Giá Mame Inu hôm nay

Giá Mame Inu (MAME) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0,005435, biến động 3,22% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MAME sang VND là ₫ 0,005435 mỗi MAME.

Mame Inu hiện xếp hạng #3690 theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- MAME. Trong vòng 24 giờ qua, MAME được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0,005326 (thấp) đến ₫ 0,005804 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 234,94461546606399415, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 16,48401488508396795.

Về hiệu suất ngắn hạn, MAME biến động +0,46% trong giờ qua và +8,31% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 60.47K.

Thông tin thị trường Mame Inu (MAME)

Xếp hạng No.3690 Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 60.47K₫ 60.47K ₫ 60.47K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 5,44M₫ 5,44M ₫ 5,44M Nguồn cung lưu thông ---- -- Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Tổng cung 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mame Inu là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 60.47K. Nguồn cung lưu hành của MAME là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 5,44M.