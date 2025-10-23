Giá Alphabet Class A theo thời gian thực hôm nay là 252.31 USD. Theo dõi cập nhật giá GOOGLON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá GOOGLON dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Alphabet Class A theo thời gian thực hôm nay là 252.31 USD. Theo dõi cập nhật giá GOOGLON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá GOOGLON dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Alphabet Class A

Giá Alphabet Class A(GOOGLON)

Giá theo thời gian thực 1 GOOGLON sang USD

$252.31
$252.31$252.31
-0.18%1D
USD
Biểu đồ giá Alphabet Class A (GOOGLON) theo thời gian thực
2025-10-23 08:50:33 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Alphabet Class A (GOOGLON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 249.91
$ 249.91$ 249.91
Thấp nhất 24H
$ 257.07
$ 257.07$ 257.07
Cao nhất 24H

$ 249.91
$ 249.91$ 249.91

$ 257.07
$ 257.07$ 257.07

$ 258.77043072941893
$ 258.77043072941893$ 258.77043072941893

$ 225.81003632470686
$ 225.81003632470686$ 225.81003632470686

+0.15%

-0.18%

+0.59%

+0.59%

Giá thời gian thực của Alphabet Class A (GOOGLON) là $ 252.31. Trong 24 giờ qua, GOOGLON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 249.91 và cao nhất là $ 257.07, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GOOGLON là $ 258.77043072941893, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 225.81003632470686.

Về hiệu suất ngắn hạn, GOOGLON đã biến động +0.15% trong 1 giờ qua, -0.18% trong 24 giờ và +0.59% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Alphabet Class A (GOOGLON)

No.1806

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

$ 55.49K
$ 55.49K$ 55.49K

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

8.25K
8.25K 8.25K

8,250.42135095
8,250.42135095 8,250.42135095

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Alphabet Class A là $ 2.08M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 55.49K. Nguồn cung lưu hành của GOOGLON là 8.25K, với tổng nguồn cung là 8250.42135095. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.08M.

Lịch sử giá theo USD của Alphabet Class A (GOOGLON)

Theo dõi biến động giá của Alphabet Class A trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.455-0.18%
30 ngày$ -1.14-0.45%
60 ngày$ +72.31+40.17%
90 ngày$ +72.31+40.17%
Biến động giá Alphabet Class A hôm nay

Hôm nay, GOOGLON đã biến động $ -0.455 (-0.18%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Alphabet Class A trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -1.14 (-0.45%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Alphabet Class A trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, GOOGLON đã biến động $ +72.31 (+40.17%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Alphabet Class A trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +72.31 (+40.17%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Alphabet Class A (GOOGLON)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Alphabet Class A.

Alphabet Class A (GOOGLON) là gì

Ondo là một công ty công nghệ blockchain. Sứ mệnh của công ty là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế mở bằng cách xây dựng các nền tảng, tài sản và cơ sở hạ tầng giúp đưa thị trường tài chính lên chuỗi.

Alphabet Class A đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Alphabet Class A một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake GOOGLON để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Alphabet Class A trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Alphabet Class A trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Alphabet Class A (USD)

Alphabet Class A (GOOGLON) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Alphabet Class A (GOOGLON) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Alphabet Class A.

Xem ngay dự đoán giá Alphabet Class A!

Tokenomics của Alphabet Class A (GOOGLON)

Hiểu rõ tokenomics của Alphabet Class A (GOOGLON) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token GOOGLON ngay!

Cách mua Alphabet Class A (GOOGLON)

Bạn đang tìm cách mua Alphabet Class A? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Alphabet Class A trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

GOOGLON/Tiền tệ địa phương

1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang VND
6,639,537.65
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang AUD
A$388.5574
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang GBP
186.7094
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang EUR
216.9866
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang USD
$252.31
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang MYR
RM1,067.2713
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang TRY
10,589.4507
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang JPY
¥38,351.12
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang ARS
ARS$367,797.3332
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang RUB
20,560.7419
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang INR
22,145.2487
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang IDR
Rp4,205,164.9846
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang PHP
14,744.9964
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang EGP
￡E.12,002.3867
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang BRL
R$1,362.474
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang CAD
C$350.7109
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang BDT
30,776.7738
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang NGN
369,412.1172
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang COP
$981,750.8255
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang ZAR
R.4,397.7633
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang UAH
10,513.7577
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang TZS
T.Sh.626,076.9878
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang VES
Bs52,985.1
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang CLP
$239,694.5
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang PKR
Rs71,252.344
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang KZT
135,649.4253
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang THB
฿8,280.8142
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang TWD
NT$7,758.5325
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang AED
د.إ925.9777
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang CHF
Fr199.3249
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang HKD
HK$1,960.4487
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang AMD
֏96,337.0042
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang MAD
.د.م2,328.8213
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang MXN
$4,652.5964
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang SAR
ريال946.1625
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang ETB
Br37,929.7623
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang KES
KSh32,500.0511
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang JOD
د.أ178.88779
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang PLN
918.4084
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang RON
лв1,105.1178
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang SEK
kr2,374.2371
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang BGN
лв423.8808
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang HUF
Ft84,695.4208
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang CZK
5,283.3714
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang KWD
د.ك77.20686
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang ILS
830.0999
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang BOB
Bs1,738.4159
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang AZN
428.927
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang TJS
SM2,321.252
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang GEL
681.237
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang AOA
Kz230,840.9421
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang BHD
.د.ب95.12087
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang BMD
$252.31
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang DKK
kr1,622.3533
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang HNL
L6,607.9989
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang MUR
11,470.0126
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang NAD
$4,402.8095
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang NOK
kr2,528.1462
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang NZD
$439.0194
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang PAB
B/.252.31
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang PGK
K1,057.1789
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang QAR
ر.ق918.4084
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang RSD
дин.25,488.3562
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang UZS
soʻm3,039,878.8189
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang ALL
L20,999.7613
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang ANG
ƒ451.6349
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang AWG
ƒ454.158
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang BBD
$504.62
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang BAM
KM423.8808
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang BIF
Fr742,043.71
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang BND
$325.4799
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang BSD
$252.31
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang JMD
$40,473.0471
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang KHR
1,017,376.9975
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang KMF
Fr106,979.44
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang LAK
5,484,999.8903
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang LKR
රු76,341.4367
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang MDL
L4,279.1776
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang MGA
Ar1,131,433.733
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang MOP
P2,013.4338
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang MVR
3,860.343
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang MWK
MK437,278.461
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang MZN
MT16,122.609
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang NPR
रु35,341.0617
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang PYG
1,776,767.02
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang RWF
Fr365,597.19
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang SBD
$2,076.5113
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang SCR
3,421.3236
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang SRD
$10,001.5684
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang SVC
$2,200.1432
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang SZL
L4,402.8095
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang TMT
m885.6081
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang TND
د.ت740.02523
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang TTD
$1,708.1387
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang UGX
Sh879,048.04
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang XAF
Fr142,555.15
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang XCD
$681.237
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang XOF
Fr142,555.15
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang XPF
Fr25,735.62
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang BWP
P3,615.6023
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang BZD
$504.62
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang CVE
$23,951.7883
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang DJF
Fr44,658.87
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang DOP
$16,039.3467
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang DZD
د.ج32,923.9319
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang FJD
$580.313
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang GNF
Fr2,193,835.45
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang GTQ
Q1,927.6484
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang GYD
$52,652.0508
1 Alphabet Class A (GOOGLON) sang ISK
kr30,781.82

Để hiểu thêm về Alphabet Class A, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Alphabet Class A
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Alphabet Class A

Hôm nay giá của Alphabet Class A (GOOGLON) là bao nhiêu?
Giá GOOGLON theo thời gian thực bằng USD là 252.31 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của GOOGLON sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của GOOGLON sang USD là $ 252.31. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Alphabet Class A là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của GOOGLON là $ 2.08M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của GOOGLON là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của GOOGLON là 8.25K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GOOGLON là bao nhiêu?
GOOGLON đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 258.77043072941893 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của GOOGLON là bao nhiêu?
GOOGLON từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 225.81003632470686 USD.
Khối lượng giao dịch của GOOGLON là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của GOOGLON là $ 55.49K USD.
GOOGLON có tăng giá trong năm nay không?
GOOGLON có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá GOOGLON để xem phân tích chi tiết hơn.
2025-10-23 08:50:33 (UTC+8)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

