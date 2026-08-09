Giá Kaskad hôm nay

Giá Kaskad (KSKD) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001359, biến động 2.65% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KSKD sang VND là ₫ 0.001359 mỗi KSKD.

Kaskad hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- KSKD. Trong vòng 24 giờ qua, KSKD được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001354 (thấp) đến ₫ 0.001452 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, KSKD biến động +0.29% trong giờ qua và -3.07% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 21.04K.

Thông tin thị trường Kaskad (KSKD)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 21.04K₫ 21.04K ₫ 21.04K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.36M₫ 1.36M ₫ 1.36M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai IGRA

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kaskad là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 21.04K. Nguồn cung lưu hành của KSKD là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.36M.