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Giá Kaspa theo thời gian thực hôm nay là 0.026421 VND. Vốn hoá thị trường của KAS là 726,829,289.475743645058 VND. Theo dõi cập nhật giá KAS sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Kaspa theo thời gian thực hôm nay là 0.026421 VND. Vốn hoá thị trường của KAS là 726,829,289.475743645058 VND. Theo dõi cập nhật giá KAS sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Kaspa(KAS)

Giá theo thời gian thực 1 KAS sang VND

₫695.268615
₫695.268615₫695.268615
-1.65%1D
VND
Biểu đồ giá Kaspa (KAS) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:24:42 (UTC+8)

Giá Kaspa hôm nay

Giá Kaspa (KAS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.026421, biến động 1.65% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KAS sang VND là ₫ 0.026421 mỗi KAS.

Kaspa hiện xếp hạng #60 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 726.83M, với nguồn cung lưu hành 27.51B KAS. Trong vòng 24 giờ qua, KAS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0264 (thấp) đến ₫ 0.027035 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,461.62420504038743030, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 4.47045061964683170.

Về hiệu suất ngắn hạn, KAS biến động -0.58% trong giờ qua và -0.96% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 200.69K.

Thông tin thị trường Kaspa (KAS)

No.60

₫ 726.83M
₫ 726.83M₫ 726.83M

₫ 200.69K
₫ 200.69K₫ 200.69K

₫ 758.39M
₫ 758.39M₫ 758.39M

27.51B
27.51B 27.51B

28,704,026,601
28,704,026,601 28,704,026,601

27,509,529,899.539898
27,509,529,899.539898 27,509,529,899.539898

95.83%

0.03%

KASPA

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kaspa là ₫ 726.83M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 200.69K. Nguồn cung lưu hành của KAS là 27.51B, với tổng nguồn cung là 27509529899.539898. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 758.39M.

Lịch sử giá Kaspa theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.0264
₫ 0.0264₫ 0.0264
Thấp nhất 24H
₫ 0.027035
₫ 0.027035₫ 0.027035
Cao nhất 24H

₫ 0.0264
₫ 0.0264₫ 0.0264

₫ 0.027035
₫ 0.027035₫ 0.027035

₫ 5,461.62420504038743030
₫ 5,461.62420504038743030₫ 5,461.62420504038743030

₫ 4.47045061964683170
₫ 4.47045061964683170₫ 4.47045061964683170

-0.58%

-1.65%

-0.96%

-0.96%

Lịch sử giá theo VND của Kaspa (KAS)

Theo dõi biến động giá của Kaspa trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -11.66439466-1.65%
30 ngày₫ -0.003453-11.56%
60 ngày₫ -0.004965-15.82%
90 ngày₫ -0.013204-33.33%
Biến động giá Kaspa hôm nay

Hôm nay, KAS đã biến động ₫ -11.66439466 (-1.65%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Kaspa trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.003453 (-11.56%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Kaspa trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, KAS đã biến động ₫ -0.004965 (-15.82%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Kaspa trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.013204 (-33.33%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Kaspa (KAS)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Kaspa.

Phân tích Kaspa

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Kaspa. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Kaspa hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường KAS: xu hướng tăng, tăng 65% | giảm 35%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

KAS_USDT đang giao dịch ở mức 0,026895 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện tại nằm phía trên vùng trung tâm 0,02648. Hệ thống kênh giá thể hiện cấu trúc sắp xếp theo chiều tăng giá. Khoảng giữa S1 và R1 tạo thành dải dao động cốt lõi hiện tại. Hiện tại, giá đã vượt qua ngưỡng kháng cự R1 tại 0,02654. Cấu trúc thị trường đang trong giai đoạn mở rộng ban đầu. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn hình thành mô hình giao cắt vàng. Chỉ báo EMA xác nhận lực mua tập trung mạnh mẽ. Hai đường MACD nhanh và chậm đã hoàn thành giao cắt phía trên đường zero. Chỉ báo RSI duy trì dao động trong vùng trung tính. Các chỉ số KDJ và StochRSI chưa xuất hiện tín hiệu quá mua. Dải Bollinger mở rộng nhẹ, cho thấy xu hướng biến động đang dần tăng lên. Biến động thị trường đang trong quá trình hồi phục từ mức thấp. Mức giá tham chiếu gần nhất là R1 tại 0,02654, cách giá hiện tại khoảng 0,5%. Mức hỗ trợ phía dưới cần chú ý là vùng trung tâm 0,02648. Ngưỡng kháng cự xa hơn nằm tại R2 ở mức 0,02664, cách giá hiện tại khoảng 0,9%. Điểm kiểm tra giảm giá tiếp theo có thể quan sát tại S1 ở mức 0,02638. Lực cung cầu chủ yếu tập trung trong khoảng từ 0,02632 đến 0,02664.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Kaspa?

Giá của Kaspa (KAS) chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của thị trường tiền điện tử
2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
3. Những tiến bộ về công nghệ và các bản nâng cấp mạng lưới
4. Sự thay đổi trong độ khó khai thác và tỷ lệ băm
5. Mức độ được chấp nhận bởi các sàn giao dịch và ví tiền điện tử
6. Cạnh tranh từ các đồng tiền điện tử dựa trên DAG khác
7. Tin tức liên quan đến quy định có ảnh hưởng đến toàn bộ không gian tiền điện tử
8. Tăng trưởng cộng đồng và hoạt động của các nhà phát triển
9. Các mối quan hệ đối tác và tích hợp với các nền tảng khác
10. Điều kiện kinh tế chung và mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư

Những yếu tố này tương tác với nhau, tạo nên sự biến động giá cả thường thấy ở các đồng tiền điện tử mới nổi.

Tại sao mọi người muốn biết giá Kaspa hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Kaspa (KAS) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư, xác định thời điểm mua hoặc bán phù hợp với thị trường, theo dõi hiệu suất đầu tư và cập nhật kịp thời các xu hướng thị trường. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ biến động, lên kế hoạch chiến lược và phản ứng nhanh chóng trước những chuyển động của thị trường trong môi trường tiền điện tử đầy tính cạnh tranh và tốc độ cao.

Dự đoán giá Kaspa

Dự đoán giá Kaspa (KAS) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của KAS vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Kaspa (KAS) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Kaspa có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Kaspa sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá KAS cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Kaspa.

Giới thiệu Kaspa

KAS (KAS) là một tài sản số hoạt động trong hệ sinh thái blockchain. Nó được thiết kế để tạo điều kiện cho các giao dịch và hợp đồng thông minh, cung cấp một nền tảng phi tập trung cho người dùng tương tác với các dịch vụ số. KAS hoạt động trên cơ chế đồng thuận, đảm bảo an ninh và toàn vẹn của các giao dịch trong mạng lưới của nó. Mô hình phát hành của nó dựa trên việc khai thác, với nguồn cung cố định để duy trì giá trị của nó. Tài sản thường được sử dụng trong ngữ cảnh của các ứng dụng phi tập trung (dApps), nơi nó phục vụ như phương tiện trao đổi chính. KAS nhằm mục đích đơn giản hóa các giao dịch và hợp đồng số, nâng cao hiệu quả và khả năng tiếp cận của công nghệ blockchain cho người dùng trên toàn thế giới.

Hướng dẫn mua & đầu tư Kaspa tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Kaspa? Mua KAS nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Kaspa. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Kaspa (KAS).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Kaspa sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Kaspa (KAS)

Bạn có thể làm gì với Kaspa

Sở hữu Kaspa mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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Mua Kaspa (KAS) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Kaspa (KAS) là gì

Kaspa là một dự án blockchain công khai Layer-1 phát triển nhanh chóng đang thu hút sự chú ý đáng kể trong không gian tiền mã hoá. Mục tiêu cốt lõi của dự án là cung cấp thông lượng giao dịch cực kỳ cao và xác nhận gần như tức thì, đồng thời duy trì bảo mật mạnh mẽ và phi tập trung.

Kaspa (KAS) là gì?

Kaspa là một dự án đổi mới được phát triển bởi đội ngũ do nhà mật mã học nổi tiếng Yonatan Sompolinsky dẫn dắt. Đây là một blockchain Layer-1 phi tập trung được xây dựng trên cơ chế đồng thuận Proof-of-Work (PoW) và sử dụng giao thức GHOSTDAG mới cùng với kiến trúc blockDAG. Thiết kế này cho phép tạo khối song song, từ đó tối đa hoá thông lượng giao dịch đồng thời duy trì bảo mật mạng lưới và phi tập trung.

KAS đóng vai trò là tiền mã hoá gốc của hệ sinh thái Kaspa. KAS không chỉ hoạt động như token tiện ích nền tảng của mạng lưới mà còn là cơ chế khuyến khích, phân bổ phần thưởng cho những người đóng góp như nhà phát triển, nhà tiếp thị và người tham gia khác hỗ trợ sự toàn vẹn và phát triển của nền tảng.

Kiến trúc kỹ thuật và các tính năng chính của Kaspa

BlockDAG và giao thức GHOSTDAG: Các blockchain truyền thống như Bitcoin sử dụng cấu trúc chuỗi tuyến tính: khi hai khối được khai thác đồng thời, chỉ một khối được thêm vào chuỗi chính, trong khi khối còn lại trở thành khối mồ côi. Ngược lại, giao thức GHOSTDAG của Kaspa cho phép các khối "song song" này cùng tồn tại. Thông qua thuật toán sắp xếp và đồng thuận chuyên biệt, giao thức tích hợp các khối này vào sổ cái thay vì loại bỏ chúng. Thiết kế này cho phép mạng lưới xử lý nhiều khối cùng lúc, từ đó tăng đáng kể thông lượng và giảm độ trễ xác nhận.

Bảo mật và phi tập trung: Kaspa giữ nguyên các tính chất bảo mật mạnh mẽ của mô hình đồng thuận Proof-of-Work, đồng thời tận dụng kiến trúc DAG để đưa phần lớn các khối hợp lệ vào đồng thuận. Phương pháp này giảm thiểu việc làm ảnh hưởng đến phi tập trung và bảo mật mạng lưới.

Khả năng mở rộng và mục tiêu hiệu suất: Hiện tại, Kaspa được thiết kế để hỗ trợ tốc độ 10 khối mỗi giây, với mục tiêu mở rộng trong tương lai lên đến 100 khối mỗi giây, cùng với xác nhận giao dịch gần như tức thì.

Vị thế thị trường và sự phát triển của Kaspa

Kể từ khi ra mắt, Kaspa liên tục thu hút sự chú ý đáng kể trên thị trường tiền mã hoá. Kiến trúc kỹ thuật đổi mới của Kaspa đã thu hút sự tham gia của thợ đào, nhà phát triển và nhà đầu tư. Dựa trên biến động giá trong quá khứ, KAS đã trải qua nhiều chu kỳ tăng trưởng từ năm 2023 đến 2025, chuyển mình từ một sáng kiến dựa trên công nghệ thành một blockchain công khai với sự gắn kết cộng đồng mạnh mẽ và tiềm năng ứng dụng ngày càng tăng.

Xét về vốn hoá thị trường, Kaspa đã gia nhập hàng ngũ các dự án Layer-1 phổ biến, định vị mình là đối thủ tiềm năng, cạnh tranh với các blockchain mới nổi như Solana và Avalanche.

Ưu điểm và rủi ro của Kaspa

Ưu điểm

  • Hiệu suất cao và xác nhận nhanh: Cấu trúc khối song song kết hợp với giao thức GHOSTDAG cho phép thời gian xác nhận nhanh và thông lượng giao dịch cao.
  • Phân bổ công bằng và minh bạch: Không có mining trước hoặc bán trước, đảm bảo phân bổ token công khai và minh bạch.
  • Định hướng phi tập trung và do cộng đồng dẫn dắt: Dự án vận hành với mức độ mở nhất định, thúc đẩy sự tham gia và quản trị cộng đồng mạnh mẽ.
  • Tiềm năng mở rộng: Nếu mạng lưới thành công trong việc hỗ trợ các ứng dụng rộng hơn, triển vọng hệ sinh thái là rất đáng kể.

Rủi ro và thách thức

  • Cạnh tranh thị trường khốc liệt: Đối mặt với sự cạnh tranh từ các blockchain hiệu suất cao đã có tên tuổi như Solana, Avalanche, Polkadot Ethereum.
  • Mô hình kỹ thuật chưa được kiểm chứng: Dù blockDAG và GHOSTDAG mang lại lợi thế về mặt lý thuyết, nhưng tính bảo mật và hiệu suất lâu dài vẫn cần được xác thực trong thực tiễn.
  • Biến động cao: Là một tài sản tiền mã hoá, KAS chịu biến động giá lớn và rủi ro thị trường đáng kể.
  • Áp lực phát triển hệ sinh thái: Khả năng thu hút nhà phát triển, ứng dụng và người dùng dài hạn sẽ là yếu tố then chốt quyết định giá trị bền vững của Kaspa.

Giá trị đầu tư của Kaspa

  • Giá KAS có mức độ biến động nhất định, bị ảnh hưởng bởi nhu cầu thị trường, sản lượng mining, tâm lý nhà đầu tư và xu hướng chung của thị trường tiền mã hoá.
  • So với các tài sản đã được định hình như BTC và ETH, KAS vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng về vốn hoá thị trường, mang lại tiềm năng mở rộng thêm.
  • Kiến trúc đổi mới của Kaspa (BlockDAG và GHOSTDAG) được xem là một bước đột phá trong việc giải quyết giới hạn mở rộng của blockchain, với tiềm năng trở thành hạ tầng nền tảng cho các blockchain công khai hiệu suất cao thế hệ tiếp theo.

Tuyên bố rủi ro: KAS là tài sản đầu tư có rủi ro cao. Thông tin được cung cấp ở đây không cấu thành lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên thận trọng và đưa ra quyết định một cách hợp lý.

Whitepaper

Nguồn Kaspa

Để hiểu thêm về Kaspa, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Kaspa
Block Explorer

Danh mục :

Directed Acyclic Graph (DAG)Kaspa EcosystemLayer 1 (L1)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Kaspa

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 20:24:42 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Kaspa (KAS)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

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Giao dịch thị trường Kaspa (KAS) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Kaspa theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
KAS/USDT
₫695.005465
₫695.005465₫695.005465
-1.69%
7.52M (USDT)
KAS/USDC
₫695.50545
₫695.50545₫695.50545
-1.38%
2.31M (USDT)
KAS/USD1
₫696.321215
₫696.321215₫696.321215
-1.32%
2.10M (USDT)
KAS/EUR
₫601.29775
₫601.29775₫601.29775
-1.72%
2.39M (USDT)
KAS/USDE
₫698.71588
₫698.71588₫698.71588
-0.77%
2.04M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán KAS sang VND

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KAS
KAS
VND
VND

1 KAS = 695.268615 VND