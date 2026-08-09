Giá COSMOS hôm nay

Giá COSMOS (ATOM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.38, biến động 0.86% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ATOM sang VND là ₫ 1.38 mỗi ATOM.

COSMOS hiện xếp hạng #55 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 708.96M, với nguồn cung lưu hành 513.74M ATOM. Trong vòng 24 giờ qua, ATOM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.374 (thấp) đến ₫ 1.402 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,176,162.7610347617675, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 29,761.27885142745.

Về hiệu suất ngắn hạn, ATOM biến động +0.07% trong giờ qua và +9.52% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 207.04K.

Thông tin thị trường COSMOS (ATOM)

Xếp hạng No.55 Vốn hóa thị trường ₫ 708.96M₫ 708.96M ₫ 708.96M Khối lượng (24H) ₫ 207.04K₫ 207.04K ₫ 207.04K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 708.96M₫ 708.96M ₫ 708.96M Nguồn cung lưu thông 513.74M 513.74M 513.74M Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 513,740,729.244691 513,740,729.244691 513,740,729.244691 Thị phần 0.04% Ngày phát hành 2019-03-15 00:00:00 Giá phát hành ₫ 2,631.5₫ 2,631.5 ₫ 2,631.5 Blockchain công khai ATOM

Vốn hoá thị trường hiện tại của COSMOS là ₫ 708.96M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 207.04K. Nguồn cung lưu hành của ATOM là 513.74M, với tổng nguồn cung là 513740729.244691. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 708.96M.