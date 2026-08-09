Giá DEAPcoin hôm nay

Giá DEAPcoin (DEP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001013, biến động 0.13% trong 24 giờ qua. Tỷ giá DEP sang VND là ₫ 0.001013 mỗi DEP.

DEAPcoin hiện xếp hạng #561 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 30.28M, với nguồn cung lưu hành 29.89B DEP. Trong vòng 24 giờ qua, DEP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0010108 (thấp) đến ₫ 0.0010149 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,424.31234676949166055, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 18.24991660398541010.

Về hiệu suất ngắn hạn, DEP biến động +0.16% trong giờ qua và +2.75% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 54.56K.

Thông tin thị trường DEAPcoin (DEP)

Xếp hạng No.561 Vốn hóa thị trường ₫ 30.28M₫ 30.28M ₫ 30.28M Khối lượng (24H) ₫ 54.56K₫ 54.56K ₫ 54.56K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 30.28M₫ 30.28M ₫ 30.28M Nguồn cung lưu thông 29.89B 29.89B 29.89B Tổng cung 29,892,900,001.32895446 29,892,900,001.32895446 29,892,900,001.32895446 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của DEAPcoin là ₫ 30.28M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 54.56K. Nguồn cung lưu hành của DEP là 29.89B, với tổng nguồn cung là 29892900001.32895446. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 30.28M.