Giá Humans.ai hôm nay

Giá Humans.ai (HEART) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0002129, biến động 2.20% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HEART sang VND là ₫ 0.0002129 mỗi HEART.

Humans.ai hiện xếp hạng #1300 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.66M, với nguồn cung lưu hành 7.80B HEART. Trong vòng 24 giờ qua, HEART được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0002083 (thấp) đến ₫ 0.0002294 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,856.7866315926597980, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 9.60950404144125945.

Về hiệu suất ngắn hạn, HEART biến động +0.04% trong giờ qua và -7.12% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 65.00K.

Thông tin thị trường Humans.ai (HEART)

Xếp hạng No.1300 Vốn hóa thị trường ₫ 1.66M₫ 1.66M ₫ 1.66M Khối lượng (24H) ₫ 65.00K₫ 65.00K ₫ 65.00K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.66M₫ 1.66M ₫ 1.66M Nguồn cung lưu thông 7.80B 7.80B 7.80B Nguồn cung tối đa 7,800,000,000 7,800,000,000 7,800,000,000 Tổng cung 7,800,000,000 7,800,000,000 7,800,000,000 Tỷ lệ lưu hành 100.00% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Humans.ai là ₫ 1.66M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 65.00K. Nguồn cung lưu hành của HEART là 7.80B, với tổng nguồn cung là 7800000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.66M.