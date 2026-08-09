Giá SNX(SNX)
Giá SNX (SNX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2123, biến động 0.80% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SNX sang VND là ₫ 0.2123 mỗi SNX.
SNX hiện xếp hạng #199 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 73.14M, với nguồn cung lưu hành 344.52M SNX. Trong vòng 24 giờ qua, SNX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2091 (thấp) đến ₫ 0.2176 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 757,109.65629205, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 857.2802693940270.
Về hiệu suất ngắn hạn, SNX biến động +0.42% trong giờ qua và +0.99% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 82.71K.
No.199
101.36%
0.01%
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của SNX là ₫ 73.14M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 82.71K. Nguồn cung lưu hành của SNX là 344.52M, với tổng nguồn cung là 344939867.55566317. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 72.16M.
+0.42%
+0.80%
+0.99%
+0.99%
Theo dõi biến động giá của SNX trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +44.338687
|+0.80%
|30 ngày
|₫ -0.0202
|-8.69%
|60 ngày
|₫ -0.0329
|-13.42%
|90 ngày
|₫ -0.1407
|-39.86%
Hôm nay, SNX đã biến động ₫ +44.338687 (+0.80%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0202 (-8.69%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SNX đã biến động ₫ -0.0329 (-13.42%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.1407 (-39.86%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Truy cập ngay Trang lịch sử giá SNX.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của SNX. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường SNX: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
SNX_USDT在4小时周期内运行于0.2108枢纽位。当前价格位于中枢0.2103上方，接近R1阻力区域。S2至R2区间构成了当前的震荡箱体，整体结构呈现出窄幅整理特征。多空双方在0.2103-0.2108这一微小区间内反复拉锯，尚未形成有效突破。 均线组MA5-6与EMA5-6呈现买入排列，为短期下方提供了支撑。MACD指标发出死叉信号，表明上行动能正在减弱。RSI指数处于中性区域，缺乏明确的方向指引。快慢指标出现分层现象，短期均线呈现多头趋势，而动量指标则显示空头力量，这表明市场动能较为分散。 波动率维持低位，布林带收口，预示着变盘节点即将到来。近期关键价位包括上方的0.2108（R1）和下方的0.2093（S1），两者距离当前价格都非常近。远端参考位则为上沿的0.2118（R2）和下沿的0.2088（S2）。若价格无法站稳0.2108，则可能回测中枢0.2103以及S1支撑位。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của SNX có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Synthetix Network Token (SNX) là một giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) được xây dựng trên blockchain Ethereum, cho phép tạo ra các tài sản tổng hợp trên chuỗi theo dõi giá trị của các tài sản thực tế. Những tài sản tổng hợp này, được biết đến là Synths, phản ánh giá của tài sản cơ sở, cho phép người dùng tiếp cận với một loạt các tài sản bao gồm tiền điện tử, hàng hóa và tiền tệ fiat mà không cần thực sự sở hữu chúng. SNX là token tiện ích bản địa của nền tảng Synthetix, được sử dụng như tài sản thế chấp để tạo Synths và tham gia vào quản trị của nền tảng. Giao thức Synthetix được thiết kế để mở rộng phạm vi của các sản phẩm tài chính phái sinh trong không gian tiền điện tử, và hệ sinh thái của nó đóng một vai trò quan trọng trong cảnh quan DeFi rộng lớn.
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Sở hữu SNX mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.
Để hiểu thêm về SNX, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|02-11 14:20:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
|02-10 18:39:21
|Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
|02-04 11:04:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
|02-04 00:48:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
|02-01 01:12:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
|01-28 07:44:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh
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