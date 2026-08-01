Giá AurumX hôm nay

Giá AurumX (UMX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2857, biến động 22.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UMX sang VND là ₫ 0.2857 mỗi UMX.

AurumX hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- UMX. Trong vòng 24 giờ qua, UMX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.18312 (thấp) đến ₫ 0.3199 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, UMX biến động +25.30% trong giờ qua và +326.41% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 156.54K.

Thông tin thị trường AurumX (UMX)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 156.54K₫ 156.54K ₫ 156.54K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 85.71M₫ 85.71M ₫ 85.71M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của AurumX là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 156.54K. Nguồn cung lưu hành của UMX là --, với tổng nguồn cung là 300000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 85.71M.