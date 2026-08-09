Giá The Gamestop Bull hôm nay

Giá The Gamestop Bull (GMEBULL) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00002493, biến động 5.52% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GMEBULL sang VND là ₫ 0.00002493 mỗi GMEBULL.

The Gamestop Bull hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- GMEBULL. Trong vòng 24 giờ qua, GMEBULL được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00001985 (thấp) đến ₫ 0.00002667 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, GMEBULL biến động +3.10% trong giờ qua và -24.71% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 51.80K.

Thông tin thị trường The Gamestop Bull (GMEBULL)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 51.80K₫ 51.80K ₫ 51.80K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 24.93K₫ 24.93K ₫ 24.93K Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của The Gamestop Bull là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 51.80K. Nguồn cung lưu hành của GMEBULL là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 24.93K.