Giá ETHGAS hôm nay

Giá ETHGAS (GWEI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.02393, biến động 3.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GWEI sang VND là ₫ 0.02393 mỗi GWEI.

ETHGAS hiện xếp hạng #105 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 41.88M, với nguồn cung lưu hành 1.75B GWEI. Trong vòng 24 giờ qua, GWEI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.02319 (thấp) đến ₫ 0.02708 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,688.41872245890815905, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 335.65907997601032675.

Về hiệu suất ngắn hạn, GWEI biến động -1.49% trong giờ qua và +53.59% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 139.59K.

Thông tin thị trường ETHGAS (GWEI)

Xếp hạng No.105 Vốn hóa thị trường ₫ 41.88M₫ 41.88M ₫ 41.88M Khối lượng (24H) ₫ 139.59K₫ 139.59K ₫ 139.59K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 239.30M₫ 239.30M ₫ 239.30M Nguồn cung lưu thông 1.75B 1.75B 1.75B Nguồn cung tối đa 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tổng cung 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 17.50% Thị phần 0.01% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của ETHGAS là ₫ 41.88M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 139.59K. Nguồn cung lưu hành của GWEI là 1.75B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 239.30M.