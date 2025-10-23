Giá DoubleZero theo thời gian thực hôm nay là 0.227 USD. Theo dõi cập nhật giá 2Z sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá 2Z dễ dàng ngay trên MEXC.Giá DoubleZero theo thời gian thực hôm nay là 0.227 USD. Theo dõi cập nhật giá 2Z sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá 2Z dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về 2Z

Thông tin giá 2Z

Whitepaper 2Z

Website chính thức 2Z

Tokenomics của 2Z

Dự báo giá 2Z

Lịch sử 2Z

Hướng dẫn mua 2Z

Chuyển đổi 2Z sang fiat

2Z Spot

2Z USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo DoubleZero

Giá DoubleZero(2Z)

Giá theo thời gian thực 1 2Z sang USD

$0.227
$0.227$0.227
-5.33%1D
USD
Biểu đồ giá DoubleZero (2Z) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:08:45 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của DoubleZero (2Z)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.2219
$ 0.2219$ 0.2219
Thấp nhất 24H
$ 0.2626
$ 0.2626$ 0.2626
Cao nhất 24H

$ 0.2219
$ 0.2219$ 0.2219

$ 0.2626
$ 0.2626$ 0.2626

$ 0.7501993077269953
$ 0.7501993077269953$ 0.7501993077269953

$ 0.16313724047872777
$ 0.16313724047872777$ 0.16313724047872777

+1.20%

-5.33%

-11.71%

-11.71%

Giá thời gian thực của DoubleZero (2Z) là $ 0.227. Trong 24 giờ qua, 2Z được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.2219 và cao nhất là $ 0.2626, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của 2Z là $ 0.7501993077269953, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.16313724047872777.

Về hiệu suất ngắn hạn, 2Z đã biến động +1.20% trong 1 giờ qua, -5.33% trong 24 giờ và -11.71% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường DoubleZero (2Z)

No.75

$ 788.01M
$ 788.01M$ 788.01M

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

$ 2.27B
$ 2.27B$ 2.27B

3.47B
3.47B 3.47B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,999,978.6
9,999,999,978.6 9,999,999,978.6

34.71%

0.02%

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của DoubleZero là $ 788.01M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.27M. Nguồn cung lưu hành của 2Z là 3.47B, với tổng nguồn cung là 9999999978.6. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.27B.

Lịch sử giá theo USD của DoubleZero (2Z)

Theo dõi biến động giá của DoubleZero trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.01278-5.33%
30 ngày$ +0.027+13.50%
60 ngày$ +0.027+13.50%
90 ngày$ +0.027+13.50%
Biến động giá DoubleZero hôm nay

Hôm nay, 2Z đã biến động $ -0.01278 (-5.33%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá DoubleZero trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.027 (+13.50%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá DoubleZero trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, 2Z đã biến động $ +0.027 (+13.50%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá DoubleZero trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.027 (+13.50%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của DoubleZero (2Z)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá DoubleZero.

DoubleZero (2Z) là gì

DoubleZero là một nền tảng phi tập trung dùng để tạo và quản lý các mạng phi tập trung hiệu suất cao, được tối ưu hóa cho các hệ thống phân tán như blockchain.

DoubleZero đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư DoubleZero một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake 2Z để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về DoubleZero trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch DoubleZero trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá DoubleZero (USD)

DoubleZero (2Z) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản DoubleZero (2Z) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho DoubleZero.

Xem ngay dự đoán giá DoubleZero!

Tokenomics của DoubleZero (2Z)

Hiểu rõ tokenomics của DoubleZero (2Z) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token 2Z ngay!

Cách mua DoubleZero (2Z)

Bạn đang tìm cách mua DoubleZero? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua DoubleZero trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

2Z/Tiền tệ địa phương

1 DoubleZero (2Z) sang VND
5,973.505
1 DoubleZero (2Z) sang AUD
A$0.34958
1 DoubleZero (2Z) sang GBP
0.16798
1 DoubleZero (2Z) sang EUR
0.19522
1 DoubleZero (2Z) sang USD
$0.227
1 DoubleZero (2Z) sang MYR
RM0.95794
1 DoubleZero (2Z) sang TRY
9.52946
1 DoubleZero (2Z) sang JPY
¥34.277
1 DoubleZero (2Z) sang ARS
ARS$330.90244
1 DoubleZero (2Z) sang RUB
18.49823
1 DoubleZero (2Z) sang INR
19.91698
1 DoubleZero (2Z) sang IDR
Rp3,783.33182
1 DoubleZero (2Z) sang PHP
13.27042
1 DoubleZero (2Z) sang EGP
￡E.10.79839
1 DoubleZero (2Z) sang BRL
R$1.2258
1 DoubleZero (2Z) sang CAD
C$0.31553
1 DoubleZero (2Z) sang BDT
27.68946
1 DoubleZero (2Z) sang NGN
332.35524
1 DoubleZero (2Z) sang COP
$883.26835
1 DoubleZero (2Z) sang ZAR
R.3.95434
1 DoubleZero (2Z) sang UAH
9.45909
1 DoubleZero (2Z) sang TZS
T.Sh.563.27326
1 DoubleZero (2Z) sang VES
Bs47.67
1 DoubleZero (2Z) sang CLP
$215.65
1 DoubleZero (2Z) sang PKR
Rs64.1048
1 DoubleZero (2Z) sang KZT
122.04201
1 DoubleZero (2Z) sang THB
฿7.44333
1 DoubleZero (2Z) sang TWD
NT$6.98025
1 DoubleZero (2Z) sang AED
د.إ0.83309
1 DoubleZero (2Z) sang CHF
Fr0.17933
1 DoubleZero (2Z) sang HKD
HK$1.76379
1 DoubleZero (2Z) sang AMD
֏86.67314
1 DoubleZero (2Z) sang MAD
.د.م2.09521
1 DoubleZero (2Z) sang MXN
$4.18588
1 DoubleZero (2Z) sang SAR
ريال0.85125
1 DoubleZero (2Z) sang ETB
Br34.12491
1 DoubleZero (2Z) sang KES
KSh29.23987
1 DoubleZero (2Z) sang JOD
د.أ0.160943
1 DoubleZero (2Z) sang PLN
0.82628
1 DoubleZero (2Z) sang RON
лв0.99199
1 DoubleZero (2Z) sang SEK
kr2.13607
1 DoubleZero (2Z) sang BGN
лв0.38136
1 DoubleZero (2Z) sang HUF
Ft76.09721
1 DoubleZero (2Z) sang CZK
4.75111
1 DoubleZero (2Z) sang KWD
د.ك0.069462
1 DoubleZero (2Z) sang ILS
0.74683
1 DoubleZero (2Z) sang BOB
Bs1.56403
1 DoubleZero (2Z) sang AZN
0.3859
1 DoubleZero (2Z) sang TJS
SM2.0884
1 DoubleZero (2Z) sang GEL
0.6129
1 DoubleZero (2Z) sang AOA
Kz207.68457
1 DoubleZero (2Z) sang BHD
.د.ب0.085352
1 DoubleZero (2Z) sang BMD
$0.227
1 DoubleZero (2Z) sang DKK
kr1.45961
1 DoubleZero (2Z) sang HNL
L5.94513
1 DoubleZero (2Z) sang MUR
10.31942
1 DoubleZero (2Z) sang NAD
$3.96115
1 DoubleZero (2Z) sang NOK
kr2.27454
1 DoubleZero (2Z) sang NZD
$0.39498
1 DoubleZero (2Z) sang PAB
B/.0.227
1 DoubleZero (2Z) sang PGK
K0.95113
1 DoubleZero (2Z) sang QAR
ر.ق0.82628
1 DoubleZero (2Z) sang RSD
дин.22.92927
1 DoubleZero (2Z) sang UZS
soʻm2,734.93913
1 DoubleZero (2Z) sang ALL
L18.89321
1 DoubleZero (2Z) sang ANG
ƒ0.40633
1 DoubleZero (2Z) sang AWG
ƒ0.4086
1 DoubleZero (2Z) sang BBD
$0.454
1 DoubleZero (2Z) sang BAM
KM0.38136
1 DoubleZero (2Z) sang BIF
Fr667.607
1 DoubleZero (2Z) sang BND
$0.29283
1 DoubleZero (2Z) sang BSD
$0.227
1 DoubleZero (2Z) sang JMD
$36.41307
1 DoubleZero (2Z) sang KHR
915.32075
1 DoubleZero (2Z) sang KMF
Fr96.248
1 DoubleZero (2Z) sang LAK
4,934.78251
1 DoubleZero (2Z) sang LKR
රු68.68339
1 DoubleZero (2Z) sang MDL
L3.84992
1 DoubleZero (2Z) sang MGA
Ar1,017.9361
1 DoubleZero (2Z) sang MOP
P1.81146
1 DoubleZero (2Z) sang MVR
3.4731
1 DoubleZero (2Z) sang MWK
MK393.4137
1 DoubleZero (2Z) sang MZN
MT14.5053
1 DoubleZero (2Z) sang NPR
रु31.79589
1 DoubleZero (2Z) sang PYG
1,598.534
1 DoubleZero (2Z) sang RWF
Fr328.923
1 DoubleZero (2Z) sang SBD
$1.86821
1 DoubleZero (2Z) sang SCR
3.07812
1 DoubleZero (2Z) sang SRD
$8.99828
1 DoubleZero (2Z) sang SVC
$1.97944
1 DoubleZero (2Z) sang SZL
L3.96115
1 DoubleZero (2Z) sang TMT
m0.79677
1 DoubleZero (2Z) sang TND
د.ت0.665791
1 DoubleZero (2Z) sang TTD
$1.53679
1 DoubleZero (2Z) sang UGX
Sh790.868
1 DoubleZero (2Z) sang XAF
Fr128.028
1 DoubleZero (2Z) sang XCD
$0.6129
1 DoubleZero (2Z) sang XOF
Fr128.028
1 DoubleZero (2Z) sang XPF
Fr23.154
1 DoubleZero (2Z) sang BWP
P3.25291
1 DoubleZero (2Z) sang BZD
$0.454
1 DoubleZero (2Z) sang CVE
$21.54911
1 DoubleZero (2Z) sang DJF
Fr40.179
1 DoubleZero (2Z) sang DOP
$14.43039
1 DoubleZero (2Z) sang DZD
د.ج29.61442
1 DoubleZero (2Z) sang FJD
$0.5221
1 DoubleZero (2Z) sang GNF
Fr1,973.765
1 DoubleZero (2Z) sang GTQ
Q1.73428
1 DoubleZero (2Z) sang GYD
$47.37036
1 DoubleZero (2Z) sang ISK
kr27.694

Nguồn DoubleZero

Để hiểu thêm về DoubleZero, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức DoubleZero
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về DoubleZero

Hôm nay giá của DoubleZero (2Z) là bao nhiêu?
Giá 2Z theo thời gian thực bằng USD là 0.227 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của 2Z sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của 2Z sang USD là $ 0.227. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của DoubleZero là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của 2Z là $ 788.01M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của 2Z là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của 2Z là 3.47B USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của 2Z là bao nhiêu?
2Z đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.7501993077269953 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của 2Z là bao nhiêu?
2Z từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.16313724047872777 USD.
Khối lượng giao dịch của 2Z là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của 2Z là $ 1.27M USD.
2Z có tăng giá trong năm nay không?
2Z có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá 2Z để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:08:45 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành DoubleZero (2Z)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán 2Z sang USD

Số lượng

2Z
2Z
USD
USD

1 2Z = 0.227 USD

Giao dịch 2Z

2Z/USDT
$0.227
$0.227$0.227
-5.37%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures