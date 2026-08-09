Giá Kaspa(KAS)
Giá Kaspa (KAS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.026421, biến động 1.65% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KAS sang VND là ₫ 0.026421 mỗi KAS.
Kaspa hiện xếp hạng #60 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 726.83M, với nguồn cung lưu hành 27.51B KAS. Trong vòng 24 giờ qua, KAS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0264 (thấp) đến ₫ 0.027035 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,461.62420504038743030, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 4.47045061964683170.
Về hiệu suất ngắn hạn, KAS biến động -0.58% trong giờ qua và -0.96% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 200.69K.
No.60
95.83%
0.03%
KASPA
Vốn hoá thị trường hiện tại của Kaspa là ₫ 726.83M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 200.69K. Nguồn cung lưu hành của KAS là 27.51B, với tổng nguồn cung là 27509529899.539898. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 758.39M.
-0.58%
-1.65%
-0.96%
-0.96%
Theo dõi biến động giá của Kaspa trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -11.66439466
|-1.65%
|30 ngày
|₫ -0.003453
|-11.56%
|60 ngày
|₫ -0.004965
|-15.82%
|90 ngày
|₫ -0.013204
|-33.33%
Hôm nay, KAS đã biến động ₫ -11.66439466 (-1.65%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.003453 (-11.56%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, KAS đã biến động ₫ -0.004965 (-15.82%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.013204 (-33.33%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Kaspa (KAS)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Kaspa.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Kaspa. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường KAS: xu hướng tăng, tăng 65% | giảm 35%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|>80
|Khu vực quá mua
|Ngắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
KAS_USDT đang giao dịch ở mức 0,026895 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện tại nằm phía trên vùng trung tâm 0,02648. Hệ thống kênh giá thể hiện cấu trúc sắp xếp theo chiều tăng giá. Khoảng giữa S1 và R1 tạo thành dải dao động cốt lõi hiện tại. Hiện tại, giá đã vượt qua ngưỡng kháng cự R1 tại 0,02654. Cấu trúc thị trường đang trong giai đoạn mở rộng ban đầu. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn hình thành mô hình giao cắt vàng. Chỉ báo EMA xác nhận lực mua tập trung mạnh mẽ. Hai đường MACD nhanh và chậm đã hoàn thành giao cắt phía trên đường zero. Chỉ báo RSI duy trì dao động trong vùng trung tính. Các chỉ số KDJ và StochRSI chưa xuất hiện tín hiệu quá mua. Dải Bollinger mở rộng nhẹ, cho thấy xu hướng biến động đang dần tăng lên. Biến động thị trường đang trong quá trình hồi phục từ mức thấp. Mức giá tham chiếu gần nhất là R1 tại 0,02654, cách giá hiện tại khoảng 0,5%. Mức hỗ trợ phía dưới cần chú ý là vùng trung tâm 0,02648. Ngưỡng kháng cự xa hơn nằm tại R2 ở mức 0,02664, cách giá hiện tại khoảng 0,9%. Điểm kiểm tra giảm giá tiếp theo có thể quan sát tại S1 ở mức 0,02638. Lực cung cầu chủ yếu tập trung trong khoảng từ 0,02632 đến 0,02664.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Kaspa có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
KAS (KAS) là một tài sản số hoạt động trong hệ sinh thái blockchain. Nó được thiết kế để tạo điều kiện cho các giao dịch và hợp đồng thông minh, cung cấp một nền tảng phi tập trung cho người dùng tương tác với các dịch vụ số. KAS hoạt động trên cơ chế đồng thuận, đảm bảo an ninh và toàn vẹn của các giao dịch trong mạng lưới của nó. Mô hình phát hành của nó dựa trên việc khai thác, với nguồn cung cố định để duy trì giá trị của nó. Tài sản thường được sử dụng trong ngữ cảnh của các ứng dụng phi tập trung (dApps), nơi nó phục vụ như phương tiện trao đổi chính. KAS nhằm mục đích đơn giản hóa các giao dịch và hợp đồng số, nâng cao hiệu quả và khả năng tiếp cận của công nghệ blockchain cho người dùng trên toàn thế giới.
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Kaspa là một dự án blockchain công khai Layer-1 phát triển nhanh chóng đang thu hút sự chú ý đáng kể trong không gian tiền mã hoá. Mục tiêu cốt lõi của dự án là cung cấp thông lượng giao dịch cực kỳ cao và xác nhận gần như tức thì, đồng thời duy trì bảo mật mạnh mẽ và phi tập trung.
Kaspa là một dự án đổi mới được phát triển bởi đội ngũ do nhà mật mã học nổi tiếng Yonatan Sompolinsky dẫn dắt. Đây là một blockchain Layer-1 phi tập trung được xây dựng trên cơ chế đồng thuận Proof-of-Work (PoW) và sử dụng giao thức GHOSTDAG mới cùng với kiến trúc blockDAG. Thiết kế này cho phép tạo khối song song, từ đó tối đa hoá thông lượng giao dịch đồng thời duy trì bảo mật mạng lưới và phi tập trung.
KAS đóng vai trò là tiền mã hoá gốc của hệ sinh thái Kaspa. KAS không chỉ hoạt động như token tiện ích nền tảng của mạng lưới mà còn là cơ chế khuyến khích, phân bổ phần thưởng cho những người đóng góp như nhà phát triển, nhà tiếp thị và người tham gia khác hỗ trợ sự toàn vẹn và phát triển của nền tảng.
BlockDAG và giao thức GHOSTDAG: Các blockchain truyền thống như Bitcoin sử dụng cấu trúc chuỗi tuyến tính: khi hai khối được khai thác đồng thời, chỉ một khối được thêm vào chuỗi chính, trong khi khối còn lại trở thành khối mồ côi. Ngược lại, giao thức GHOSTDAG của Kaspa cho phép các khối "song song" này cùng tồn tại. Thông qua thuật toán sắp xếp và đồng thuận chuyên biệt, giao thức tích hợp các khối này vào sổ cái thay vì loại bỏ chúng. Thiết kế này cho phép mạng lưới xử lý nhiều khối cùng lúc, từ đó tăng đáng kể thông lượng và giảm độ trễ xác nhận.
Bảo mật và phi tập trung: Kaspa giữ nguyên các tính chất bảo mật mạnh mẽ của mô hình đồng thuận Proof-of-Work, đồng thời tận dụng kiến trúc DAG để đưa phần lớn các khối hợp lệ vào đồng thuận. Phương pháp này giảm thiểu việc làm ảnh hưởng đến phi tập trung và bảo mật mạng lưới.
Khả năng mở rộng và mục tiêu hiệu suất: Hiện tại, Kaspa được thiết kế để hỗ trợ tốc độ 10 khối mỗi giây, với mục tiêu mở rộng trong tương lai lên đến 100 khối mỗi giây, cùng với xác nhận giao dịch gần như tức thì.
Kể từ khi ra mắt, Kaspa liên tục thu hút sự chú ý đáng kể trên thị trường tiền mã hoá. Kiến trúc kỹ thuật đổi mới của Kaspa đã thu hút sự tham gia của thợ đào, nhà phát triển và nhà đầu tư. Dựa trên biến động giá trong quá khứ, KAS đã trải qua nhiều chu kỳ tăng trưởng từ năm 2023 đến 2025, chuyển mình từ một sáng kiến dựa trên công nghệ thành một blockchain công khai với sự gắn kết cộng đồng mạnh mẽ và tiềm năng ứng dụng ngày càng tăng.
Xét về vốn hoá thị trường, Kaspa đã gia nhập hàng ngũ các dự án Layer-1 phổ biến, định vị mình là đối thủ tiềm năng, cạnh tranh với các blockchain mới nổi như Solana và Avalanche.
Tuyên bố rủi ro: KAS là tài sản đầu tư có rủi ro cao. Thông tin được cung cấp ở đây không cấu thành lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên thận trọng và đưa ra quyết định một cách hợp lý.
Để hiểu thêm về Kaspa, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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