSMOS sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ATOM cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá COSMOS.

Giới thiệu COSMOS

Cosmos (ATOM) là một mạng lưới phi tập trung của các chuỗi khối song song độc lập, mỗi chuỗi được cung cấp bởi các thuật toán đồng thuận BFT cổ điển như Tendermint. Vai trò chính của Cosmos là giải quyết một số vấn đề khó khăn nhất mà ngành công nghiệp blockchain đang đối mặt, chẳng hạn như khả năng mở rộng và khả năng tương tác, bằng cách tạo ra một Internet của các chuỗi khối. Nó sử dụng mô hình trung tâm và các bánh xe để kết nối các chuỗi khối khác nhau, cho phép chúng giao tiếp và giao dịch với nhau. ATOM, token gốc của mạng lưới Cosmos, được sử dụng để cược và tham gia vào quản trị mạng lưới. Mạng lưới Cosmos nhằm tạo ra một nền kinh tế phi tập trung mới và dân chủ hóa công nghệ blockchain bằng cách làm cho nó dễ tiếp cận và mở rộng.

Hướng dẫn mua & đầu tư COSMOS tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với COSMOS? Mua ATOM nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua COSMOS. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua COSMOS (ATOM).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và COSMOS sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua COSMOS (ATOM)

Bạn có thể làm gì với COSMOS

Sở hữu COSMOS mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua COSMOS (ATOM) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

COSMOS (ATOM) là gì

Cosmos là một mạng không đồng nhất do nhóm Tendermint đưa ra hỗ trợ tương tác chuỗi chéo. Nó bao gồm nhiều blockchain song song độc lập. Nó áp dụng thuật toán đồng thuận Tendermint, cho phép một số lượng lớn các blockchain độc lập và dễ phát triển mở rộng và tương tác với nhau, giải quyết vấn đề Vấn đề hòn đảo giá trị blockchain bị cô lập và thiết lập cầu nối với mạng giá trị.

Nguồn COSMOS

Để hiểu thêm về COSMOS, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức COSMOS
Block Explorer

Danh mục :

Alleged SEC SecuritiesArchway EcosystemBNB Chain Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về COSMOS

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:13:12 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành COSMOS (ATOM)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về COSMOS

ATOM USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short ATOM với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ATOM USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường COSMOS (ATOM) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá COSMOS theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ATOM/USDT
₫36,314.7
₫36,314.7₫36,314.7
-0.79%
149.73K (USDT)
ATOM/USDC
₫36,314.7
₫36,314.7₫36,314.7
-0.64%
18.98K (USDT)
ATOM/BTC
₫0.55972005
₫0.55972005₫0.55972005
-0.45%
5.95K (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

AurumX

AurumX

UMX

₫6,039.29250
₫6,039.29250₫6,039.29250

-8.52%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫71,932.0525
₫71,932.0525₫71,932.0525

+132.14%

JMDT

JMDT

JMDT

₫26,399.2080
₫26,399.2080₫26,399.2080

+3.59%

STONK

STONK

STONK

₫177.205210
₫177.205210₫177.205210

-4.03%

Squid

Squid

QUID

₫2,305.45715
₫2,305.45715₫2,305.45715

-3.46%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₫140.074745
₫140.074745₫140.074745

+204.86%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫71,932.0525
₫71,932.0525₫71,932.0525

+132.14%

Tutorial

Tutorial

TUT

₫4,692.964470
₫4,692.964470₫4,692.964470

+150.48%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₫6.9182135
₫6.9182135₫6.9182135

+75.26%

Aether Network

Aether Network

AET

₫965.7605
₫965.7605₫965.7605

+40.07%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán ATOM sang VND

Số lượng

ATOM
ATOM
VND
VND

1 ATOM = 36,314.7 VND