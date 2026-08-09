Giá SNX hôm nay

Giá SNX (SNX) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.2123, biến động 0.80% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SNX sang VND là ₫ 0.2123 mỗi SNX.

SNX hiện xếp hạng #199 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 73.14M, với nguồn cung lưu hành 344.52M SNX. Trong vòng 24 giờ qua, SNX được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2091 (thấp) đến ₫ 0.2176 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 757,109.65629205, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 857.2802693940270.

Về hiệu suất ngắn hạn, SNX biến động +0.42% trong giờ qua và +0.99% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 82.71K.

Thông tin thị trường SNX (SNX)

Xếp hạng No.199 Vốn hóa thị trường ₫ 73.14M₫ 73.14M ₫ 73.14M Khối lượng (24H) ₫ 82.71K₫ 82.71K ₫ 82.71K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 72.16M₫ 72.16M ₫ 72.16M Nguồn cung lưu thông 344.52M 344.52M 344.52M Nguồn cung tối đa 339,889,850.089 339,889,850.089 339,889,850.089 Tổng cung 344,939,867.55566317 344,939,867.55566317 344,939,867.55566317 Tỷ lệ lưu hành 101.36% Thị phần 0.01% Giá phát hành ₫ 23,683.5₫ 23,683.5 ₫ 23,683.5 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của SNX là ₫ 73.14M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 82.71K. Nguồn cung lưu hành của SNX là 344.52M, với tổng nguồn cung là 344939867.55566317. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 72.16M.