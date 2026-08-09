Giá Boyz N The Hood hôm nay

Giá Boyz N The Hood (BOYZ) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001872, biến động 43.43% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BOYZ sang VND là ₫ 0.001872 mỗi BOYZ.

Boyz N The Hood hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- BOYZ. Trong vòng 24 giờ qua, BOYZ được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001585 (thấp) đến ₫ 0.004848 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, BOYZ biến động +4.28% trong giờ qua và +87.20% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 88.47K.

Thông tin thị trường Boyz N The Hood (BOYZ)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 88.47K₫ 88.47K ₫ 88.47K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.87M₫ 1.87M ₫ 1.87M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai ROBINHOOD

Vốn hoá thị trường hiện tại của Boyz N The Hood là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 88.47K. Nguồn cung lưu hành của BOYZ là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.87M.