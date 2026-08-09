Giá Gods Unchained hôm nay

Giá Gods Unchained (GODS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.02133, biến động 2.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GODS sang VND là ₫ 0.02133 mỗi GODS.

Gods Unchained hiện xếp hạng #923 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 9.24M, với nguồn cung lưu hành 433.30M GODS. Trong vòng 24 giờ qua, GODS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.02065 (thấp) đến ₫ 0.02188 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 232,236.02701949289033490, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 674.74823206964707245.

Về hiệu suất ngắn hạn, GODS biến động +0.14% trong giờ qua và -16.55% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.13K.

Thông tin thị trường Gods Unchained (GODS)

Xếp hạng No.923 Vốn hóa thị trường ₫ 9.24M₫ 9.24M ₫ 9.24M Khối lượng (24H) ₫ 55.13K₫ 55.13K ₫ 55.13K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 10.67M₫ 10.67M ₫ 10.67M Nguồn cung lưu thông 433.30M 433.30M 433.30M Nguồn cung tối đa 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Tổng cung 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Tỷ lệ lưu hành 86.65% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gods Unchained là ₫ 9.24M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.13K. Nguồn cung lưu hành của GODS là 433.30M, với tổng nguồn cung là 500000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.67M.