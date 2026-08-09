Tâm lý chung hiện tại trên thị trường NEO: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báo Kết luận mô hình Tỷ lệ/Ngưỡng Tóm tắt nhanh KDJ Dead Cross K < D Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần. Điểm xoay S1 ≤ Giá < Điểm xoay Giữa S1-Điểm xoay Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải. StochRSI <20 Khu vực quá bán Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục. MACD Dead Cross DIF < DEA Xu hướng giảm giá đang hình thành. Nhóm đường trung bình động hàm mũ 7 Mua 0 Trung lập 0 Bán ≥80% Mua Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn. BOLL (20,2) Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa Giữa dải dưới và dải giữa Tương đối yếu, nhưng không cực đoan. RSI (14) Trung lập 30‑70 Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa. Nhóm đường trung bình động 7 Mua 0 Trung lập 0 Bán ≥80% Mua Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

NEO_USDT đang giao dịch quanh mức 1.831 trên khung thời gian 4 giờ, giá cả dao động nhẹ ngay dưới vùng trung tâm 1.832. Mức giá hiện tại nằm trong một phạm vi hẹp được hình thành bởi hỗ trợ S1 ở 1.819 và kháng cự R1 ở 1.847, nơi phe mua và phe bán tạm thời đạt được sự cân bằng. Hệ thống đường trung bình động cho thấy xu hướng tăng với các chỉ báo MA và EMA đều phát tín hiệu mua, cho thấy cấu trúc xu hướng ngắn hạn vẫn chưa bị phá vỡ. Độ lệch giá thấp, thị trường đang ở giai đoạn điều chỉnh tập trung tại vùng trung tâm của hệ thống. Chỉ báo MACD đã tạo ra dấu hiệu cắt giảm (death cross), hai đường nhanh và chậm đang phân kỳ theo hướng đi xuống, cho thấy đà tăng đang suy yếu. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, không xuất hiện các điểm cực đoan quá mua hoặc quá bán, thể hiện tâm lý giao dịch ổn định. Các chỉ số KDJ và StochRSI đồng loạt giảm, xác nhận áp lực điều chỉnh ngắn hạn đang hiện hữu. Dải Bollinger có dấu hiệu thu hẹp, độ biến động giảm dần, cho thấy thời điểm thay đổi xu hướng đang cận kề. Các chỉ báo nhanh và chậm bắt đầu phân tầng, trong khi hỗ trợ từ đường trung bình dài hạn vẫn còn đó nhưng động lượng ngắn hạn đang suy yếu, thị trường đang chờ đợi quyết định về hướng đi tiếp theo. Mức hỗ trợ quan trọng gần nhất nằm tại S1 ở 1.819, cách giá hiện tại khoảng 0.6%. Kháng cự đầu tiên phía trên là R1 ở 1.847, cách giá hiện tại khoảng 0.9%. Hỗ trợ xa hơn S2 nằm ở 1.804, còn kháng cự xa hơn R2 ở 1.860. Nếu giá vượt qua mức 1.847 một cách vững chắc, không gian tăng giá sẽ mở rộng; ngược lại, nếu rớt xuống dưới 1.819, thị trường sẽ kiểm tra mức hỗ trợ S2 phía dưới.

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