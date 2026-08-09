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Giá ETHGAS theo thời gian thực hôm nay là 0.02393 VND. Vốn hoá thị trường của GWEI là 41,877,500 VND. Theo dõi cập nhật giá GWEI sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá ETHGAS theo thời gian thực hôm nay là 0.02393 VND. Vốn hoá thị trường của GWEI là 41,877,500 VND. Theo dõi cập nhật giá GWEI sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá ETHGAS(GWEI)

Giá theo thời gian thực 1 GWEI sang VND

₫629.71795
₫629.71795₫629.71795
-3.19%1D
VND
Biểu đồ giá ETHGAS (GWEI) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:47:55 (UTC+8)

Giá ETHGAS hôm nay

Giá ETHGAS (GWEI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.02393, biến động 3.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GWEI sang VND là ₫ 0.02393 mỗi GWEI.

ETHGAS hiện xếp hạng #105 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 41.88M, với nguồn cung lưu hành 1.75B GWEI. Trong vòng 24 giờ qua, GWEI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.02319 (thấp) đến ₫ 0.02708 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,688.41872245890815905, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 335.65907997601032675.

Về hiệu suất ngắn hạn, GWEI biến động -1.49% trong giờ qua và +53.59% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 139.59K.

Thông tin thị trường ETHGAS (GWEI)

No.105

₫ 41.88M
₫ 41.88M₫ 41.88M

₫ 139.59K
₫ 139.59K₫ 139.59K

₫ 239.30M
₫ 239.30M₫ 239.30M

1.75B
1.75B 1.75B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

17.50%

0.01%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của ETHGAS là ₫ 41.88M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 139.59K. Nguồn cung lưu hành của GWEI là 1.75B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 239.30M.

Lịch sử giá ETHGAS theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.02319
₫ 0.02319₫ 0.02319
Thấp nhất 24H
₫ 0.02708
₫ 0.02708₫ 0.02708
Cao nhất 24H

₫ 0.02319
₫ 0.02319₫ 0.02319

₫ 0.02708
₫ 0.02708₫ 0.02708

₫ 5,688.41872245890815905
₫ 5,688.41872245890815905₫ 5,688.41872245890815905

₫ 335.65907997601032675
₫ 335.65907997601032675₫ 335.65907997601032675

-1.49%

-3.19%

+53.59%

+53.59%

Lịch sử giá theo VND của ETHGAS (GWEI)

Theo dõi biến động giá của ETHGAS trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -20.7499252-3.19%
30 ngày₫ -0.04776-66.63%
60 ngày₫ -0.15171-86.38%
90 ngày₫ -0.1025-81.08%
Biến động giá ETHGAS hôm nay

Hôm nay, GWEI đã biến động ₫ -20.7499252 (-3.19%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá ETHGAS trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.04776 (-66.63%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá ETHGAS trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, GWEI đã biến động ₫ -0.15171 (-86.38%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá ETHGAS trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.1025 (-81.08%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của ETHGAS (GWEI)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá ETHGAS.

Phân tích ETHGAS

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của ETHGAS. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường ETHGAS hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường GWEI: xu hướng giảm, tăng 40% | giảm 60%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Quá mua>70Tăng khá nhanh, ngắn hạn có thể chững lại.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

GWEI_USDT đang giao dịch ở mức 0,03301 trên khung thời gian 4 giờ, với giá nằm phía trên điểm nút R2 là 0,03163. Cấu trúc thị trường cho thấy trạng thái mở rộng sau khi phá vỡ vùng trung tâm 0,02662. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn và nhóm EMA đều phát tín hiệu mua. Sự đồng bộ của các chỉ báo cho thấy xu hướng tăng vẫn được duy trì. Giá hiện đang cách xa vùng trung tâm, nằm trong phân khúc cao của dải biến động. Chỉ báo MACD đã hình thành dấu hiệu cắt chéo vàng, động lượng có xu hướng đi lên. Chỉ số RSI đã bước vào vùng quá mua, cho thấy lực mua ngắn hạn tập trung ở mức cao. Các chỉ báo nhanh và chậm xuất hiện sự phân tầng, tốc độ tăng giá đang có sự phân kỳ so với các chỉ báo dao động. Biến động thị trường cũng mở rộng theo đà tăng giá. Chỉ số StochRSI và KDJ đang ở mức cao, cho thấy nhu cầu điều chỉnh đang tích lũy dần. Động lực tăng của phe mua chưa suy yếu, tuy nhiên hiệu ứng biên đã bắt đầu giảm dần. Mức giá tham chiếu gần nhất là điểm nút R2 tại 0,03163, cách giá hiện tại khoảng 4,2%. Mức này có thể chuyển từ kháng cự sang hỗ trợ ngắn hạn. Hỗ trợ quan trọng phía dưới nằm tại vùng trung tâm 0,02662, cách giá hiện tại khoảng 19,3%. Mức kháng cự tham chiếu xa hơn là S1 tại 0,02473, cách giá hiện tại khoảng 25,1%. Phía trên không có ngưỡng kháng cự trực tiếp nào, cần theo dõi cấu trúc đỉnh trước đó.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá ETHGAS?

Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá gas của ETH (được đo bằng GWEI):

1. Mức độ tắc nghẽn mạng - Lượng giao dịch cao làm tăng nhu cầu về không gian khối, từ đó đẩy giá gas lên cao.
2. Hoạt động DeFi - Các giao thức phổ biến như Uniswap thường tạo ra những đợt bùng nổ giao dịch.
3. Việc minting/giao dịch NFT - Những đợt giảm giá lớn có thể gây tắc nghẽn mạng.
4. Biến động thị trường - Sự thay đổi về giá cả thường dẫn đến gia tăng hoạt động giao dịch.
5. Thời điểm trong ngày - Giờ cao điểm tại các khu vực lớn có thể tác động đến nhu cầu.
6. Giới hạn kích thước khối - Dung lượng cố định khiến nguồn cung trở nên khan hiếm trong những thời kỳ nhu cầu cao.

Tại sao mọi người muốn biết giá ETHGAS hôm nay?

Mọi người muốn biết giá gas ETH tính bằng GWEI hôm nay vì giá này ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí giao dịch trên Ethereum. Giá gas cao hơn đồng nghĩa với việc các giao dịch gửi ETH, giao dịch token hoặc sử dụng ứng dụng DeFi sẽ tốn kém hơn. Người dùng thường kiểm tra mức giá hiện tại để sắp xếp thời điểm thực hiện giao dịch khi phí thấp hơn, qua đó tiết kiệm được chi phí sử dụng mạng.

Dự đoán giá ETHGAS

Dự đoán giá ETHGAS (GWEI) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của GWEI vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá ETHGAS (GWEI) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của ETHGAS có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá ETHGAS sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá GWEI cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá ETHGAS.

Hướng dẫn mua & đầu tư ETHGAS tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với ETHGAS? Mua GWEI nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua ETHGAS. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua ETHGAS (GWEI).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và ETHGAS sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua ETHGAS (GWEI)

Bạn có thể làm gì với ETHGAS

Sở hữu ETHGAS mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua ETHGAS (GWEI) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

ETHGAS (GWEI) là gì

ETHGas là giao thức cơ sở hạ tầng blockspace, tận dụng phí gas của Ethereum thành một loại hàng hóa có thể giao dịch, cho phép sản xuất block theo thời gian thực, thị trường Futures blockspace và trừu tượng hóa gas.

Nguồn ETHGAS

Để hiểu thêm về ETHGAS, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức ETHGAS
Block Explorer

Danh mục :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDerivatives

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về ETHGAS

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:47:55 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành ETHGAS (GWEI)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về ETHGAS

GWEI USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short GWEI với đòn bẩy. Khám phá giao dịch GWEI USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường ETHGAS (GWEI) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá ETHGAS theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
GWEI/USDT
₫631.82315
₫631.82315₫631.82315
-2.51%
5.61M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán GWEI sang VND

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GWEI
GWEI
VND
VND

1 GWEI = 629.71795 VND