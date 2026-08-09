Giá Tea Protocol hôm nay

Giá Tea Protocol (TEA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00004401, biến động 0.24% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TEA sang VND là ₫ 0.00004401 mỗi TEA.

Tea Protocol hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- TEA. Trong vòng 24 giờ qua, TEA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00004375 (thấp) đến ₫ 0.00004437 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, TEA biến động +0.20% trong giờ qua và -0.77% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 2.66K.

Thông tin thị trường Tea Protocol (TEA)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 2.66K₫ 2.66K ₫ 2.66K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 4.40M₫ 4.40M ₫ 4.40M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Tea Protocol là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 2.66K. Nguồn cung lưu hành của TEA là --, với tổng nguồn cung là 100000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 4.40M.