Giá Enso hôm nay

Giá Enso (ENSO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.0026, biến động 4.37% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ENSO sang VND là ₫ 1.0026 mỗi ENSO.

Enso hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- ENSO. Trong vòng 24 giờ qua, ENSO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.9431 (thấp) đến ₫ 1.0383 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, ENSO biến động -0.38% trong giờ qua và +11.46% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 78.84K.

Thông tin thị trường Enso (ENSO)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 78.84K₫ 78.84K ₫ 78.84K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 100.26M₫ 100.26M ₫ 100.26M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Enso là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 78.84K. Nguồn cung lưu hành của ENSO là --, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 100.26M.