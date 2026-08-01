Giá WISHBONE hôm nay

Giá WISHBONE (WISHBONE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002622, biến động 20.27% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WISHBONE sang VND là ₫ 0.002622 mỗi WISHBONE.

WISHBONE hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- WISHBONE. Trong vòng 24 giờ qua, WISHBONE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001972 (thấp) đến ₫ 0.002849 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, WISHBONE biến động +16.27% trong giờ qua và +53.96% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 76.40K.

Thông tin thị trường WISHBONE (WISHBONE)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 76.40K₫ 76.40K ₫ 76.40K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.62M₫ 2.62M ₫ 2.62M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai ROBINHOOD

Vốn hoá thị trường hiện tại của WISHBONE là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 76.40K. Nguồn cung lưu hành của WISHBONE là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.62M.