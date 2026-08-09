Giá Polkastarter hôm nay

Giá Polkastarter (POLS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.05091, biến động 1.96% trong 24 giờ qua. Tỷ giá POLS sang VND là ₫ 0.05091 mỗi POLS.

Polkastarter hiện xếp hạng #1085 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 5.05M, với nguồn cung lưu hành 99.21M POLS. Trong vòng 24 giờ qua, POLS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04944 (thấp) đến ₫ 0.05117 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 197,581.43501070, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 38.85120285.

Về hiệu suất ngắn hạn, POLS biến động -0.10% trong giờ qua và -10.07% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.89K.

Thông tin thị trường Polkastarter (POLS)

Xếp hạng No.1085 Vốn hóa thị trường ₫ 5.05M₫ 5.05M ₫ 5.05M Khối lượng (24H) ₫ 53.89K₫ 53.89K ₫ 53.89K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 5.09M₫ 5.09M ₫ 5.09M Nguồn cung lưu thông 99.21M 99.21M 99.21M Tổng cung 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Polkastarter là ₫ 5.05M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.89K. Nguồn cung lưu hành của POLS là 99.21M, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 5.09M.