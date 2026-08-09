Giá Citrea hôm nay

Giá Citrea (CTR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.008178, biến động 2.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CTR sang VND là ₫ 0.008178 mỗi CTR.

Citrea hiện xếp hạng #823 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 9.81M, với nguồn cung lưu hành 1.20B CTR. Trong vòng 24 giờ qua, CTR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.008111 (thấp) đến ₫ 0.0084 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,111.33706534435551405, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 309.87512072746930565.

Về hiệu suất ngắn hạn, CTR biến động -1.07% trong giờ qua và +11.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 71.22K.

Thông tin thị trường Citrea (CTR)

Xếp hạng No.823 Vốn hóa thị trường ₫ 9.81M₫ 9.81M ₫ 9.81M Khối lượng (24H) ₫ 71.22K₫ 71.22K ₫ 71.22K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 81.78M₫ 81.78M ₫ 81.78M Nguồn cung lưu thông 1.20B 1.20B 1.20B Nguồn cung tối đa 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tổng cung 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 12.00% Blockchain công khai BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Citrea là ₫ 9.81M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 71.22K. Nguồn cung lưu hành của CTR là 1.20B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 81.78M.