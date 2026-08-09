Giá R2 Protocol hôm nay

Giá R2 Protocol (R2) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0007624, biến động 4.42% trong 24 giờ qua. Tỷ giá R2 sang VND là ₫ 0.0007624 mỗi R2.

R2 Protocol hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- R2. Trong vòng 24 giờ qua, R2 được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0007152 (thấp) đến ₫ 0.0008099 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, R2 biến động +2.73% trong giờ qua và -6.60% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 54.50K.

Thông tin thị trường R2 Protocol (R2)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 54.50K₫ 54.50K ₫ 54.50K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung ---- -- Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của R2 Protocol là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 54.50K. Nguồn cung lưu hành của R2 là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.