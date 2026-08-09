Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá NEO theo thời gian thực hôm nay là 1.848 VND. Vốn hoá thị trường của NEO là 130,355,759.688 VND. Theo dõi cập nhật giá NEO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá NEO theo thời gian thực hôm nay là 1.848 VND. Vốn hoá thị trường của NEO là 130,355,759.688 VND. Theo dõi cập nhật giá NEO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về NEO

Thông tin giá NEO

NEO là gì

Whitepaper NEO

Website chính thức NEO

Tokenomics của NEO

Dự báo giá NEO

Lịch sử NEO

Hướng dẫn mua NEO

Chuyển đổi NEO sang fiat

NEO Spot

NEO USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo NEO

Giá NEO(NEO)

Giá theo thời gian thực 1 NEO sang VND

₫48,630.12
₫48,630.12₫48,630.12
-0.05%1D
VND
Biểu đồ giá NEO (NEO) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:19:44 (UTC+8)

Giá NEO hôm nay

Giá NEO (NEO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.848, biến động 0.05% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NEO sang VND là ₫ 1.848 mỗi NEO.

NEO hiện xếp hạng #147 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 130.36M, với nguồn cung lưu hành 70.54M NEO. Trong vòng 24 giờ qua, NEO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.842 (thấp) đến ₫ 1.87 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,180,186.61148071302220, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1,902.22713015973574490.

Về hiệu suất ngắn hạn, NEO biến động +0.21% trong giờ qua và +1.76% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 62.66K.

Thông tin thị trường NEO (NEO)

No.147

₫ 130.36M
₫ 130.36M₫ 130.36M

₫ 62.66K
₫ 62.66K₫ 62.66K

₫ 184.80M
₫ 184.80M₫ 184.80M

70.54M
70.54M 70.54M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.01%

2014-06-01 00:00:00

₫ 4,184.085
₫ 4,184.085₫ 4,184.085

NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của NEO là ₫ 130.36M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 62.66K. Nguồn cung lưu hành của NEO là 70.54M, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 184.80M.

Lịch sử giá NEO theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 1.842
₫ 1.842₫ 1.842
Thấp nhất 24H
₫ 1.87
₫ 1.87₫ 1.87
Cao nhất 24H

₫ 1.842
₫ 1.842₫ 1.842

₫ 1.87
₫ 1.87₫ 1.87

₫ 5,180,186.61148071302220
₫ 5,180,186.61148071302220₫ 5,180,186.61148071302220

₫ 1,902.22713015973574490
₫ 1,902.22713015973574490₫ 1,902.22713015973574490

+0.21%

-0.05%

+1.76%

+1.76%

Lịch sử giá theo VND của NEO (NEO)

Theo dõi biến động giá của NEO trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -24.32722-0.05%
30 ngày₫ -0.12-6.10%
60 ngày₫ -0.31-14.37%
90 ngày₫ -1.438-43.77%
Biến động giá NEO hôm nay

Hôm nay, NEO đã biến động ₫ -24.32722 (-0.05%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá NEO trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.12 (-6.10%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá NEO trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, NEO đã biến động ₫ -0.31 (-14.37%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá NEO trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -1.438 (-43.77%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của NEO (NEO)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá NEO.

Phân tích NEO

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của NEO. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường NEO hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường NEO: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

NEO_USDT đang giao dịch quanh mức 1.831 trên khung thời gian 4 giờ, giá cả dao động nhẹ ngay dưới vùng trung tâm 1.832. Mức giá hiện tại nằm trong một phạm vi hẹp được hình thành bởi hỗ trợ S1 ở 1.819 và kháng cự R1 ở 1.847, nơi phe mua và phe bán tạm thời đạt được sự cân bằng. Hệ thống đường trung bình động cho thấy xu hướng tăng với các chỉ báo MA và EMA đều phát tín hiệu mua, cho thấy cấu trúc xu hướng ngắn hạn vẫn chưa bị phá vỡ. Độ lệch giá thấp, thị trường đang ở giai đoạn điều chỉnh tập trung tại vùng trung tâm của hệ thống. Chỉ báo MACD đã tạo ra dấu hiệu cắt giảm (death cross), hai đường nhanh và chậm đang phân kỳ theo hướng đi xuống, cho thấy đà tăng đang suy yếu. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, không xuất hiện các điểm cực đoan quá mua hoặc quá bán, thể hiện tâm lý giao dịch ổn định. Các chỉ số KDJ và StochRSI đồng loạt giảm, xác nhận áp lực điều chỉnh ngắn hạn đang hiện hữu. Dải Bollinger có dấu hiệu thu hẹp, độ biến động giảm dần, cho thấy thời điểm thay đổi xu hướng đang cận kề. Các chỉ báo nhanh và chậm bắt đầu phân tầng, trong khi hỗ trợ từ đường trung bình dài hạn vẫn còn đó nhưng động lượng ngắn hạn đang suy yếu, thị trường đang chờ đợi quyết định về hướng đi tiếp theo. Mức hỗ trợ quan trọng gần nhất nằm tại S1 ở 1.819, cách giá hiện tại khoảng 0.6%. Kháng cự đầu tiên phía trên là R1 ở 1.847, cách giá hiện tại khoảng 0.9%. Hỗ trợ xa hơn S2 nằm ở 1.804, còn kháng cự xa hơn R2 ở 1.860. Nếu giá vượt qua mức 1.847 một cách vững chắc, không gian tăng giá sẽ mở rộng; ngược lại, nếu rớt xuống dưới 1.819, thị trường sẽ kiểm tra mức hỗ trợ S2 phía dưới.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá NEO?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá NEO:

1. Thị trường tâm lý - Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư
2. Tỷ lệ áp dụng - Mức độ sử dụng nền tảng hợp đồng thông minh của NEO và sự phát triển của các dApp
3. Môi trường quy định - Đặc biệt tại Trung Quốc, thị trường quê nhà của NEO
4. Tiến bộ kỹ thuật - Các bản nâng cấp nền tảng và những cải tiến trong NEO 3.0
5. Cạnh tranh - Hiệu suất so với Ethereum và các nền tảng hợp đồng thông minh khác
6. Khối lượng giao dịch - Tính thanh khoản trên các sàn giao dịch lớn
7. Thông báo về quan hệ đối tác - Các liên minh chiến lược và việc áp dụng trong doanh nghiệp
8. Động lực của token GAS - NEO tạo ra GAS, từ đó ảnh hưởng đến động lực của người nắm giữ.

Tại sao mọi người muốn biết giá NEO hôm nay?

Mọi người muốn biết giá NEO hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư, xác định thời điểm mua/bán phù hợp với thị trường, theo dõi hiệu suất đầu tư và cập nhật xu hướng thị trường. Tính biến động của giá NEO khiến thông tin theo thời gian thực trở nên vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư.

Dự đoán giá NEO

Dự đoán giá NEO (NEO) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của NEO vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá NEO (NEO) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của NEO có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá NEO sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá NEO cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá NEO.

Giới thiệu NEO

NEO (NEO) là một nền tảng blockchain và tiền điện tử được thiết kế để xây dựng một mạng lưới ứng dụng phi tập trung (dApps) có thể mở rộng. Tài sản cơ bản của blockchain NEO là token NEO không thể chia nhỏ, tạo ra token GAS có thể được sử dụng để thanh toán phí giao dịch do các ứng dụng trên mạng tạo ra. NEO hỗ trợ một loạt các ngôn ngữ lập trình phổ biến như C#, Java, Python và Go, thông qua phiên bản tùy chỉnh của Docker gọi là neoVM, biên dịch mã thành môi trường thực thi an toàn. Cơ chế đồng thuận của NEO là sự chịu đựng lỗi Byzantine được ủy quyền (dBFT) được cho là hỗ trợ lên đến 10.000 giao dịch mỗi giây. Nền tảng thường được gọi là "Ethereum của Trung Quốc" do sử dụng hợp đồng thông minh tương tự.

Hướng dẫn mua & đầu tư NEO tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với NEO? Mua NEO nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua NEO. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua NEO (NEO).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và NEO sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua NEO (NEO)

Bạn có thể làm gì với NEO

Sở hữu NEO mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua NEO (NEO) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

NEO (NEO) là gì

Neo là một nền tảng mã nguồn mở hướng tới cộng đồng. Sử dụng công nghệ blockchain và danh tính kỹ thuật số, các nhà phát triển có thể số hóa và tự động hóa việc quản lý tài sản thông qua các hợp đồng thông minh. Neo cam kết xây dựng cơ sở hạ tầng Internet thế hệ tiếp theo thông qua các mạng phân tán, đặt nền tảng cho việc triển khai công nghệ blockchain trên quy mô lớn nhằm hiện thực hóa tầm nhìn lớn về một nền kinh tế thông minh. Kể từ khi ra mắt vào năm 2016, mainnet Neo đã hoạt động ổn định trong hơn ba năm. Dự kiến ​​sẽ được phát hành vào năm 2020, Neo3 sẽ cung cấp thông lượng cao hơn, độ ổn định và bảo mật cao hơn, đồng thời mang đến hệ thống hợp đồng thông minh được tối ưu hóa và bộ cơ sở hạ tầng giàu tính năng được thiết kế để trao quyền cho các nhà phát triển và tăng tốc đổi mới chuỗi khối cấp doanh nghiệp.

Whitepaper

Nguồn NEO

Để hiểu thêm về NEO, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức NEO
Block Explorer

Danh mục :

Made in ChinaProof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về NEO

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:19:44 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành NEO (NEO)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về NEO

NEO USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short NEO với đòn bẩy. Khám phá giao dịch NEO USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường NEO (NEO) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá NEO theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
NEO/USDT
₫48,603.805
₫48,603.805₫48,603.805
-0.16%
33.78K (USDT)
NEO/USDC
₫48,603.805
₫48,603.805₫48,603.805
-0.05%
29.38K (USDT)
NEO/BTC
₫0.7483986
₫0.7483986₫0.7483986
-0.03%
4.68K (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

AurumX

AurumX

UMX

₫5,831.66715
₫5,831.66715₫5,831.66715

-11.67%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫96,504.9995
₫96,504.9995₫96,504.9995

+211.44%

JMDT

JMDT

JMDT

₫28,038.6325
₫28,038.6325₫28,038.6325

+10.02%

STONK

STONK

STONK

₫206.099080
₫206.099080₫206.099080

+11.61%

Squid

Squid

QUID

₫2,342.03500
₫2,342.03500₫2,342.03500

-1.92%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫96,504.9995
₫96,504.9995₫96,504.9995

+211.44%

Tutorial

Tutorial

TUT

₫4,198.216155
₫4,198.216155₫4,198.216155

+124.07%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₫72.971495
₫72.971495₫72.971495

+58.82%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₫239.46650
₫239.46650₫239.46650

+51.66%

Aether Network

Aether Network

AET

₫992.0755
₫992.0755₫992.0755

+43.89%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán NEO sang VND

Số lượng

NEO
NEO
VND
VND

1 NEO = 48,630.12 VND