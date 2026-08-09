Giá NEO(NEO)
Giá NEO (NEO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.848, biến động 0.05% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NEO sang VND là ₫ 1.848 mỗi NEO.
NEO hiện xếp hạng #147 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 130.36M, với nguồn cung lưu hành 70.54M NEO. Trong vòng 24 giờ qua, NEO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.842 (thấp) đến ₫ 1.87 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,180,186.61148071302220, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,902.22713015973574490.
Về hiệu suất ngắn hạn, NEO biến động +0.21% trong giờ qua và +1.76% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 62.66K.
No.147
0.01%
2014-06-01 00:00:00
NONE
Vốn hoá thị trường hiện tại của NEO là ₫ 130.36M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 62.66K. Nguồn cung lưu hành của NEO là 70.54M, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 184.80M.
+0.21%
-0.05%
+1.76%
+1.76%
Theo dõi biến động giá của NEO trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -24.32722
|-0.05%
|30 ngày
|₫ -0.12
|-6.10%
|60 ngày
|₫ -0.31
|-14.37%
|90 ngày
|₫ -1.438
|-43.77%
Hôm nay, NEO đã biến động ₫ -24.32722 (-0.05%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.12 (-6.10%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, NEO đã biến động ₫ -0.31 (-14.37%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -1.438 (-43.77%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của NEO. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường NEO: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|S1 ≤ Giá < Điểm xoay
|Giữa S1-Điểm xoay
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
NEO_USDT đang giao dịch quanh mức 1.831 trên khung thời gian 4 giờ, giá cả dao động nhẹ ngay dưới vùng trung tâm 1.832. Mức giá hiện tại nằm trong một phạm vi hẹp được hình thành bởi hỗ trợ S1 ở 1.819 và kháng cự R1 ở 1.847, nơi phe mua và phe bán tạm thời đạt được sự cân bằng. Hệ thống đường trung bình động cho thấy xu hướng tăng với các chỉ báo MA và EMA đều phát tín hiệu mua, cho thấy cấu trúc xu hướng ngắn hạn vẫn chưa bị phá vỡ. Độ lệch giá thấp, thị trường đang ở giai đoạn điều chỉnh tập trung tại vùng trung tâm của hệ thống. Chỉ báo MACD đã tạo ra dấu hiệu cắt giảm (death cross), hai đường nhanh và chậm đang phân kỳ theo hướng đi xuống, cho thấy đà tăng đang suy yếu. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, không xuất hiện các điểm cực đoan quá mua hoặc quá bán, thể hiện tâm lý giao dịch ổn định. Các chỉ số KDJ và StochRSI đồng loạt giảm, xác nhận áp lực điều chỉnh ngắn hạn đang hiện hữu. Dải Bollinger có dấu hiệu thu hẹp, độ biến động giảm dần, cho thấy thời điểm thay đổi xu hướng đang cận kề. Các chỉ báo nhanh và chậm bắt đầu phân tầng, trong khi hỗ trợ từ đường trung bình dài hạn vẫn còn đó nhưng động lượng ngắn hạn đang suy yếu, thị trường đang chờ đợi quyết định về hướng đi tiếp theo. Mức hỗ trợ quan trọng gần nhất nằm tại S1 ở 1.819, cách giá hiện tại khoảng 0.6%. Kháng cự đầu tiên phía trên là R1 ở 1.847, cách giá hiện tại khoảng 0.9%. Hỗ trợ xa hơn S2 nằm ở 1.804, còn kháng cự xa hơn R2 ở 1.860. Nếu giá vượt qua mức 1.847 một cách vững chắc, không gian tăng giá sẽ mở rộng; ngược lại, nếu rớt xuống dưới 1.819, thị trường sẽ kiểm tra mức hỗ trợ S2 phía dưới.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của NEO có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
NEO (NEO) là một nền tảng blockchain và tiền điện tử được thiết kế để xây dựng một mạng lưới ứng dụng phi tập trung (dApps) có thể mở rộng. Tài sản cơ bản của blockchain NEO là token NEO không thể chia nhỏ, tạo ra token GAS có thể được sử dụng để thanh toán phí giao dịch do các ứng dụng trên mạng tạo ra. NEO hỗ trợ một loạt các ngôn ngữ lập trình phổ biến như C#, Java, Python và Go, thông qua phiên bản tùy chỉnh của Docker gọi là neoVM, biên dịch mã thành môi trường thực thi an toàn. Cơ chế đồng thuận của NEO là sự chịu đựng lỗi Byzantine được ủy quyền (dBFT) được cho là hỗ trợ lên đến 10.000 giao dịch mỗi giây. Nền tảng thường được gọi là "Ethereum của Trung Quốc" do sử dụng hợp đồng thông minh tương tự.
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Sở hữu NEO mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Neo là một nền tảng mã nguồn mở hướng tới cộng đồng. Sử dụng công nghệ blockchain và danh tính kỹ thuật số, các nhà phát triển có thể số hóa và tự động hóa việc quản lý tài sản thông qua các hợp đồng thông minh. Neo cam kết xây dựng cơ sở hạ tầng Internet thế hệ tiếp theo thông qua các mạng phân tán, đặt nền tảng cho việc triển khai công nghệ blockchain trên quy mô lớn nhằm hiện thực hóa tầm nhìn lớn về một nền kinh tế thông minh. Kể từ khi ra mắt vào năm 2016, mainnet Neo đã hoạt động ổn định trong hơn ba năm. Dự kiến sẽ được phát hành vào năm 2020, Neo3 sẽ cung cấp thông lượng cao hơn, độ ổn định và bảo mật cao hơn, đồng thời mang đến hệ thống hợp đồng thông minh được tối ưu hóa và bộ cơ sở hạ tầng giàu tính năng được thiết kế để trao quyền cho các nhà phát triển và tăng tốc đổi mới chuỗi khối cấp doanh nghiệp.
Để hiểu thêm về NEO, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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