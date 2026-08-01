Giá XRP Healthcare AI hôm nay

Giá XRP Healthcare AI (XRPHAI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00604, biến động 0.66% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XRPHAI sang VND là ₫ 0.00604 mỗi XRPHAI.

XRP Healthcare AI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- XRPHAI. Trong vòng 24 giờ qua, XRPHAI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0054 (thấp) đến ₫ 0.0066 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, XRPHAI biến động +0.66% trong giờ qua và +38.85% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 24.91K.

Thông tin thị trường XRP Healthcare AI (XRPHAI)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 24.91K₫ 24.91K ₫ 24.91K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 6.04M₫ 6.04M ₫ 6.04M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai XRP

Vốn hoá thị trường hiện tại của XRP Healthcare AI là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 24.91K. Nguồn cung lưu hành của XRPHAI là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 6.04M.