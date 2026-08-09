Giá Railgun hôm nay

Giá Railgun (RAIL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.4257, biến động 2.63% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RAIL sang VND là ₫ 1.4257 mỗi RAIL.

Railgun hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- RAIL. Trong vòng 24 giờ qua, RAIL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.4201 (thấp) đến ₫ 1.473 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, RAIL biến động -0.47% trong giờ qua và +1.08% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.23K.

Thông tin thị trường Railgun (RAIL)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 55.23K₫ 55.23K ₫ 55.23K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung ---- -- Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Railgun là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.23K. Nguồn cung lưu hành của RAIL là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.