Giá KAIO hôm nay

Giá KAIO (KAIO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01795, biến động 3.90% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KAIO sang VND là ₫ 0.01795 mỗi KAIO.

KAIO hiện xếp hạng #716 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 12.23M, với nguồn cung lưu hành 681.25M KAIO. Trong vòng 24 giờ qua, KAIO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01718 (thấp) đến ₫ 0.01879 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 6,787.88606452486614910, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 691.87199052586917240.

Về hiệu suất ngắn hạn, KAIO biến động -0.34% trong giờ qua và +17.47% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 60.80K.

Thông tin thị trường KAIO (KAIO)

Xếp hạng No.716 Vốn hóa thị trường ₫ 12.23M₫ 12.23M ₫ 12.23M Khối lượng (24H) ₫ 60.80K₫ 60.80K ₫ 60.80K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 179.50M₫ 179.50M ₫ 179.50M Nguồn cung lưu thông 681.25M 681.25M 681.25M Nguồn cung tối đa 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tổng cung 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 6.81% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của KAIO là ₫ 12.23M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 60.80K. Nguồn cung lưu hành của KAIO là 681.25M, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 179.50M.