Giá balancer hôm nay

Giá balancer (BAL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.11064, biến động 1.04% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BAL sang VND là ₫ 0.11064 mỗi BAL.

balancer hiện xếp hạng #1071 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 7.72M, với nguồn cung lưu hành 69.79M BAL. Trong vòng 24 giờ qua, BAL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.108 (thấp) đến ₫ 0.11292 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1,967,632.06531975, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,649.14213675255955010.

Về hiệu suất ngắn hạn, BAL biến động -0.20% trong giờ qua và -6.83% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 54.83K.

Thông tin thị trường balancer (BAL)

Xếp hạng No.1071 Vốn hóa thị trường ₫ 7.72M₫ 7.72M ₫ 7.72M Khối lượng (24H) ₫ 54.83K₫ 54.83K ₫ 54.83K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 10.64M₫ 10.64M ₫ 10.64M Nguồn cung lưu thông 69.79M 69.79M 69.79M Nguồn cung tối đa 96,150,704 96,150,704 96,150,704 Tổng cung 72,368,512.92020285 72,368,512.92020285 72,368,512.92020285 Tỷ lệ lưu hành 72.58% Ngày phát hành 2020-06-24 00:00:00 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của balancer là ₫ 7.72M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 54.83K. Nguồn cung lưu hành của BAL là 69.79M, với tổng nguồn cung là 72368512.92020285. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 10.64M.