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Giá Gods Unchained theo thời gian thực hôm nay là 0.02133 VND. Vốn hoá thị trường của GODS là 9,242,259.23189466 VND. Theo dõi cập nhật giá GODS sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Gods Unchained theo thời gian thực hôm nay là 0.02133 VND. Vốn hoá thị trường của GODS là 9,242,259.23189466 VND. Theo dõi cập nhật giá GODS sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Gods Unchained(GODS)

Giá theo thời gian thực 1 GODS sang VND

₫561.5621
₫561.5621₫561.5621
-2.19%1D
VND
Biểu đồ giá Gods Unchained (GODS) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:39:21 (UTC+8)

Giá Gods Unchained hôm nay

Giá Gods Unchained (GODS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.02133, biến động 2.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GODS sang VND là ₫ 0.02133 mỗi GODS.

Gods Unchained hiện xếp hạng #923 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 9.24M, với nguồn cung lưu hành 433.30M GODS. Trong vòng 24 giờ qua, GODS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.02065 (thấp) đến ₫ 0.02188 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 232,236.02701949289033490, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 674.74823206964707245.

Về hiệu suất ngắn hạn, GODS biến động +0.14% trong giờ qua và -16.55% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.13K.

Thông tin thị trường Gods Unchained (GODS)

No.923

₫ 9.24M
₫ 9.24M₫ 9.24M

₫ 55.13K
₫ 55.13K₫ 55.13K

₫ 10.67M
₫ 10.67M₫ 10.67M

433.30M
433.30M 433.30M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

86.65%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gods Unchained là ₫ 9.24M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.13K. Nguồn cung lưu hành của GODS là 433.30M, với tổng nguồn cung là 500000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.67M.

Lịch sử giá Gods Unchained theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.02065
₫ 0.02065₫ 0.02065
Thấp nhất 24H
₫ 0.02188
₫ 0.02188₫ 0.02188
Cao nhất 24H

₫ 0.02065
₫ 0.02065₫ 0.02065

₫ 0.02188
₫ 0.02188₫ 0.02188

₫ 232,236.02701949289033490
₫ 232,236.02701949289033490₫ 232,236.02701949289033490

₫ 674.74823206964707245
₫ 674.74823206964707245₫ 674.74823206964707245

+0.14%

-2.19%

-16.55%

-16.55%

Lịch sử giá theo VND của Gods Unchained (GODS)

Theo dõi biến động giá của Gods Unchained trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -12.5735712-2.19%
30 ngày₫ -0.00366-14.65%
60 ngày₫ -0.00694-24.55%
90 ngày₫ -0.0166-43.77%
Biến động giá Gods Unchained hôm nay

Hôm nay, GODS đã biến động ₫ -12.5735712 (-2.19%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Gods Unchained trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00366 (-14.65%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Gods Unchained trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, GODS đã biến động ₫ -0.00694 (-24.55%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Gods Unchained trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0166 (-43.77%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Gods Unchained (GODS)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Gods Unchained.

Phân tích Gods Unchained

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Gods Unchained. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Gods Unchained hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường GODS: xu hướng tăng, tăng 68% | giảm 32%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

**Cấu trúc thị trường** GODS_USDT khung thời gian 4 giờ, giá hiện tại 0.02824 đang vận hành trên mức trung tâm 0.02819, nằm ở vị trí trục chính của hệ thống trung tâm. Các đường MA và EMA trong các khung thời gian ngắn đều cho tín hiệu mua, cấu trúc giá thể hiện sự sắp xếp theo chiều tăng. Hiện tại, khoảng cách từ mức giá hiện tại đến kháng cự R1 phía trên (0.0286) chỉ còn 1,3%. **Trạng thái động lượng** Chỉ báo MACD đã xác nhận dấu hiệu cắt vàng, cho thấy động lượng ngắn hạn đang chuyển sang phe mua. Chỉ số RSI đang nằm trong vùng trung tính, chưa có dấu hiệu quá nóng. Nhóm đường trung bình động nhanh và chậm cùng hướng mua, độ nhất quán giữa các chỉ báo khá cao, đồng thời biên độ biến động vẫn duy trì xu hướng thu hẹp. **Các mức giá quan trọng** Kháng cự phía trên R1 nằm ở mức 0.0286 (+1,3%), R2 ở mức 0.02899 (+2,7%). Hỗ trợ phía dưới S1 ở mức 0.0278 (-1,6%), S2 ở mức 0.02739 (-3,0%). Các mức giá gần nhất tập trung dày đặc trong phạm vi ±2% xung quanh mức trung tâm.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Gods Unchained?

Giá token GODS bị ảnh hưởng bởi: 1) Mức độ phổ biến của trò chơi và tốc độ tăng trưởng người chơi hoạt động; 2) Sự tham gia vào các giải đấu và sự kiện thể thao điện tử; 3) Khối lượng giao dịch thẻ NFT và hoạt động trên thị trường; 4) Tính tiện ích của token trong việc bỏ phiếu quản trị và nhận thưởng; 5) Các thông báo về quan hệ đối tác; 6) Tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa; 7) Xu hướng của lĩnh vực game Play-to-Earn; 8) Cơ chế cung ứng token và phần thưởng staking; 9) Cập nhật từ nhà phát triển và các tính năng mới; 10) Hiệu suất tổng thể của hệ sinh thái GameFi.

Tại sao mọi người muốn biết giá Gods Unchained hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của GODS hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, xác định thời điểm mua/bán trên thị trường, theo dõi hiệu suất đầu tư, so sánh với các token chơi game khác, đánh giá xu hướng thị trường cũng như đánh giá tiềm năng kiếm tiền thông qua việc chơi game.

Dự đoán giá Gods Unchained

Dự đoán giá Gods Unchained (GODS) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của GODS vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Gods Unchained (GODS) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Gods Unchained có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Gods Unchained sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá GODS cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Gods Unchained.

Giới thiệu Gods Unchained

Gods Unchained (GODS) là một token tiền điện tử hoạt động trên nền tảng Ethereum. Nó chủ yếu được liên kết với trò chơi thẻ bài Gods Unchained, nơi nó đóng vai trò là tiền tệ trong trò chơi. Trò chơi sử dụng công nghệ blockchain để đảm bảo quyền sở hữu thực sự của tài sản số, với token GODS được sử dụng để mua thẻ và tham gia vào mô hình chơi để kiếm của trò chơi. Việc phát hành token dựa trên tiêu chuẩn ERC-20, một giao thức phổ biến cho việc phát hành và triển khai token trên blockchain Ethereum. Token GODS đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái Gods Unchained, tạo điều kiện cho các giao dịch và khuyến khích sự tham gia của người chơi.

Hướng dẫn mua & đầu tư Gods Unchained tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Gods Unchained? Mua GODS nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Gods Unchained. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Gods Unchained (GODS).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Gods Unchained sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Gods Unchained (GODS)

Bạn có thể làm gì với Gods Unchained

Sở hữu Gods Unchained mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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Mua Gods Unchained (GODS) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Gods Unchained (GODS) là gì

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Nguồn Gods Unchained

Để hiểu thêm về Gods Unchained, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Gods Unchained
Block Explorer

Danh mục :

Action GamesCard GamesCoinList Launchpad

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Gods Unchained

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:39:21 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Gods Unchained (GODS)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Gods Unchained

GODS USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short GODS với đòn bẩy. Khám phá giao dịch GODS USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Gods Unchained (GODS) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Gods Unchained theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
GODS/USDT
₫562.0884
₫562.0884₫562.0884
-1.97%
2.59M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán GODS sang VND

Số lượng

GODS
GODS
VND
VND

1 GODS = 561.29895 VND